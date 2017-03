Thêm 23 trường học ở TP.HCM triển khai mô hình tiên tiến

Đây sẽ là năm học đầu tiên TP.HCM triển khai mô hình này cho cấp học từ mầm non đến THCS.

Chiều 5-7, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có kết luận sau khi họp với các trường thực hiện mô hình này để lấy ý kiến và định hướng triển khai trong năm học tới. Ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP, đề nghị giao cho các phòng chuyên môn của Sở phối hợp với các phòng GD&ĐT quận, huyện để hướng dẫn từng trường xây dựng chi tiết, cụ thể và định lượng các nội dung hoạt động. Các trường phải triển khai kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ đảm bảo tiêu chuẩn của UBND TP.

Về việc Trường Tiểu học An Phú 1 của huyện Củ Chi đã đề nghị không triển khai mô hình với lý do địa bàn xa, dân cư còn nhiều khó khăn, sau khi xem xét, Sở GD&ĐT TP đã chấp thuận đề nghị này. Vì thế năm học tới, TP chỉ thêm 23 trường triển khai mô hình thay vì 24 trường như quyết định của UBND TP đầu tháng 6 vừa qua.

Trong số đó, quận 1 chỉ có duy nhất trường đủ điều kiện triển khai là Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học, quận 3 cũng có một trường là THCS Lê Quý Đôn, quận 10 có Trường Mầm non Măng Non 1 và quận 5 có Mầm non Vàng Anh. Còn lại thuộc các quận, huyện phía ngoại thành như Tân Bình, Củ Chi, Bình Chánh, quận 2, quận 6...

Được biết TP đã có ba trường triển khai mô hình trên, gồm THPT Nguyễn Du, THPT Lê Quý Đôn và THCS Nguyễn Hiền. Theo đó, học phí chính quy tại các trường này là 120.000 đồng/học sinh/tháng, khoản thu còn lại được thỏa thuận để đảm bảo các yêu cầu hoạt động thực hiện mô hình tiên tiến nhưng tổng mức thu thỏa thuận không quá 1.500.000 đồng/học sinh/tháng.