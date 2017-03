Thêm 30 trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển chính thức

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH Y TẾ CÔNG CỘNG YTC Y tế công cộng 300 B 16,5 18,0 HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM HYD Y học cổ truyền (6 năm) 301 B 18,5 Hệ CĐ Điều dưỡng Y học cổ truyền C65 B 11,0 HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ KMA 90 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Công nghệ thông tin (chuyên ngành An toàn thông tin) 106 A 15,0 14,5 15,5 (90) TRƯỜNG ĐH Y HẢI PHÒNG YPB Bác sĩ đa khoa 301 B 21,5 22,5 Bác sĩ y học dự phòng 304 B 18,0 18,0 Bác sĩ răng hàm mặt 303 B 22,5 21,0 Cử nhân kỹ thuật y học 306 B 19,5 19,0 Cử nhân điều dưỡng 305 B 18,0 18,5 TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI GHA – GSA - Điểm chuẩn chung cơ sở Hà Nội: GHA A 17,0 16,5 - Điểm chuẩn chung cơ sở 2 TP.HCM GSA A 14,0 13,0 TRƯỜNG ĐH AN GIANG TAG 640 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 290 CĐ SP Toán học 101 A 13,5 13,0 13,0 (30) SP Vật lý 102 A 13,0 13,0 13,0 (35) SP Tin học 106 A 13,0 13,0 Giáo dục thể chất 107 T SP Hóa học 201 A 13,0 13,0 13,0 (35) SP Sinh học 301 B 14,0 14,0 14,0 (35) SP Ngữ văn 601 C 15,0 14,0 14,0 (40) SP Lịch sử 602 C 14,0 14,0 14,0 (15) SP Địa lý 603 C 14,0 14,0 14,0 (30) SP Tiếng Anh 701 D1 17,0 17,0 17,0 (20) SP Âm nhạc 811 N SP Mỹ thuật 812 H Giáo dục tiểu học 901 A, C, D1 D1: 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (90) Giáo dục mầm non 902 M Giáo dục chính trị 604 C 14,0 14,0 14,0 (25) Giáo dục chính trị-quốc phòng 531 C Tài chính doanh nghiệp 401 A, D1 13,0 13,0 13,0 (10) Kế toán 402 A, D1 14,0 13,0 13,0 (15) Kinh tế quốc tế 403 A, D1 13,5 13,5 (10) Kế toán kiểm toán 405 A, D1 13,0 Quản trị kinh doanh 407 A, D1 14,0 13,5 13,5 (15) Tài chính ngân hàng 408 A, D1 15,0 14,5 14,5 (15) Luật kinh doanh 501 A, D1 Nuôi trồng thủy sản 304 B 14,0 Chăn nuôi thú y 305 B 14,0 Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 311 B Khoa học cây trồng 306 B 14,0 Phát triển nông thôn 404 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (20) Công nghệ thông tin 103 A, D1 13,0 13,0 13,0 (40) Công nghệ thực phẩm 202 A 13,0 13,0 13,0 (40) Bảo vệ thực vật 302 A, B Công nghệ sinh học 303 B 14,0 14,0 14,0 (40) Công nghệ kỹ thuật môi trường 310 A 13,0 13,0 13,0 (60) Việt Nam học (Văn hóa du lịch) 605 A, D1 13,0 13,0 13,0 (10) Ngôn ngữ Anh 702 D1 17,0 17,0 17,0 (10) Hệ CĐ SP Tiếng Anh C71 D1 13,0 13,0 13,0 (80) Hệ CĐ SP Âm nhạc C72 N Hệ CĐ SP Mỹ thuật C73 H Hệ CĐ Giáo dục thể chất C74 T Hệ CĐ Giáo dục tiểu học C75 A, C, D1 11,0/ 12,0/ 11,0 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 (40) Hệ CĐ Giáo dục mầm non C76 M 10,0 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ SP Tin học C77 A, D1 10,0 10,0 10,0 (70) HỌC VIỆN BÁO CHÍ - TUYÊN TRUYỀN TGC 160 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Xã hội học 521 C, D1 18,5/ 17,0 17,0/ 15,5 Triết học Mác-Lênin 524 C, D1 15,5/ 15,0 16,0/ 15,5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 C 15,0 15,5 19,0 (10) Kinh tế chính trị 526 C, D1 19,5/ 17,5 18,0/ 15,5 Quản lý kinh tế 527 C, D1 21,5/ 17,5 20,5/ 17,5 Lịch sử Đảng 528 C 18,5 15,0 18,0 (30) Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước 529 C 17,5 18,0 Quản lý văn hóa tư tưởng 530 C 16,0 15,0 18,0 (30) Chính trị học 531 C 16,0 17,5 Quản lý xã hội 532 C 16,0 19,5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 C 16,0 15,0 18,0 (20) Giáo dục chính trị 534 C 18,0 15,0 18,0 (30) Văn hóa học 535 C, D1 17,0/ 16,0 16,5/ 15,5 Chính sách công 536 C 15,0 18,0 (30) Xuất bản 601 C, D1 17,0/ 16,0 20,5/ 17,5 Báo in 602 C, D1 21,0/ 17,0 19,0/ 18,0 Báo ảnh 603 C, D1 21,5/ 17,0 17,5/ 17,0 Báo phát thanh 604 C, D1 20,0/ 17,5 18,5/ 16,5 Báo truyền hình 605 C, D1 21,5/ 18,5 22,0/ 19,0 Quay phim truyền hình 606 C, D1 17,5/ 16,0 19,0/ 16,0 Báo mạng điện tử 607 C, D1 21,5/ 17,5 21,5/ 19,0 Thông tin đối ngoại 608 C, D1 18,0/ 17,0 20,5/ 18,5 Quan hệ quốc tế 611 C, D1 18,0/ 17,0 22,5/ 20,0 Quan hệ công chúng 609 C, D1 21,5/ 18,5 22,5/ 20,0 Quảng cáo 610 C, D1 21,5/ 19,0 22,0/ 19,0 Biên dịch tiếng Anh 751 D1 19,0 16,5 18,0 (10) TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN LDA Điểm trúng tuyển theo khối. Những thí sinh đỗ vào trường theo khối thi nhưng không đỗ đúng NV1 sẽ được chuyển vào ngành khác còn chỉ tiêu. Trường không xét tuyển NV2. A, C, D1 15,5/ 17,5/ 17,0 15,0/ 17,0/ 16,5 Bảo hộ lao động 101 A 15,5 15,0 Quản trị kinh doanh 402 A 15,5 15,0 Quản trị kinh doanh 403 D1 17,0 16,5 Quản trị nhân lực 404 A 15,5 15,0 Quản trị nhân lực 405 D1 17,0 16,5 Kế toán 406 A 17,0 16,5 Kế toán 407 D1 18,0 17,0 Tài chính - ngân hàng 408 A 17,0 17,0 Tài chính - ngân hàng 409 D1 17,5 17,5 Xã hội học 501 C 17,5 17,0 Xã hội học 503 D1 17,0 16,5 Công tác xã hội 502 C 18,0 17,0 Công tác xã hội 504 D1 17,5 16,5 Luật 505 C 18,0 18,5 Luật 506 D1 17,0 16,5 TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN (ĐHQG HÀ NỘI) QHT 425 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Điểm trúng tuyển chung A, B 16,0/ 20,0 Thí sinh dự thi khối A đủ điểm trúng tuyển vào trường nhưng không đủ điểm vào học ngành đã đăng ký dự thi, thí sinh được đăng ký nguyện vọng (theo mẫu) vào học những ngành còn chỉ tiêu xét tuyển. Ngoài ra, căn cứ nguyện vọng của thí sinh và chỉ tiêu của ngành, trường xét theo kết quả tuyển sinh từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu. Toán học 101 A 17,0 17,0 17,0 (80) Toán - tin ứng dụng 103 A 17,0 17,5 17,5 (70) Vật lý 106 A 17,0 17,0 17,0 (25) Khoa học vật liệu 107 A 17,0 17,0 17,0 (20) Công nghệ hạt nhân 108 A 17,0 17,0 17,0 (25) Khí tượng - thủy văn - hải dương học 110 A 17,0 16,0 16,0 (75) Hóa học 201 A 18,0 18,0 Công nghệ hóa học 202 A 18,0 18,0 Hóa dược 210 A 18,0 19,0 Địa lý 204 A 17,0 16,0 16,0 (30) Địa chính 205 A 17,0 16,0 16,0 (10) Địa chất 206 A 17,0 16,0 16,0 (30) Địa kỹ thuật - địa môi trường 208 A 17,0 16,0 16,0 (30) Quản lý tài nguyên thiên nhiên 209 A 17,0 16,0 16,0 (30) Sinh học 301 A, B 17,0/ 20,0 17,0/ 21,0 Công nghệ sinh học 302 A, B 17,5/ 20,0 18,0/ 22,5 Khoa học môi trường 303 A, B 17,5/ 20,0 18,0/ 20,5 Công nghệ môi trường 305 A 17,5 18,0 TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC (ĐHQG HÀ NỘI) QHS 85 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Sư phạm Toán học 111 A 17,5 18,0 Sư phạm Vật lý 113 A 17,0 17,0 17,0 (10) Sư phạm Hóa học 207 A 18,0 18,0 Sư phạm Sinh học 304 A, B 17,0/ 20,0 17,0/ 20,0 17,0 (A: 15) Sư phạm Ngữ văn 611 C, D1-2-3-4 21,0/ 19,0 17,0 17,0 (40)/ 17,0 (20) Sư phạm Lịch sử 613 C, D1-2-3-4 19,0 17,0 TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TP.HCM VHS Xét tuyển NV2 hệ ĐH, CĐ Ngành Khoa học thư viện (gồm chuyên ngành Thư viện học, Thông tin học và Quản trị thông tin, Lưu trữ học và Quản trị văn phòng) 101 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Bảo tàng học (gồm chuyên ngành Quản lý di sản văn hóa, Bảo tồn bảo tàng, Bảo quản hiện vật) 111 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Việt Nam học (gồm chuyên ngành Hướng dẫn du lịch, Thiết kế và điều hành chương trình du lịch, Quản lý du lịch) 121 C, D1-3-4 D: 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Kinh doanh xuất bản phẩm (gồm chuyên ngành Kinh doanh xuất bản phẩm, Quản trị doanh nghiệp xuất bản, Biên tập xuất bản) 131 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Quản lý văn hóa 141 C 14,0 14,0 14,0 - Chuyên ngành Quản lý hoạt động âm nhạc (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên) R1 12,5 13,0 - Chuyên ngành Quản lý hoạt động sân khấu (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên) R2 12,5 13,0 - Chuyên ngành Quản lý hoạt động mỹ thuật (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên) R3 12,5 13,0 - Chuyên ngành Đạo diễn sự kiện văn hóa (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên) R3 13,0 - Chuyên ngành Nghệ thuật dẫn chương trình (điểm thi hai môn năng khiếu từ 6 trở lên) R3 13,0 Văn hóa dân tộc thiểu số 151 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Văn hóa học 161 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 Hệ CĐ Khoa học thư viện C65 C, D1 11,0/10,0 11,0/10,0 Hệ CĐ Bảo tàng học C66 C, D1 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 Hệ CĐ Việt Nam học C67 D1-3-4 10,0 10,0 Hệ CĐ Kinh doanh xuất bản phẩm C68 C, D1 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 Hệ CĐ Quản lý văn hóa C69 C, R 11,0 11,0 TRƯỜNG ĐH VĂN LANG DVL Xét tuyển NV2 Kỹ thuật phần mềm 101 A, D1 13,0 13,0 Kỹ thuật nhiệt 102 A 13,0 13,0 Kỹ thuật công trình xây dựng 103 A 13,0 13,0 Kiến trúc 104 V 21,0 21,0 Công nghệ kỹ thuật môi trường 301 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ sinh học 302 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Tài chính – ngân hàng 401 A, D1 14,0 14,0 Kế toán 402 A, D1 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh 403 A, D1 13,0 13,5 Kinh doanh thương mại 404 A, D1 13,0 13,0 Quản trị khách sạn 405 A, D1, D3 13,0 13,0 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 406 A, D1, D3 13,0 Quan hệ công chúng 601 A, C, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 ngoại ngữ, tổng ba môn chưa nhân phải đạt 13 điểm) 701 D1 17,0 17,0 Thiết kế đồ họa (hệ số 2 năng khiếu) 800 V, H 21,0/ 22,0 21,0/ 22,0 Thiết kế nội thất (hệ số 2 năng khiếu) 801 V, H 21,0/ 23,0 Thiết kế thời trang (hệ số 2 năng khiếu) 802 V, H 20,0/ 22,0 Thiết kế công nghiệp (hệ số 2 năng khiếu) 803 V, H 20,0/ 21,0 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI CGH 200 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Hệ ĐH đào tạo tại Hà Nội: Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ 101 A 13,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô 201 A 13,0 Hệ ĐH đào tạo tại Vĩnh Yên: Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ 111 A 13,0 Hệ CĐ đào tạo tại Hà Nội: Công nghệ kỹ thuật xây dựng cầu đường bộ 01.1 A 22,0 22,0 Công nghệ kỹ thuật cầu đường sắt 01.2 A 20,0 18,0 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 03.1 A 21,0 22,0 Công nghệ kỹ thuật xây dựng công trình thủy 03.2 A 18,0 Công nghệ kỹ thuật kiểm tra chất lượng cầu đường bộ 03.3 A 20,0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí đầu máy-toa xe 06.1 A 18,0 17,0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí máy tàu thủy 06.2 A 18,0 17,0 Công nghệ kỹ thuật máy xây dựng 06.3 A 17,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô 06.4 A 19,0 19,0 Khai thác và sửa chữa máy thi công (xét NV1B) 05 A 18,0 Quản trị kinh doanh 07 A 20,0 20,5 Kế toán doanh nghiệp 08.1 A 22,0 20,5 Kế toán kiểm toán 08.2 A 22,0 20,5 Tài chính ngân hàng 09 A 22,0 20,5 Khai thác vận tải đường bộ 11.1 A 20,0 18,0 Khai thác vận tải đường sắt 11.2 A 17,0 17,0 Công nghệ thông tin 12 A 20,0 20,0 Công nghệ kỹ thuật điện tử 13 A 20,0 19,0 Quản lý xây dựng (chuyên ngành Kinh tế xây dựng) 14 A 20,0 20,0 Hệ CĐ đào tạo tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc: Xây dựng cầu đường bộ 21 A 18,0 18,0 Cơ khí kỹ thuật ôtô 22 A 17,0 17,0 Công nghệ kỹ thuật máy xây dựng 23 A 18,0 17,0 Kế toán doanh nghiệp 24 A 18,0 17,0 Công nghệ thông tin 25 A 17,0 17,0 Công nghệ kỹ thuật cổng trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 26 A 21,0 17,0 Tài chính-ngân hàng 27 A 18,0 17,0 Hệ CĐ đào tạo tại Thái Nguyên: Xây dựng cầu đường bộ 31 A 15,0 15,0 Cơ khí kỹ thuật ôtô 32 A 14,0 15,0 Quản trị doanh nghiệp 33 A 14,0 15,0 Kế toán doanh nghiệp 34 A 14,0 15,0 Công nghệ thông tin 35 A 14,0 15,0 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp 36 A 15,0 15,0 Khai thác vận tải đường bộ 37 A 20,0 18,0 Tài chính-ngân hàng 38 A 14,0 15,0 HỌC VIỆN KỸ THUẬT QUÂN SỰ KQH-KQS- DQH-DQS A Hệ quân sự Đối với nam - Miền Bắc 20,0 19,0 - Miền Nam 17,5 16,0 Đối với nữ - Miền Bắc 24,5 22,5 - Miền Nam 21,5 19,5 Hệ dân sự Nhóm 1: Ngành Công nghệ thông tin 120 A 17,0 16,0 Nhóm 2: Nhóm ngành Điện-điện tử - Ngành Điện tử-viễn thông 121 A 17,0 15,0 - Ngành Kỹ thuật điều khiển 122 A 17,0 15,0 - Điện y sinh 128 A 15,0 Nhóm 3: Các ngành Cơ khí-Cơ khí động lực và Cơ điện tử - Ngành Kỹ thuật ô tô 123 A 14,0 14,0 - Ngành Chế tạo máy 124 A 14,0 14,0 - Ngành Cơ điện tử 127 A 14,0 14,0 Nhóm 4: Các ngành Xây dựng và cầu đường - Ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp 125 A 16,0 17,0 - Ngành Cầu đường 126 A 16,0 17,0 TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC LÊ HỮU TRÁC (Tên quân sự: HỌC VIỆN QUÂN Y) YQH-YQS-DYH-DYS Hệ quân sự A, B Đối với nam - Miền Bắc 21,0/ 21,0 23,5/ 23,5 - Miền Nam 19,0/ 19,0 21,5/ 21,0 Đối với nữ - Miền Bắc 24,0/ 21,0 26,5/ 26,5 - Miền Nam 23,0/ 22,5 23,5/ 23,5 Hệ Dân sự - Bác sĩ đa khoa 310 A, B 22,0/ 22,0 24,0 - Dược sĩ 320 A 17,5 HỌC VIỆN KHOA HỌC QUÂN SỰ NQH-NQS-DNH-DNS Đào tạo Trinh sát kỹ thuật 101 A - Miền Bắc 21,5 21,5 - Miền Nam 13,0 19,5 Đào tạo Quan hệ quốc tế về Quốc phòng 707 D1 Đối với nam - Miền Bắc 29,0 - Miền Nam 27,0 Đối với nữ - Miền Bắc 33,0 - Miền Nam 30,0 Đào tạo Tiếng Anh 701 D1 Đối với nam - Miền Bắc 28,0 27,0 - Miền Nam 26,0 25,0 Đối với nữ - Miền Bắc 32,0 - Miền Nam 30,0 Đào tạo Tiếng Nga 702 D1, D2 Đối với nam - Miền Bắc 28,0/ 32,0 25,0/ 25,5 - Miền Nam 26,0/ 30,0 23,0 Đối với nữ - Miền Bắc 27,5/ 23,5 - Miền Nam 25,5 Đào tạo Tiếng Trung 704 D1, D2, D3, D4 Đối với nam - Miền Bắc 28,0/ 28,0/ 28,0/ 28,0 26,0/ 26,0/ 29,0/ 26,0 - Miền Nam 26,0/ 26,0/ 26,0/ 26,0 24,0/ 0/ 0/ 0 Đối với nữ - Miền Bắc 29,0/ 24,0/ 24,0/ 24,0 - Miền Nam 27,0/ 0/ 0/ 0 Hệ dân sự - Tiếng Anh 751 D1 21,0 - Tiếng Trung 754 D1-2-3-4 21,0 Ghi chú: Điểm trúng tuyển của các ngành khối D đã nhân hệ số môn ngoại ngữ HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG BPH-BPS C - Miền Bắc 21,5 18,0 - Miền Nam 18,5 16,5 HỌC VIỆN HẬU CẦN HEH-HES-HFH-HFS A Hệ quân sự -Miền Bắc 18,5 19,0 -Miền Nam 13,0 13,5 Hệ dân sự - Tài chính- ngân hàng 201 A 16,0 15,5 - Kế toán 301 A 15,0 15,0 - Kỹ thuật xây dựng 202 A 14,0 14,0 HỌC VIỆN PHÒNG KHÔNG-KHÔNG QUÂN PKH-PKS-KPH-KPS A Đào tạo sĩ quan chỉ huy phòng không - Miền Bắc 17,5 16,0 - Miền Nam 13,0 13,5 Đào tạo kỹ sư Hàng không - Miền Bắc 17,5 17,5 - Miền Nam 13,0 13,5 HỌC VIỆN HẢI QUÂN HQH-HQS A - Miền Bắc 15,5 15,5 - Miền Nam 13,5 13,0 TRƯỜNG ĐH CHÍNH TRỊ (Tên quân sự: TRƯỜNG SĨ QUAN CHÍNH TRỊ) LCH-LCS C -Miền Bắc 15,5 -Miền Nam 14,5 TRƯỜNG ĐH TRẦN QUỐC TUẤN (Tên quân sự: TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN I) LAH-LAS A - Miền Bắc 15,0 17,0 - Miền Nam 17,0 TRƯỜNG ĐH NGUYỄN HUỆ (Tên quân sự: TRƯỜNG SĨ QUAN LỤC QUÂN II) LBH-LBS A - Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 5 14,5 15,5 - Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 7 15,0 15,0 - Điểm chuẩn cho riêng Quân khu 9 14,0 14,0 - Điểm chuẩn cho các đơn vị khác 15,5 14,5 TRƯỜNG SĨ QUAN PHÁO BINH PBH-PBS A - Miền Bắc 17,0 16,5 - Miền Nam 13,0 13,0 TRƯỜNG SĨ QUAN CÔNG BINH SNH-SNS-ZCH A - Miền Bắc 15,0 19,0 - Miền Nam 13,5 14,0 TRƯỜNG SĨ QUAN THÔNG TIN TTH-TTS-ZTH A - Miền Bắc 16,5 16,0 - Miền Nam 14,0 14,0 TRƯỜNG SĨ QUAN KHÔNG QUÂN KGH-KGS-CUS A - Miền Bắc 14,5 14,5 - Miền Nam