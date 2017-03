Thêm điểm trúng tuyển của 11 trường ĐH

(PLO)- Sáng 13-8, thêm 11 trường đã công bố điểm trúng tuyển gồm: ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, ĐH Tây Bắc, ĐH Công nghiệp Việt Trì, ĐH Sao Đỏ, ĐH SPKT Hưng Yên, HV An ninh, HV Cảnh sát, ĐH An ninh, ĐH Cảnh sát, ĐH Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân, ĐH Phòng cháy chữa cháy.

Trong đó, trừ ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và sáu trường khối công an không xét tuyển nguyện vọng bổ sung, còn lại các trường đều xét tuyển thêm. Riêng trường ĐH Tây Bắc sẽ thông báo xét tuyển sau. Hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi (bản gốc, không chấp nhận bản sao); lệ phí xét tuyển (theo quy định từng trường); một phong bì dán sẵn tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của thí sinh để nhà trường gửi giấy báo nếu trúng tuyển. Thí sinh được quyền rút hồ sơ, chi tiết xem tại thông báo của từng trường.

Dưới đây là điểm trúng tuyển và chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng bổ sung của các trường: Trường/ Ngành đào tạo Mã ngành Khối thi Điểm chuẩn 2012 Điểm chuẩn 2013 Điểm xét NVBS/ Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH TYS Y đa khoa D720101 B 21,5 23,0 Điều dưỡng D720501 B 14,5 18,5 Xét nghiệm y học D720332 B 14,0 Kỹ thuật y học D720330 B 14,0 TRƯỜNG ĐH TÂY BẮC TTB SP Toán học D140209 A, A1 13,0 13,0 SP Tin học D140210 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 SP Vật lý D140211 A, A1 13,0 13,0 SP Hóa học D140212 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 SP Sinh học D140213 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 SP Ngữ văn D140217 C 14,5 13,0 SP Lịch sử D140218 C 14,5 13,0 SP Địa lý D140219 A, C 13,0/ 14,5 13,0/ 14,0 Giáo dục chính trị D140205 C 14,5 14,0 Giáo dục thể chất D140206 T 11,0 13,0 Giáo dục tiểu học D140202 A, C, D1 13,0/ 14,5/ 13,5 15,0/ 16,0/ 15,5 Giáo dục mầm non D140201 M 11,0 14,0 SP Tiếng Anh D140231 D1 13,5 13,5 Lâm sinh D620205 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Chăn nuôi D620105 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Bảo vệ thực vật D620112 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Nông học D620109 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Quản lý tài nguyên rừng và môi trường D850101 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 Kế toán D340301 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN ANH Nghiệp vụ an ninh (nam và nữ) D860102 A, A1, C, D1 - Nam 21,5/ 21,5/ 21,5 25,5/ 22,0/ 22,0/ 21,5 - Nữ 22,5/ 23,5/ 23,0 27,0/ 26,0/ 26,5/ 24,5 Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước (chuyên ngành Xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an) – nam và nữ D310202 C, D1 - Nam 17,5/ 17,5 23,0/ 22,0 - Nữ 22,0/ 19,5 27,0/ 26,0 Công nghệ thông tin (nam và nữ) D340406 A, A1 - Nam 20,5 25,5/ 21,5 - Nữ 19,5 26,5/ 25,0 Luật học (nam và nữ) D380101 A, C, D1 - Nam 19,0/ 19,5/ 18,0 24,5/ 23,0/ 22,5 - Nữ 22,5/ 24,5/ 21,5 26,0/ 25,5/ 26,0 Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 tiếng Anh) (nam và nữ) D220201 D1 - Nam 27,0 23,5 - Nữ 31,5 33,0 Ngôn ngữ Trung Quốc (hệ số 2 tiếng Anh) (nam và nữ) D220204 D1 - Nam 21,0 25,0 - Nữ 31,5 30,0 HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN CSH Nghiệp vụ cảnh sát (nam và nữ) D860102 A, A1, C, D1 - Nam 24,0/ 22,0/ 21,5 26,5/ 21,0/ 22,5/ 19,5 - Nữ 23,0/ 24,0/ 24,0 27,5/ 25,0/ 26,0/ 25,0 Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh từ 5 trở lên chưa nhân hệ số với nam) (nam và nữ) D220201 D1 - Nam 21,0 23,0 - Nữ 34,5 phía Bắc và 27,5 phía Nam 30,0 TRƯỜNG ĐH AN NINH NHÂN DÂN ANS Nghiệp vụ an ninh (nam và nữ) D860102 A, A1, C, D1 - Nam 18,0/ 18,5/ 19,0 22,5/ 20,5/ 19,5/ 19,5 - Nữ 21,5/ 22,5/ 21,5 24,5/ 24,0/ 25,0/ 23,5 TRƯỜNG ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN CSS Nghiệp vụ cảnh sát (nam và nữ) D860102 A, A1, C, D1 - Nam 21,0/ 18,0/ 20,5 24,0/ 22,0/ 21,0/ 21,5 - Nữ 22,0/ 20,0/ 24,5 26,0/ 24,0/ 24,0/ 24,0 TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT – HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN HCB-HCN Phía Bắc (nam và nữ) HCB A, A1 18,5/ 18,5 22,5-19,0/ 25,0-22,5 Phía Nam (nam và nữ) HCN A, A1 14,0/ 15,5 18,5-15,0/ 22,5-21,5 TRƯỜNG ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY PCH-PCS Phía Bắc (nam/ nữ) A PCH 17,5 22,5/ 24,5 Phía Nam (nam/ nữ) A PCS 15,0 20,5/ 22,5 Hệ Dân sự ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn D860113 A 13,0 15,0 TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ VUI 1.000 ĐH và 200 CĐ Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH và CĐ đến ngày 28-8. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc (Phú Thọ, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai), Tây Nguyên và Tây Nam bộ có tổng điểm 3 môn thấp hơn điểm sàn ĐH 1,0 điểm. Kỹ thuật phân tích D440112 A, A1, B 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A, A1, B 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 A, A1, B 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử D510301 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa D510303 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Kế toán D340301 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13,5 13,5 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học C510401 A, A1, B 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ vật liệu C510402 A, A1, B 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng C510105 A, A1, B 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ cơ-điện tử C510203 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử D440112 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Kế toán C340301 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng C340201 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Hướng dẫn du lịch C220113 C, D1 11,5/ 10,5 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 TRƯỜNG ĐH SAO ĐỎ SDU 2.000 ĐH và 1.300 CĐ Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH và CĐ từ ngày 10-8 đến 31-10. Thí sinh có điểm thi đạt từ 18 điểm trở lên đối với khối A, A1; 19 điểm đối với khối B, C, D1 sẽ được xét vào học lớp chất lượng cao theo các ngành học của trường. Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô D510205 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử D510301 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông D510302 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thông tin D480201 A, A1 13,0 13,0 13,0 Kỹ thuật tàu thủy D520122 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ thực phẩm D540101 A, A1, B 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A, A1, B 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ may D540204 A, A1 13,0 13,0 13,0 Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Kế toán D340301 A, A1, D1 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Tài chính-ngân hàng D340201 A, A1, D1 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13,5 13,5 13,5 Ngôn ngữ Trung Quốc D220204 D1, D4 13,5 13,5 13,5 Việt Nam học D22013 C, D1 14,5/ 13,5 14,0/ 13,5 14,0/ 13,5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng D510103 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng D510102 A, A1 13,0 13,0 13,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ hàn C510503 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ-điện tử C510203 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ may C540204 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ da giày C540206 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C510301 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật nhiệt C510206 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông C510302 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C480201 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật hóa học C510401 A, A1, B 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Công nghệ thực phẩm C540102 A, A1, B 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 10,0/ 10,0/ 11,0 Hệ CĐ Tài chính-ngân hàng C340201 A, A1, D1 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Kế toán C340301 A, A1, D1 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Việt Nam học C22013 C, D1 11,5/ 10,5 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN SKH Xét NVBS Nhận giấy chứng nhận kết quả thi ĐH từ ngày 20-8 đến 10-9. Lệ phí xét tuyển 30.000 đồng. Công nghệ thông tin D480201 A, A1, D1 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử D510301 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ chế tạo máy D510202 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật cơ khí D510201 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô D510205 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ may D540204 A, A1 13,0 13,0 13,0 SP Kỹ thuật công nghiệp D140214 A, A1, B 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử D510203 A, A1 13,0 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật hóa học D510401 A, A1, B 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Công nghệ kỹ thuật môi trường D510406 A, A1, B 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 13,0/ 13,0/ 14,0 Quản trị kinh doanh D340101 A, A1, D1 13,0/ 130/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Kế toán D340301 A, A1, D1 13,0/ 130/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 13,0/ 13,0/ 13,5 Ngôn ngữ Anh D220201 D1 13,5 13,5 13,5 Hệ CĐ Công nghệ thông tin C480201 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử C510301 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ chế tạo máy C510202 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ khí C510201 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật ôtô C510205 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử C510203 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Công nghệ may C540204 A, A1 10,0 10,0 10,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C340101 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Hệ CĐ Kế toán C340301 A, A1, D1 10,0/ 10,0/ 10,5 10,0 10,0 Báo Pháp Luật TP.HCM Online sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chi tiết điểm trúng tuyển của các trường ĐH, CĐ còn lại.



