Thêm điểm trúng tuyển của 15 trường đại học, cao đẳng

Trường/ Ngành,

chuyên ngành đào tạo Mã trường/ ngành Khối thi Điểm chuẩn 2010 Điểm chuẩn NV1-2011 Điểm xét NV2 + Chỉ tiêu TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI LPH Ngành Luật (định hướng chuyên sâu các lĩnh vực Pháp luật kinh tế, Pháp luật quốc tế, Pháp luật hình sự, Pháp luật dân sự, Hành chính nhà nước) 500 A, C, D1 17,0/ 22,0/ 17,5 17,5/ 20,0/ 18,0 Ngành Luật thương mại quốc tế 501 D1 23,5 TRƯỜNG ĐH DẦU KHÍ VIỆT NAM PVU 20 chỉ tiêu NV2 ĐH Kỹ thuật địa chất (gồm chuyên ngành Địa vật lý dầu khí, Địa chất dầu khí) 101 A 18,5 19,5 Kỹ thuật dầu khí 102 A 18,5 19,5 Kỹ thuật hóa dầu 103 A 18,5 19,5 TRƯỜNG ĐH Y THÁI BÌNH YTB Y đa khoa 301 B 22,5 24,0 Y học cổ truyền 302 B 19,0 20,0 Dược học 303 A 20,5 22,5 Y học dự phòng 304 B 17,5 19,5 Điều dưỡng 305 B 17,0 19,5 HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM HHK 42 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 45 CĐ Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh hàng không, Quản trị doanh nghiệp hàng không, Quản trị kinh doanh du lịch và dịch vụ) 101 A, D1 15,0 14,5/ 15,5 Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông hàng không) 102 A 14,0 14,0 15,0 (42) Kỹ thuật hàng không (Quản lý hoạt động bay) 103 A, D1 16,0 17,0/ 18,0 Hệ CĐ Quản trị kinh doanh C65 A, D1 10,5/ 11,5 11,5/ 12,5 (24) Hê CĐ Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông C66 A 10,0 11,0 (21) TRƯỜNG ĐH KINH TẾ (ĐHQG HÀ NỘI) QHE Thí sinh dự thi vào ngành Tài chính-ngân hàng, Kế toán đủ điểm sàn vào trường (21 điểm), nhưng không đủ điểm vào ngành được phép chuyển sang ngành Kinh tế quốc tế: 22,5 điểm, Quản trị kinh doanh: 22 điểm, Kinh tế phát triển: 21,5 điểm, Kinh tế: 21 điểm. Kinh tế 401 A, D1 21,0 21,0 Kinh tế quốc tế 402 A, D1 23,5/ 22,5 21,0 Quản trị kinh doanh 403 A, D1 21,0/ 22,0 21,0 Tài chính - Ngân hàng 404 A, D1 21,0 22,0 Kinh tế phát triển 405 A, D1 21,0 21,0 Kế toán 406 A, D1 21,0 23,0 HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NHH Tài chính-ngân hàng 401 A 22,0 20,5 Kế toán 402 A 21,0 20,5 Quản trị kinh doanh 403 A 21,0 20,5 Hệ thống thông tin quản lý 404 A 21,0 20,5 Ngôn ngữ Anh (không nhân hệ số) 751 D1 19,5 20,0 Hệ CĐ Cơ sở tại Hà Nội (NHH): (713 chỉ tiêu) - CĐ Tài chính-ngân hàng C65 A 15,0 13,0 13,0 - CĐ Kế toán C66 A 15,0 13,0 13,0 Hệ CĐ Cơ sở tại Phú Yên (NHP): - CĐ Tài chính-ngân hàng C65 A 10,0 10,0 10,0 (195) TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM GTS 670 chỉ tiêu NV2 ĐH và 315 CĐ Điều khiển tàu biển (chỉ tuyển nam) 101 A 13,0 13,0 13,0 (70) Khai thác máy tàu thủy (chỉ tuyển nam) 102 A 13,0 13,0 13,0 (100) Điện và tự động tàu thủy 103 A 13,5 13,0 13,0 (50) Điện công nghiệp 106 A 14,0 13,5 13,5 (30) Tự động hóa công nghiệp 105 A 13,5 13,0 Điện tử viễn thông 104 A 15,0 13,5 Truyền thông và Mạng máy tính 115 A 13,5 13,0 13,0 (60) Thiết kế thân tàu thủy 107 A 13,5 13,0 13,0 (50) Công nghệ đóng tàu thủy 118 A 13,5 13,0 13,0 (20) Thiết bị năng lượng tàu thủy 119 A 13,5 13,0 13,0 (35) Kỹ thuật công trình ngoài khơi 121 A 13,0 13,0 (50) Cơ giới hóa xếp dỡ 108 A 13,5 13,0 13,0 (60) Cơ khí ôtô 113 A 14,5 13,5 Máy xây dựng 114 A 13,5 13,0 13,0 (60) Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) 116 A 17,0 17,0 Xây dựng công trình thủy 109 A 13,5 13,5 13,5 (50) Xây dựng cầu đường 111 A 17,0 16,0 Quy hoạch giao thông 117 A 13,5 13,0 13,0 (35) Xây dựng đường sắt-Metro 120 A 13,5 13,5 Công nghệ thông tin 112 A 13,5 13,0 Kinh tế vận tải (chuyên ngành Kinh tế vận tải biển) 401 A 15,0 14,5 Kinh tế xây dựng 402 A 16,0 14,5 Quản trị logistic và vận tải đa phương thức 403 A 14,5 15,0 Hệ CĐ Điều khiển tàu biển (chỉ tuyển nam) C65 A 10,0 10,0 10,0 (70) Hệ CĐ Khai thác máy tàu thủy (chỉ tuyển nam) C66 A 10,0 10,0 10,0 (75) Hệ CĐ Công nghệ thông tin C67 A 10,0 10,0 10,0 (70) Hệ CĐ Cơ khí động lực (Cơ khí ôtô) C68 A 10,0 10,0 10,0 (60) Hệ CĐ Kinh tế vận tải biển C69 A 10,0 10,0 10,0 (40) TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ YCT 40 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Xét tuyển NV2 các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và Nam Trung bộ. Y đa khoa (học 6 năm) 301 B 22,0 23,0 Răng hàm mặt 302 B 21,5 23,0 Dược học (học 5 năm) 303 B 23,0 23,0 Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) 304 B 17,0 18,0 Điều dưỡng (học 4 năm) 305 B 16,0 17,0 Y tế công cộng (học 4 năm) 306 B 16,0 15,5 15,5 (40) Kỹ thuật y học - chuyên ngành Xét nghiệm (học 4 năm) 307 B 16,5 18,5 TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI TLA - TLS - Những thí sinh đủ điểm chuẩn vào trường nhưng không đủ điểm chuẩn vào ngành học đã đăng ký, được đăng ký sang học những ngành có điểm chuẩn thấp hơn và còn chỉ tiêu. - Những thí sinh đăng ký dự thi vào TLA không đủ điểm chuẩn vào TLA nhưng đủ điểm chuẩn chuyển từ TLA về cơ sở 2 TLS được trường xếp vào các ngành học tại TLS. * Cơ sở Hà Nội (TLA): Điểm chuẩn chung vào trường: - Hệ ĐH A 15,0 15,0 - Hệ CĐ ngành Kỹ thuật công trình C65 A 10,0 10,0 Kỹ thuật công trình 101 A 18,0 17,5 Kỹ thuật tài nguyên nước 102 A 15,0 15,0 Thủy văn và tài nguyên nước 103 A 15,0 15,0 Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo 104 A 15,0 15,0 Kỹ thuật cơ khí 105 A 15,0 15,0 Công nghệ thông tin 106 A 15,0 15,0 Cấp thoát nước 107 A 15,0 15,0 Kỹ thuật bờ biển 108 A 15,0 15,0 Kỹ thuật môi trường 109 A 15,0 15,0 Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thôn 110 A 15,0 15,0 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 111 A 16,5 16,5 Kỹ thuật điện 112 A 15,0 15,0 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 401 A 15,0 16,0 Quản trị kinh doanh 402 A 15,0 16,0 Kế toán 403 A 17,0 17,0 * Cơ sở TP.HCM (TLS): Điểm chuẩn chung vào trường: - Hệ ĐH: A 13,0 13,0 - Hệ CĐ tại Trung tâm ĐH2 – Ninh Thuận ngành Kỹ thuật công trình C65 A 10,0 10,0 Kỹ thuật công trình 101 A 13,0 13,0 Kỹ thuật tài nguyên nước 102 A 13,0 13,0 Cấp thoát nước 107 A 13,0 13,0 Điểm trúng tuyển chuyển từ TLA về TLS 14,0 13,0 Điểm trúng tuyển hệ CĐ tại Trung tâm ĐH 2 (TLS) – Ninh Thuận 10,0 TRƯỜNG ĐH LÂM NGHIỆP LNH 950 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH Công nghệ chế biến lâm sản 101 A 13,0 13,0 13,0 (50) Công thôn 102 A 13,0 13,0 (50) Thiết kế nội thất (hệ số 2 môn vẽ khối V) 104 A, V 13,0/ 17,0 13,0/ 16,0 13,0/ 16,0 (50) Kỹ thuật xây dựng công trình (hệ số 2 môn vẽ khối V) 105 A, V A: 13,0 13,0/ 16,0 13,0 (60) Kỹ thuật cơ khí 106 A 13,0 13,0 13,0 (50) Hệ thống thông tin 107 A, D1 A: 13,0 13,0 13,0 (50) Lâm học 301 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (60) Quản lý tài nguyên rừng 302 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 140 13,0/ 14,0 (40) Lâm nghiệp đô thị (hệ số 2 môn vẽ khối V) 304 A, B, V 13,0/ 14,0/ 18,0 13,0/ 14,0/ 16,0 13,0/ 14,0/ 16,0 (30) Khoa học môi trường (thí sinh A từ 13-13,5 điểm, B từ 14-15,5 được chuyển sang ngành 302) 306 A, B 13,0/ 14,0 14,0/ 16,0 14,0/ 16,0 (20) Công nghệ sinh học (thí sinh A từ 13-13,5 điểm, B từ 14-16,5 được chuyển sang ngành 301) 307 A, B 13,0/ 17,0 14,0/ 17,0 14,0/ 17,0 (20) Khuyến nông 308 A, B, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 A: 13,0/ B: 14,0 (40) Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến) (thí sinh A-D từ 13-13,5 điểm, B từ 14-14,5 được chuyển sang ngành 310) 309 A, B, D1 13,0/ 15,0 14,0/ 15,0/ 14,0 14,0/ 15,0/ 14,0 (40) Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình chuẩn) 310 A, B, D1 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (30) Quản trị kinh doanh 401 A, D1 13,0 13,0 13,0 (60) Kinh tế nông nghiệp 402 A, D1 13,0 13,0 13,0 (60) Quản lý đất đai 403 A, B, D1 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 13,0/ 14,0/ 13,0 (30) Kế toán 404 A, D1 13,0 13,0 13,0 (60) Cơ sở 2 tại Đồng Nai, mã trường LNS Kế toán 404 A, D1 13,0 13,0 13,0 (100) TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI BKA Nhóm ngành 01 (Cơ khí -Cơ điện tử-Nhiệt lạnh) 01 A 18,0 19,0 Nhóm ngành 02 (Điện-Điện tử-Công nghệ thông tin-Toán-tin) 02 A 21,0 21,5 Nhóm ngành 03 (Hóa-Sinh-Thực phẩm-Môi trường) 03 A 17,0 17,5 Nhóm ngành 04 (Dệt-may-Vật liệu-Sư phạm kỹ thuật) 04 A 16,0 17,0 Nhóm ngành 05 (Vật lý kỹ thuật-Vật lý hạt nhân) 05 A 17,0 17,0 Nhóm ngành 06 (Kinh tế quản lý 06 A, D1 17,0 19,0 Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh khoa học kỹ thuật và công nghệ (hệ số 2 tiếng Anh) 07 D1 24,0 23,0 Các hệ đào tạo khác (xét nguyện vọng bổ sung): - Khối cử nhân Công nghệ 01, 03 A 15,0 16,0 02 17,0 - Khối đào tạo quốc tế A, D1 15,0 15,0 Hệ CĐ các ngành C10, C20, C21, C22 A 10,0 12,0 - Công nghệ chế tạo máy C10 A - Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa C20 A - Công nghệ điện tử-truyền thông C21 A - Công nghệ thông tin C22 A TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI DCN Công nghệ kỹ thuật cơ khí 101 A 16,0 15,5 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 102 A 16,0 15,5 Công nghệ kỹ thuật ôtô 103 A 15,5 15,0 Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 104 A 15,0 15,0 Công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông 105 A 15,0 15,0 Khoa học máy tính 106 A 15,0 13,5 Kế toán 107 A, D1 16,5/ 16,0 17,0 Công nghệ kỹ thuật nhiệt 108 A 14,0 13,0 Quản trị kinh doanh 109 A, D1 15,5 15,5/ 15,0 Công nghệ may 110 A 13,0 13,0 Thiết kế thời trang 111 A 13,0 13,0 Công nghệ kỹ thuật hóa học 112 A 13,0 13,0 Ngôn ngữ Anh (hệ số 2 môn tiếng Anh) 118 D1 19,0 19,5 Công nghệ điều khiển và tự động hóa 124 A 16,0 15,5 Hệ thống thông tin 126 A 15,0 13,5 Tài chính ngân hàng 127 A, D1 16,5/ 16,0 17,0/ 16,5 Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch) 129 A, D1 13,0 14,0 Kỹ thuật phần mềm 136 A 15,0 13,5 Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) 139 D1 13,0 13,0 TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG (PHÚ THỌ) THV 285 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 170 CĐ - Hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm tuyển thí sinh các tỉnh phía Bắc. - Hệ ĐH sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ và các tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hòa Bình. - Hệ CĐ sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ. SP Toán học 101 A 15,5 14,5 SP Hóa học 201 A 13,0 14,0 (10) SP Sinh học 301 B 15,0 15,5 16,0 (10) SP Ngữ văn 601 C 14,5 16,0 SP Lịch sử (Sử - Giáo dục công dân) 602 C 17,5 15,0 SP Địa lý 603 C 16,5 SP Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) 701 D1 17,5 19,5 Giáo dục mầm non 903 M 14,0 14,5 Giáo dục tiểu học 904 A, C 15,5/ 19,5 14,5/ 17,5 Công nghệ thông tin 103 A 13,0 13,0 13,0 (40) Khoa học cây trồng 304 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) Chăn nuôi 306 A, B 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 13,0/ 14,0 (40) Quản trị kinh doanh 401 A 13,0 13,0 13,0 (40) Kế toán 402 A 14,0 14,0 14,0 (20) Tài chính - Ngân hàng 403 A 13,0 13,5 14,0 (30) Việt Nam học 605 C 14,0 14,0 14,0 (30) Ngôn ngữ Trung (tiếng Trung và Anh hệ số 2) 702 D1, D4 15,0 15,0 15,0 (25) Hệ CĐ SP Toán học (Toán-Lý) C65 A 10,0 10,0 10,0 (40) Hệ CĐ SP Địa lý (Địa-GDCD) C68 C 11,0 11,0 11,0 (40) Hệ CĐ Giáo dục thể chất (Giáo dục thể chất-Công tác Đội) - năng khiếu hệ số 2 C70 T 17,0 13,0 14,0 (10) Hệ CĐ SP Tiếng Anh C75 D1 10,0 10,0 (50) Hệ CĐ Âm nhạc (môn thanh nhạc hệ số 2) C72 N 15,0 15,0 15,0 (15) Hệ CĐ Hội họa (môn hình họa chì hệ số 2) C73 H 15,0 15,0 15,0 (15) TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA HÀ NỘI VHH 205 chỉ tiêu NV2 hệ ĐH và 330 CĐ Kinh doanh xuất bản phẩm 601 C, D1 14,5/ 13,5 14,5/ 13,0 Khoa học thư viện 602 C, D1 14,5/ 13,5 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (50) Thông tin học 603 C, D1 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (30) Bảo tàng học 604 C, D1 14,5/ 13,5 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (50) Văn hóa học 605 C, D1 14,5/ 13,5 14,0/ 13,0 14,0/ 13,0 (50) Văn hóa du lịch 615 C, D1 15,0/ 14,0 16,5/ 15,5 Sáng tác văn học (chuyên ngành Viết báo) 614 C 14,0 14,0 (25) Văn hóa dân tộc thiểu số (chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa) 606 C, D1 C: 14,0 14,0/ 13,0 Văn hóa dân tộc thiểu số (chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa) 607 R1 15,0 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý nghệ thuật) 613 R1, R2 18,0/ 19,0 16,5/ 17,5 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Chính sách văn hóa) 510 C 14,5 14,5 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Mỹ thuật-Quảng cáo) 611 N1 18,5 16,5 Quản lý văn hóa (chuyên ngành Quản lý hoạt động âm nhạc) 612 N2 18,5 18,5 Hệ CĐ Quản lý văn hóa - Chính sách văn hóa C65 C, D1 C: 11,0 11,0/ 10,0 (130) Hệ CĐ Khoa học thư viện C66 C, D1 11,0/ 10,0 11,0/ 10,0 (70) Hệ CĐ Văn hóa du lịch C67 C, D1 D1: 10,0 11,0/ 10,0 (130) TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH (hệ CĐ) CTT Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 01 A 10,0 10,0 Kế toán 02 A, D1 12,0 10,0 Tài chính- ngân hàng 03 A, D1 12,5 10,0 Công nghệ may 04 A 10,0 10,0 Công nghệ thông tin 05 A, D1 11,0 10,0 Quản trị kinh doanh 06 A, D1 12,0 10,0 Tiếng Anh 07 D1 12,0 10,0 Tiếng Trung 08 D1 10,0 10,0 Tiếng Nhật 09 D1 10,0 10,0 Thư ký văn phòng 10 C, D1 11,0 11,0/ 10,0 Công nghệ kỹ thuật ôtô 11 A 10,0 10,0 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 12 A 10,0 10,0 Công nghệ thực phẩm 14 A, B 11,0 10,0/ 11,0 Việt Nam học 15 C, D1 11,0 11,0/ 10,0 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 16 A 10,0 10,0 Công nghệ sinh học 17 A, B 11,0 10,0/ 11,0 Điều dưỡng 18 B 11,0 11,0 Kỹ thuật y sinh 19 A, B 11,0 10,0/ 11,0