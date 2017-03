Thêm bốn trường dự kiến tuyển mới hơn 6.000 chỉ tiêu

Theo dự kiến, tổng chỉ tiêu tuyển mới của Đại học Ngoại thương là 2.300. Trường ĐH Thăng Long đề xuất tuyển mới 1.800 sinh viên, tăng 200 so với năm trước. Học viện Kỹ thuật mật mã dự kiến tuyển 250 chỉ tiêu đào tạo ĐH chuyên ngành An toàn thông tin. Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông dự kiến tuyển 1.800 chỉ tiêu, tăng 200 so với năm trước, trong đó các ngành đào tạo ĐH tuyển 1.450 chỉ tiêu; còn hệ CĐ tuyển 350 chỉ tiêu.