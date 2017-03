Thêm 7 trường đại học, cao đẳng công bố điểm trúng tuyển chính thức

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP.HCM KTS 92 chỉ tiêu xét NV2 ĐH Điểm không nhân hệ số. Các môn năng khiếu phải từ 5,0 điểm trở lên. Kiến trúc công trình 101 V 21,0 21,5 Quy hoạch vùng và đô thị (có chuyển thí sinh không trúng tuyển từ ngành kiến trúc công trình sang) 102 V 19,5 20,5 Kỹ thuật xây dựng 103 A 18,5 20,0 Kỹ thuật hạ tầng đô thị (có chuyển thí sinh không trúng tuyển từ ngành kỹ thuật xây dựng sang) 104 A 17,5 19,0 Mỹ thuật ứng dụng (có chuyển thí sinh không trúng tuyển từ ngành thiết kế nội thất sang) 801 H 21,5 21,0 Thiết kế nội thất 802 H 22,5 22,0 Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Thiết kế đô thị 105 V 19,5 Tại cơ sở TP Cần Thơ xét NV2 khối H đối với thí sinh đã thi tại trường, có hộ khẩu thường trú ở 13 tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL. Kiến trúc công trình 101 V 15,0 15,5 Kỹ thuật xây dựng 103 A 15,0 14,0 Thiết kế nội thất 802 H 15,0 15,0 15,0 (4) Tại cơ sở TP Đà Lạt xét NV2 đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú ở 5 tỉnh Tây Nguyên. Theo đó, khối V, H chỉ xét thí sinh dự thi vào trường; khối A đối với thí sinh thi ở các trường ĐH khác. Kiến trúc 101 V 14,0 15,0 (4) Kỹ thuật xây dựng 103 A 14,0 15,0 (56) Nhóm ngành Mỹ thuật ứng dụng (Thiết kế công nghiệp, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang) 801 H 14,0 15,0 (28) TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI HHA 320 chỉ tiêu NV2 ĐH Nhóm ngành Hàng hải: điểm sàn nhóm: 14,0 13,0 Điều khiển tàu biển 101 A 14,5 13,0 Khai thác máy tàu biển 102 A 14,0 13,0 13,0 (150) Nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ: điểm sàn nhóm: 14,0 13,0 Điện tự động tàu thủy 103 A 14,0 13,0 13,0 (50) Điện tử viễn thông 104 A 14,5 13,0 13,0 (30) Điện tự động công nghiệp 105 A 14,5 13,0 Thiết kế và sửa chữa máy tàu thủy 106 A 14,0 13,0 13,0 (20) Thiết kế tàu thủy 107 A 14,0 13,0 Đóng tàu thủy 108 A 14,0 13,0 13,0 (30) Máy nâng chuyển 109 A 14,0 13,0 Xây dựng công trình thủy 110 A 14,0 13,0 Kỹ thuật an toàn hàng hải 111 A 14,0 13,0 Xây dựng dân dụng và công nghiệp 112 A 14,5 14,5 Kỹ thuật cầu đường 113 A 14,0 13,5 Công nghệ thông tin 114 A 14,5 13,0 13,0 (40) Kỹ thuật môi trường 115 A 14,0 13,0 Nhóm ngành Kinh tế-Quản trị kinh doanh: điểm sàn nhóm: 16,5 17,0 Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) 401 A, D1 18,0 18,5 Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh tế ngoại thương) 402 A, D1 16,5 17,5 Quản trị kinh doanh 403 A, D1 16,5 17,0 Quản trị tài chính kế toán 404 A, D1 16,5 17,0 Quản trị kinh doanh bảo hiểm 405 A, D1 16,5 17,0 TRƯỜNG ĐH MỎ ĐỊA CHẤT MDA 1.200 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 500 CĐ Dầu khí 101 A 17,0 17,0 Địa chất 102 A 15,0 14,5 15,0 (230) Trắc địa 103 A 15,0 14,5 15,0 (240) Mỏ 104 A 15,0 14,5 15,0 (100) Công nghệ thông tin 105 A 15,0 14,0 15,0 (240) Cơ điện 106 A 15,0 14,0 15,0 (240) Xây dựng 107 A 14,0 15,0 (60) Môi trường 108 A 14,0 15,0 (90) Kinh tế 401 A 15,5 15,0 Mỏ Quảng Ninh MĐQ A 15,0 14,0 Dầu khí Vũng Tàu MĐV A 15,0 14,0 Hệ CĐ Địa chất C65 A 10,0 10,0 10,0 (90) Hệ CĐ Trắc địa C66 A 10,0 10,0 10,0 (70) Hệ CĐ Mỏ C67 A 10,0 10,0 10,0 (80) Hệ CĐ Kinh tế C68 A 10,0 10,0 10,0 (60) Hệ CĐ Cơ điện C69 A 10,0 10,0 10,0 (100) Hệ CĐ Xây dựng C70 A 10,0 10,0 (100) TRƯỜNG ĐH VINH TDV Sẽ xét tuyển NV2 SP Toán học 100 A 15,0 16,0 SP Tin học 101 A 13,0 15,0 SP Vật lý 102 A 13,0 15,0 SP Hóa học 201 A 14,5 15,0 SP Sinh học 301 B 14,0 15,0 Giáo dục thể chất (hệ số 2 năng khiếu, tổng hai môn văn hóa từ 5 trở lên) 903 T 21,0 23,0 Giáo dục quốc phòng-an ninh 504 A, B, C C: 14,0 15,0 Giáo dục chính trị 501 C 14,0 15,0 SP Ngữ văn 601 C 17,0 17,0 SP Lịch sử 602 C 15,0 16,5 SP Địa lý 603 C 18,5 15,0 SP Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) 701 D1 21,0 20,0 Giáo dục tiểu học (năng khiếu từ 4 trở lên) 901 M 13,0 15,0 Giáo dục mầm non (năng khiếu từ 4 trở lên) 902 M 13,5 15,0 Quản lý giáo dục 608 A, C, D1 14,0/ 14,0/ 17,5 Toán học 103 A 13,0 Khoa học máy tính 104 A 13,0 13,0 Toán ứng dụng 109 A 13,0 13,0 Vật lý học 105 A 13,0 Hóa học 202 A 13,0 13,0 Sinh học 302 B 14,0 14,0 Khoa học môi trường 306 B 14,5 14,5 Quản trị kinh doanh 400 A 14,0 15,0 Kế toán 401 A 14,0 16,0 Tài chính ngân hàng 402 A 15,0 16,0 Ngôn ngữ Anh 751 D1 17,5 18,0 Văn học 604 C 14,0 Lịch sử 605 C 14,0 14,0 Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch) 606 C 14,0 14,0 Công tác xã hội 607 C 14,0 14,0 Chính trị học 502 C 14,0 14,0 Luật 503 A, C 13,5/ 14,0 14,0/ 16,0 Kỹ sư­ Kỹ thuật xây dựng 106 A 15,5 15,5 Kỹ sư­­ Công nghệ thông tin 107 A 14,0 14,0 Kỹ sư­­ Kỹ thuật điện tử truyền thông 108 A 13,0 14,0 Kỹ sư­ Công nghệ thực phẩm 204 A 13,0 13,0 Kỹ sư Quản lý đất đai 205 A, B A: 13,0 13,0/ 14,0 Kỹ sư­­ Nuôi trồng thủy sản 303 B 14,0 13,0/ 14,0 Kỹ sư­­ Nông học (Nông nghiệp) 304 B 14,0 13,0/ 14,0 Kỹ s­ư Khuyến nông 305 B 14,0 13,0/ 14,0 Cử nhân Quản lý tài nguyên rừng và môi trường 307 B 14,0 13,0/ 14,0 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH SKV 700 chỉ tiêu NV2 ĐH và 400 CĐ Công nghệ thông tin 101 A 13,0 13,0 13,0 (100) Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 102 A 13,0 13,0 13,0 (130) Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông 103 A 13,0 13,0 13,0 (120) Công nghệ chế tạo máy 104 A 13,0 13,0 13,0 (150) Công nghệ kỹ thuật ôtô 105 A 13,0 13,0 13,0 (150) SP kỹ thuật công nghiệp 106 A 13,0 13,0 13,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C65 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông C67 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C68 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy C69 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô C70 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C72 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ hàn C73 A 10,0 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C74 A 10,0 10,0 10,0 (50) TRƯỜNG ĐH VĂN HIẾN DVH 1.000 chỉ tiêu NV2 ĐH và 300 CĐ Công nghệ thông tin (Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Công nghệ thông tin) – chuyên ngành mới: Công nghệ nội dung số 101 A, B, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (110) Kỹ thuật điện tử-truyền thông (Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông) – chuyên ngành mới: Hệ thống viễn thông và truyền thông 102 A, B, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (70) Quản trị kinh doanh (gồm các ngành Quản trị kinh doanh; Kế toán; Tài chính-Ngân hàng; Kinh doanh-Thương mại) – chuyên ngành mới: Quản trị công nghệ và truyền thông 401 A, D1-2-3-4-5-6 13,0 13,0 13,0 (250) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn) 402 A, C, D1-2-3-4-5-6 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (200) Xã hội học (Xã hội học, Xã hội học Truyền thông và báo chí, Xã hội học kinh tế) 501 A, B, C, D1-2-3-4-5-6 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 (70) Tâm lý học (Tham vấn và Trị liệu tâm lý, Tham vấn và Quản trị nhân sự) 502 A, B, C, D1-2-3-4-5-6 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 14,0/ 13,0 (70) Văn học (chuyên ngành Văn sư phạm, Văn truyền thông) 601 C, D1-2-3-4-5-6 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (80) Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại) 701 D1 13,0 13,0 13,0 (50) Đông phương học (Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Trung Quốc học) 706 C, D1-2-3-4-5-6 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (100) Hệ CĐ Tin học ứng dụng (gồm các ngành Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính; Công nghệ thông tin; Tin học ứng dụng) C65 A, B, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 (80) Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (gồm các ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông) C66 A, B, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 (70) Hệ CĐ Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính-ngân hàng) C67 A, D1-2-3-4-5-6 10,0 10,0 10,0 (80) Hệ CĐ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (gồm các ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn) C68 A, C, D1-2-3-4-5-6 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 10,0/ 11,0/ 10,0 (70) TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM CKP 1.570 chỉ tiêu NV2 hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Điện) 01 A 10,0 10,0 10,0 (268) Công nghệ kỹ thuật cơ khí 02 A 10,0 10,0 10,0 (253) Công nghệ kỹ thuật ôtô 03 A 10,0 10,0 10,0 (156) Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ phần mềm) 04 A 10,0 10,0 10,0 (186) Công nghệ thông tin (chuyên ngành Mạng máy tính) 05 A 10,0 10,0 10,0 (120) Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử (chuyên ngành Điện tử) 06 A 10,0 10,0 10,0 (286) Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt lạnh) 07 A 10,0 10,0 10,0 (209) Công nghệ may 08 A 10,0 10,0 10,0 (92)