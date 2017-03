Thêm 7 trường ĐH, CĐ bị “tuýt còi” do vi phạm liên kết đào tạo

Trường ĐH Dược Hà Nội vừa bị Thanh tra Bộ GD-ĐT xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ với số tiền 5 triệu đồng do tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài giữa trường ĐH Dược Hà Nội với trường ĐH Paris Descartes, trường ĐH Paul Sabatier - Toulouse III, trường ĐH Aix - Marseille (Cộng hòa Pháp) sai đối tượng 2 người.



Thanh tra Bộ yêu cầu nếu đến cuối tháng 7/2013, hai học viên tuyển sai quy định không có bằng DELF B1, trường ĐH Dược Hà Nội phải cho thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc trả lại đối với người học.



Thanh tra Bộ cũng xử phạt Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội 7,5 triệu đồng do trường tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo với Hội đồng liên ĐH Cộng đồng Pháp ngữ Bỉ sai đối tượng 3 người. Thanh tra Bộ yêu cầu nếu trước 1/8/2013, ba học viên tuyển sai chưa đạt trình độ tiếng Anh TOEFL 450, Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội phải cho thôi học, trả lại các khoản tiền đã thu của người học và chịu mọi chi phí cho việc trả lại đối với người học.



Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội bị xử phạt 60 triệu đồng do tuyển sinh các chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài sai đối tượng theo quy định của các quyết định cho phép thực hiện chương trình của Bộ GD-ĐT. Thanh tra Bộ buộc trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phải kiểm tra, rà soát, cho thôi học và trả lại các khoản tiền đã thu cho người học, chịu mọi chi phí cho việc trả lại đối với số sinh viên đã tuyển sai đối tượng.



Trường ĐH Dân lập Hải Phòng bị xử phạt hành chính với số tiền 7,5 triệu do năm 2010, trường đã tuyển sinh và đào tạo 225 sinh viên (khóa 4) từ trình độ cao đẳng liên thông lên trình độ đai học chính quy tại trường khi không được Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu đào tạo liên thông.



Thanh tra Bộ xử phạt hành chính theo quy định của Chính phủ đối với trường CĐ Xây dựng số 2 - TPHCM với số tiền là 15 triệu đồng do vi phạm về quản lý, cấp phát văn bằng theo quy định. Bộ yêu cầu trường thu hồi, hủy bỏ số bằng tốt nghiệp cao đẳng đã cấp sai quy định và tổ chứ đào tạo, thi tốt nghiệp, cấp bằng cho người học khi có đủ điều kiện theo quy định.



Trường CĐ Sư phạm Lào Cai, bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng theo quy định của Chính phủ do năm 2010, trường đã tuyển sinh và đào tạo 310 sinh viên hệ vừa làm vừa học trình độ cao đẳng tại trường khi không được Bộ GD-ĐT giao chỉ tiêu đào tạo hệ vừa làm vừa học.



Ngày 27/5, Thanh tra Bộ tiếp tục phạt hành chính Trường CĐ ASEAN 35 triệu đồng do liên kết đào tạo với trường Trung cấp Việt Anh đào tạo tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ CĐ ngành Dược ở ngoài trường cấp bằng chính quy; Ký hợp đồng với trường Trung cấp Việt Anh về liên kết đào tạo khi chưa có văn bản cho phép của UBND tỉnh Nghệ An và của Bộ GD-ĐT, đã tuyển sinh, đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng ngành Dược (198 sinh viên).



Thanh tra Bộ buộc trường CĐ ASEAN hủy hợp đồng với trường Trung cấp Việt Anh; Buộc trường CĐ ASEAN rà soát cho thôi học và hoàn trả kinh phí cho những người học không đủ điều kiện theo quy định về đối tượng đào tạo liên thông và chịu mọi chi phí tổ chứ hoàn trả do hành vi vi phạm về đối tượng tuyển sinh gây ra. Chuyển số sinh viên đủ điều kiện đang liên kết đào tạo với trường Trung cấp Việt Anh đến cơ sở được phép để đào tạo cấp bằng theo đúng quy định.



Đặc biệt, ngày 14/5, Thanh tra Bộ tiếp tục ra quyết định xử phạt hành chính Trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân số tiền 102.500.000 đồng với các lý do: Thu nhận hồ sơ, tổ chức thi tuyển sinh để đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề lên trình độ đại học hệ chính quy ngành Quản trị kinh doanh đợt tháng 12/2012 và đợt tháng 4/2013 khi không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuyển sai đối tượng 29 thí sinh đợt tháng 4/2013 đã vi phạm quy định; tổ chức đào tạo 2 lớp liên thông từ trình độ trung cấp, cao đẳng, cao đẳng nghề lên trình độ đại học hệ chính quy chuyên ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh (97 sinh viên) từ tháng 12/2012 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.



Thanh tra Bộ buộc trường ĐH Công nghệ Vạn Xuân hủy kết quả thi tuyển sinh từ trung cấp, cao đẳng lên đại học chính quy của kỳ thi tuyển sinh ngày 21/4/2013 tại Trung tâm dạy nghề Quận Bình Tân và khắc phục hậu quả đối với các thí sinh đã dự thi.Chấm dứt việc đào tạo đối với các khóa đang liên kết đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng lên đại học hệ chính qy tại Trung tâm dạy nghề Quận Bình Tân và khắc phục hậu quả đối với sinh viên đã đào tạo trái phép.



Trước đó, trao đổi với PV, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết: “Đây là kết quả của việc kiểm tra, chấn chỉnh việc đào tạo tại chức, đào tạo liên kết với nước ngoài bảo đảm chất lượng, hiệu quả với các trường mà Bộ GD-ĐT thực hiện theo Kết luận 51 của Ban Chấp hành TƯ.



Đối với những trường đã mắc sai phạm vượt chỉ tiêu mà biện pháp xử lý yêu cầu là chuyển sinh viên đủ điều kiện sang trường khác. Đối với những trường tuyển vượt chỉ tiêu nhưng sinh viên không đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn thì phải hủy quyết định và trả lại học phí cho sinh viên. Quan điểm của Bộ là xử phạt luôn theo hướng đặt quyền lợi của sinh viên lên trên nhưng không thể cứ làm theo hướng “phạt để cho tồn tại”.





Theo Hồng Hạnh (DT)