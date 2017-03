Thêm ba trường công bố điểm thi

Năm nay tổng điểm thi vào trường cao, với 3.400 chỉ tiêu nhưng với mức điểm thấp nhất năm trước là 14 thì năm nay có đến hơn 12.500 thí sinh đạt được (đã cộng điểm ưu tiên và không tính thi liên thông). Dự kiến ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí tăng cao nhất lên 5 điểm so với 15 điểm của năm trước. Ngành có điểm cao nhất năm ngoái là công nghiệp thực phẩm dự kiến sẽ tăng 2 điểm so với mức cũ là 17,5. Ngành khó tuyển như công nghệ in thì năm nay ít nhất tăng 3 điểm lên mức 17. Ngay cả ngành công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông có chỉ tiêu nhiều nhất là 420 thì mức 14 điểm như cũ đã có gấp ba lần thí sinh đạt nên điểm trúng tuyển dự kiến tăng ở mức 17,5-18 … Trường nhận đơn phúc khảo từ nay đến ngày 9-8.

Trường ĐH Xây dựng miền Tây năm nay có 600 chỉ tiêu hệ ĐH, sau khi tính cả điểm ưu tiên (theo quy chế trường đóng trên địa bàn các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ nên được giảm 1 điểm sàn), mức 12 điểm có 385 thí sinh đạt. Với kết quả thi như trên, trường dự kiến điểm trúng tuyển bằng điểm sàn và xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho tất cả ngành. Trường ĐH Thăng Long điểm thi cũng không cao, nếu mức điểm sàn là 13 như năm trước thì trường chỉ tuyển được 25%. Do đó trường này dự kiến dành 75% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Q.DŨNG