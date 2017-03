Thêm điểm trúng tuyển chính thức của 20 trường đại học, xét tuyển thêm cho NV2

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI TMA 360 chỉ tiêu NV2 ĐH và 180 CĐ Kinh tế thương mại 401 A 20,5 18,0 Kế toán-Tài chính doanh nghiệp thương mại 402 A 19,5 21,0 Quản trị doanh nghiệp khách sạn-du lịch 403 A 16,5 17,0 Quản trị doanh nghiệp thương mại 404 A 19,0 18,0 Quản trị kinh doanh tổng hợp 414 A 18,0 19,0 Quản trị nguồn nhân lực thương mại 411 A 16,0 17,0 17,0 (90) Thương mại quốc tế 405 A 19,5 17,5 Quản trị thương mại điện tử 407 A 17,0 17,5 Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng 413 A, D1 15,0 16,0 16,0 (120) Marketing thương mại 406 A 18,0 18,5 Quản trị thương hiệu 412 A, D1 15,0 16,5/ 18,0 16,5/ 18,0 (60) Luật thương mại 410 A, D1 16,0 16,5 Tài chính ngân hàng thương mại 408 A 20,0 20,5 Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại 409 A 15,5 16,5 16,5 (90) Tiếng Anh thương mại (hệ số 2 ngoại ngữ) 701 D1 25,5 23,0 Hệ CĐ Kinh doanh khách sạn du lịch C65 A 10,0 (100) Hệ CĐ Marketing C66 A 10,0 (80) TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN KHA Điểm sàn chung toàn trường A, D1 21,0/ 20,0 21,0 Những thí sinh không đủ điểm chuẩn vào chuyên ngành đã đăng ký, nhưng đủ điểm sàn vào trường (A và D là 21 điểm không hệ số) thì trường vẫn gửi giấy báo trúng tuyển và sau khi nhập học thí sinh được đăng ký vào chuyên ngành còn chỉ tiêu (chi tiết cho từng đối tượng ghi trên giấy báo trúng tuyển). Ngành Kinh tế, gồm các chuyên ngành: - Kinh tế và quản lý đô thị 410 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế và quản lý địa chính 411 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kế hoạch 412 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế phát triển 413 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế và quản lý môi trường 414 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Quản lý kinh tế 415 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế và quản lý công 416 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn 417 A, D1 18,0 19,0 - Kinh tế đầu tư 418 A 25,0 24,5 - Kinh tế bảo hiểm 419 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế quốc tế 420 A, D1 24,0/ 23,0 23,5 - Kinh tế lao động 421 A, D1 19,0/ 18,0 21,0/ 19,0 - Toán tài chính 422 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Toán kinh tế 423 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Kinh tế học 450 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Thẩm định giá 446 A 21,0 21,0 Ngành Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh quốc tế 426 A, D1 22,0/ 21,0 22,5 - Quản trị kinh doanh Du lịch và khách sạn 427 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Quản trị nhân lực 428 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Marketing 429 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Quản trị kinh doanh thương mại 431 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Thương mại quốc tế 432 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Quản trị doanh nghiệp 433 A, D1 22,5/ 21,5 22,5 - Quản trị kinh doanh tổng hợp 435 A, D1 22,5/ 21,5 22,5 - Quản trị kinh doanh bất động sản 436 A, D1 21,0/ 20,0 21,0 - Thống kê kinh doanh 447 A, D1 21,0/ 20,0 18,0 Ngành Tài chính ngân hàng, gồm các chuyên ngành: - Ngân hàng 437 A, D1 25,5/ 24,5 24,5 - Tài chính doanh nghiệp 438 A, D1 25,5/ 24,5 25,5 - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) 439 A, D1 24,5/ 23,5 24,5 - Tài chính quốc tế 451 A, D1 24,5/ 23,5 24,5 Ngành Kế toán, gồm các chuyên ngành: - Kế toán tổng hợp 442 A, D1 23,5/ 22,5 24,5 - Kiểm toán 443 A, D1 26,0/ 25,0 25,5 Ngành Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành Tin học kinh tế 444 A, D1 18,0 18,0 Ngành Luật, chuyên ngành Luật kinh doanh 545 A, D1 18,0 20,0/ 19,0 Ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành Công nghệ thông tin 146 A 18,0 18,0 Ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh thương mại 701 D1 28,5 24,5 Các lớp tuyển sinh theo đặc thù riêng: - Chuyên ngành Quản trị lữ hành (POHE) 454 D1 21,0 22,0 - Chuyên ngành Quản trị khách sạn (POHE) 455 D1 21,0 22,0 - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh (E-BBA) 457 A, D1 19,0/ 26,5 20,0/ 23,5 TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG NTH Xét chuyển ngành Điểm trúng tuyển theo khối A 24,0 24,0 D1-2-4-5 22,0 22,0 D3 22,0 22,5 Xét chuyển ngành đối với thí sinh đã đủ điểm vào trường theo khối nhưng không trúng tuyển theo chuyên ngành đăng ký ban đầu. Nộp đơn từ 29 đến 30-8-2011. Ngành Kinh tế: - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 401 A 26,0 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Anh 451 D1 24,0 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Nga 452 D2 23,0 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Pháp 453 D3 24,0 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Trung 454 D1-4 23,0 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Nhật 455 D1-6 23,0 - Chuyên ngành Thương mại quốc tế 457 A, D1 24,0/ 22,0 (40) - Chuyên ngành Thuế và hải quan 458 A, D1 24,0/ 22,0 (40) Ngành Quản trị kinh doanh: - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế 402 A, D1 24,0/ 22,0 (30) - Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế 403 A, D1 24,0/ 22,0 (40) - Chuyên ngành Kế toán 404 A, D1 24,0/ 22,0 (40) - Chuyên ngành Thương mại điện tử 405 A, D1 24,0/ 22,0 (40) - Chuyên ngành Quản trị khách sạn và du lịch (học tại Quảng Ninh) 406 A, D1 20,0/ 18,0 Ngành Tài chính ngân hàng - Chuyên ngành Tài chính quốc tế 410 A, D1-6 26,0/ 24,0/ 23,0 - Chuyên ngành Phân tích tài chính và đầu tư 411 A, D1 24,0/ 22,0 (60) - Chuyên ngành Ngân hàng 412 A, D1 24,0/ 22,0 Ngành Ngôn ngữ Anh: - Chuyên ngành Tiếng Anh thương mại (hệ số 2 ngoại ngữ) 751 D1 29,0 29,0 (16) Ngành Kinh doanh quốc tế 460 A, D1 24,0/ 22,0 (60) Ngành Kinh tế quốc tế 470 A, D1 24,0/ 22,0 (40) Ngành Ngôn ngữ Pháp: - Chuyên ngành Tiếng Pháp thương mại (hệ số 2 ngoại ngữ) 761 D3 29,0 29,0 (10) Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: - Chuyên ngành Tiếng Trung thương mại (hệ số 2 ngoại ngữ) 771 D1-4 29,0 28,0 (25) Ngành Ngôn ngữ Nhật Bản: - Chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại (hệ số 2 ngoại ngữ) 781 D1-6 29,0 28,0 (25) TRƯỜNG ĐH NGOẠI THƯƠNG (CƠ SỞ 2 TP.HCM) NTS Điểm trúng tuyển theo khối A 24,0 24,0 D1-6 22,0 21,5 Ngành Kinh tế: - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại 401 A 24,0 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Anh 451 D1 21,5 - Chuyên ngành Kinh tế đối ngoại học tiếng Anh 455 D1-6 21,5 Ngành Tài chính ngân hàng: - Chuyên ngành Tài chính quốc tế 410 A, D1 24,0/ 21,5 Ngành Quản trị kinh doanh: - Chuyên ngành Quản trị kinh doanh quốc tế 402 A, D1-6 24,0/ 21,5 - Chuyên ngành Luật kinh doanh quốc tế 403 A, D1 24,0/ 21,5 TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM NLS 960 chỉ tiêu NV2 ĐH và 400 CĐ Cơ khí chế biến bảo quản nông sản thực phẩm 100 A 13,0 13,0 13,0 (40) Cơ khí nông lâm 101 A 13,0 13,0 13,0 (40) Chế biến lâm sản, gồm 3 chuyên ngành: - Chế biến lâm sản 102 A 13,0 13,0 13,0 (40) - Công nghệ giấy và bột giấy 103 A 13,0 13,0 13,0 (40) - Thiết kế đồ gỗ nội thất 112 A 13,0 13,0 13,0 (40) Công nghệ thông tin 104 A 13,0 13,0 13,0 (40) Công nghệ nhiệt lạnh 105 A 13,0 13,0 13,0 (40) Điều khiển tự động 106 A 13,0 13,0 13,0 (40) Cơ điện tử 108 A 13,0 13,0 13,0 (40) Công nghệ kỹ thuật ôtô 109 A 13,0 13,0 13,0 (40) Công nghệ hóa học 107 A, B 13,0/ 17,0 14,0/ 15,0 Chăn nuôi, gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ sản xuất động vật (Chăn nuôi) 300 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 A: 13,0 (40) - Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi 321 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Thú y, gồm 2 chuyên ngành: - Bác sĩ thú y 301 A, B 14,0/ 15,0 14,0/ 15,0 - Dư­ợc thú y 302 A, B 14,0/ 15,0 14,0/ 15,0 Nông học (cây trồng và giống cây trồng) 303 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Bảo vệ thực vật 304 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Lâm nghiệp, gồm 4 chuyên ngành: - Lâm nghiệp 305 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) - Nông lâm kết hợp 306 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) - Quản lý tài nguyên rừng 307 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) - Kỹ thuật thông tin lâm nghiệp 323 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) Nuôi trồng thủy sản, gồm 3 chuyên ngành : - Nuôi trồng thủy sản 308 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 - Ngư­ y (Bệnh học thủy sản) 309 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) - Kinh tế - quản lý nuôi trồng thủy sản 324 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, có 3 chuyên ngành: - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 310 A, B 13,0/ 14,0 13,5/ 15,5 - Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm và dinh dư­ỡng nguời 311 A, B 13,0/ 15,0 13,5/ 15,5 - Bảo quản chế biến nông sản và vi sinh thực phẩm 318 A, B 13,0/ 14,0 13,5/ 15,5 Công nghệ sinh học, gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ sinh học 312 A, B 15,0/ 17,0 14,5/ 17,5 - Công nghệ sinh học môi trường 325 A, B 13,0/ 15,0 13,0/ 14,0 Kỹ thuật môi trường 313 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 15,0 Quản lý môi trường, gồm 2 chuyên ngành: - Quản lý môi trường 314 A, B 13,0/ 16,0 13,0/ 15,0 - Quản lý môi trường và du lịch sinh thái 319 A, B 13,0/ 16,0 13,0/ 15,0 Chế biến thủy sản 315 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,5 Sư­ phạm Kỹ thuật, gồm 2 chuyên ngành: - Sư­ phạm Kỹ thuật nông nghiệp 316 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) - Sư­ phạm Kỹ thuật công nông nghiệp 320 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên, gồm 2 chuyên ngành: - Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 317 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 - Thiết kế cảnh quan 322 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kinh tế, gồm 2 chuyên ngành: - Kinh tế nông lâm 400 A, D1 13,0 13,0 13,0/ 14,0 (40) - Kinh tế tài nguyên môi trường 401 A, D1 13,0 13,0 13,0/ 14,0 (40) Phát triển nông thôn và khuyến nông 402 A, D1 13,0 13,0 13,0/ 14,0 (60) Quản trị, gồm 3 chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh (tổng hợp) 403 A, D1 14,0 14,0 - Quản trị kinh doanh thư­ơng mại 404 A, D1 14,0 14,0 - Quản trị tài chính 410 A, D1 14,0 14,0 Kinh doanh nông nghiệp (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) 409 A, D1 13,0 13,0 13,0/ 14,0 (60) Kế toán 405 A, D1 14,0 14,0 Quản lý đất đai, gồm 3 chuyên ngành: - Quản lý đất đai 406 A, D 1 13,0 14,0 Quản lý thị trường bất động sản 407 A, D1 13,0 14,0 - Công nghệ địa chính 408 A, D1 13,0 14,0 13,0/ 14,0 (40) Hệ thống thông tin địa lý, gồm 2 chuyên ngành: - Hệ thống thông tin địa lý 110 A, D1 13,0 13,0 - Hệ thống thông tin môi trường 111 A, D1 13,0 13,0 Tiếng Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) 701 D1 19,0 17,5 Tiếng Pháp-Anh (hệ số 2 ngoại ngữ) 703 D1, D3 19,0 17,5 Bác sĩ thú y (chương trình tiên tiến) 801 A, B 14,0/ 15,0 14,0/ 15,0 (30) Khoa học và công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) 802 A, B 13,5/ 15,5 13,5/ 15,5 (30) Hệ CĐ Tin học C65 A 10,0 10,0 10,0 (80) Hệ CĐ Quản lý đất đai C66 A, D1 10,0 10,0 10,0 (90) Hệ CĐ Cơ khí nông lâm C67 A 10,0 10,0 10,0 (85) Hệ CĐ Kế toán C68 A, D1 10,0 10,0 10,0 (85) Hệ CĐ Nuôi trồng thủy sản C69 A, B 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 10,0/ 11,0 (60) Phân hiệu ĐH Nông lâm TP.HCM tại Gia Lai (dành cho thí sinh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên). Điểm chênh lệch đối tượng ưu tiên và khu vực là 1 điểm 210 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Nông học 118 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (30) Lâm nghiệp 120 A, B 13,0/ 4,0 13,0/ 4,0 13,0/ 4,0 (30) Kế toán 121 A, D1 13,0 13,0 13,0 (30) Quản lý đất đai 122 A, D1 13,0 13,0 13,0 (30) Quản lý môi trường 123 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (30) Bảo quản chế biến nông sản thực phẩm 124 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (30) Thú y 125 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (30) Phân hiệu ĐH Nông lâm TP.HCM tại Ninh Thuận (dành cho thí sinh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên). Điểm chênh lệch đối tượng ưu tiên và khu vực là 1 điểm. 200 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Nông học 218 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Công nghệ thông tin 219 A 13,0 Quản lý đất đai 222 A, D1 13,0 13,0 13,0 (100) Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế tài nguyên môi trường) 221 A, D1 13,0 Quản lý môi trường (chuyên ngành Quản lý môi trường và du lịch sinh thái) 223 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (100) Kinh tế nông lâm 224 A, D1 13,0 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ-LUẬT (ĐHQG TP.HCM) QSK Xét tuyển NV1B đến ngày 8-8 với mức điểm bằng NV1 đối với thí sinh thi tại trường. Kinh tế học 401 A, D1 17,0 17,0 Kinh tế đối ngoại 402 A, D1 20,0 20,5 Kinh tế và quản lý công 403 A, D1 16,0 16,5 Tài chính-ngân hàng 404 A, D1 21,0 18,0 Kế toán-kiểm toán 405 A, D1 19,0 20,0 Hệ thống thông tin quản lý (80 chỉ tiêu xét NV1B) 406 A 16,0 16,0 Quản trị kinh doanh 407 A, D1 19,0 18,0 Luật kinh doanh 501 A, D1 17,5 17,5 Luật thương mại quốc tế 502 A, D1 17,5 18,5 Luật dân sự (70 chỉ tiêu xét NV1B) 503 A, D1 16,0 16,0 Luật tài chính-ngân hàng-chứng khoán 504 A, D1 17,0 18,0 TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ TCT 1.028 chỉ tiêu NV2 ĐH SP Toán học 101 A 15,0 15,5 SP Toán - Tin học 102 A 13,5 13,0 Toán ứng dụng 103 A 13,0 13,0 13,0 (40) SP Vật lý 104 A 15,0 13,0 13,0 (26) SP Vật lý - Tin học 105 A 13,0 13,0 13,0 (33) SP Vật lý - Công nghệ 106 A 13,0 13,0 13,0 (50) SP Giáo dục tiểu học 107 A, D1 14,0 14,0 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) 108 A 13,0 13,0 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) 109 A 13,0 13,0 13,0 (46) Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) 110 A 13,0 13,0 13,0 (39) Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng công trình thủy) 111 A 13,0 13,0 13,0 (34) Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 112 A 16,5 16,5 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng cầu đường) 113 A 15,0 14,0 Kỹ thuật môi trường 114 A 13,0 13,0 Kỹ thuật điện tử-truyền thông 115 A 14,0 14,5 Kỹ thuật điện-điện tử (Kỹ thuật điện) 116 A 13,0 13,5 Kỹ thuật cơ điện tử 117 A 13,0 13,0 13,0 (15) Quản lý công nghiệp 118 A 13,0 13,0 13,0 (16) Hệ thống thông tin 120 A 14,0 13,0 13,0 (26) Kỹ thuật phần mềm 121 A 14,0 14,0 Truyền thông và Mạng máy tính 122 A 14,0 13,5 Khoa học máy tính 123 A 14,0 13,0 13,0 (40) Công nghệ thông tin (Tin học ứng dụng) 124 A 14,0 13,0 13,0 (21) Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 125 A 13,0 13,0 (47) Kỹ thuật máy tính 126 A 13,0 13,0 (63) Công nghệ thực phẩm 201 A 15,5 15,0 Công nghệ thực phẩm (Chế biến thủy sản) 202 A 13,5 13,0 SP Hóa học 203 A, B 16,5/ 17,5 15,5/ 16,5 Hóa học 204 A, B 13,0/ 14,0 17,0/ 18,0 Hóa dược 205 A, B 19,0/ 20,0 18,5/ 19,5 Kỹ thuật hóa học 206 A 14,0 13,5 SP Sinh học 301 B 14,5 14,5 SP Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp 302 B 14,0 14,0 14,0 (30) Sinh học 303 B 14,5 14,0 Sinh học (Vi sinh vật học) 317 B 14,0 15,5 Công nghệ sinh học 304 A, B 16,0/ 17,0 17,5/ 18,5 Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y, Công nghệ giống vật nuôi) 305 B 14,0 14,0 14,0 (90) Thú y 306 B 15,0 15,0 Nuôi trồng thủy sản 307 B 14,5 15,5 Bệnh học thủy sản 308 B 14,0 14,0 14,0 (12) Nuôi trồng thủy sản (Nuôi và bảo tồn sinh vật biển) 309 B 14,0 14,0 14,0 (50) Khoa học cây trồng (Khoa học cây trồng, Công nghệ giống cây trồng, Nông nghiệp sạch) 310 B 14,0 14,0 Nông học 311 B 14,0 15,5 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 312 B 14,0 14,0 14,0 (40) Bảo vệ thực vật 313 B 15,5 17,0 Khoa học môi trường 314 A, B 15,0/ 16,0 17,0/ 18,0 Khoa học môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường) 318 A, B 15,5/ 16,5 Khoa học đất 315 B 14,0 14,0 14,0 (20) Kinh tế 401 A, D1 15,5 15,5 Kế toán (Tổng hợp, Kiểm toán) 402 A, D1 16,0 15,5 Tài chính-ngân hàng (Tài chính ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp) 403 A, D1 17,5 17,5 Quản trị kinh doanh (Tổng hợp, Du lịch, Marketing, Thương mại) 404 A, D1 17,0 17,0 Kinh tế nông nghiệp 405 A, D1 14,0 15,0 Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế tài nguyên môi trường) 410 A, D1 14,5 14,5 Kinh tế nông nghiệp (Kinh tế thủy sản) 411 A, D1 13,5 14,5 Kế toán (Kế toán-kiểm toán) 412 A, D1 16,5 Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh dịch vụ du lịch và lữ hành) 414 A, D1 13,5 Quản trị kinh doanh (Marketing) 415 A, D1 13,5 Quản trị kinh doanh (Kinh doanh thương mại) 416 A, D1 13,0 13,0 (28) Quản trị kinh doanh (Kinh doanh quốc tế) 406 A, D1 17,5 14,5 Nông nghiệp (Phát triển nông thôn) 407 A, B 13,0/ 14,0 13,5/ 14,5 Quản lý đất đai 408 A 14,0 13,0 Quản lý nguồn lợi thủy sản 409 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (31) Luật (Hành chính, Thương mại, Tư pháp) 501 A, C 16,0/ 17,0 16,0/ 17,0 SP Ngữ văn 601 C 16,5 16,0 Văn học 602 C 16,5 17,0 SP Lịch sử 603 C 15,0 14,5 SP Địa lý 604 C 17,0 14,0 SP Giáo dục công dân 605 C 14,0 14,0 14,0 (18) Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) 606 C, D1 17,5/ 16,5 16,0/ 15,0 SP Tiếng Anh 701 D1 16,0 15,0 SP Tiếng Pháp 703 D1, D3 13,0 13,0 13,0 (10) Ngôn ngữ Anh 751 D1 16,0 15,0 Thông tin học 752 D1 13,0 13,0 13,0 (32) Ngôn ngữ Anh (Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) 753 D1 15,0 14,5 Ngôn ngữ Pháp 754 D1, D3 13,0 13,0 13,0 (9) Giáo dục thể chất 901 T 20,0 23,0 Đào tạo ĐH tại cơ sở 2 tỉnh Hậu Giang: Kỹ thuật công trình (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 130 A 13,0 13,0 13,0 (35) Kế toán 420 A, D1 13,0 13,0 13,0 (37) Tài chính-ngân hàng 421 A, D1 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Kinh doanh quốc tế) 422 A, D1 13,0 13,0 13,0 (26) Luật (Hành chính, Tư pháp, Thương mại) 520 A, C 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (15) Ngôn ngữ Anh 756 D1 13,0 13,0 13,0 (49) Điểm trúng tuyển dành cho hệ dự bị ĐH: Toán ứng dụng 103 A 10,5 10,5 SP Vật lý 104 A 10,5 SP Vật lý-Tin học 105 A 10,5 10,5 SP Vật lý-Công nghệ 106 A 10,5 10,5 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế biến) 109 A 10,5 10,5 Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí giao thông) 110 A 10,5 10,5 Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng công trình thủy) 111 A 10,5 10,5 Kỹ thuậy công trình xây dựng (Xây dựng cầu đường) 113 A 11,5 Kỹ thuật cơ điện tử 117 A 10,5 10,5 Quản lý công nghiệp 118 A 10,5 Hệ thống thông tin 120 A 11,5 10,5 Khoa học máy tính 123 A 11,5 10,5 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 125 A 10,5 SP Sinh-Kỹ thuật nông nghiệp 302 B 11,5 Sinh học 303 B 11,5 Chăn nuôi 305 B 11,5 11,5 Thú y 306 B 12,5 Bệnh học thủy sản 308 B