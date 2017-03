Thêm hai trường mầm non cho con em của công nhân tại khu chế xuất

(PLO) - Sau hơn một năm khởi công xây dựng, sáng nay, 19-8, hai trường mầm non nằm trong KCX Linh Trung 1 tại quận Thủ Đức, TP.HCM đã khánh thành. Đó là trường mầm non Hoa Đào và Trường Mầm non Hoàng Yến.