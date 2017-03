Thêm một đường dây mua bán chứng chỉ

Đó là hàng trăm “học giả” đang công tác, làm việc, sinh sống tại huyện Châu Thành, thị xã Sa Đéc (tỉnh đồng Tháp). Các “học giả" này được cò Hương, một cán bộ thuộc Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành mai mối.

Một “học giả” công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng thường xuyên huyện bật mí: “Chị Hương nói, giá một chứng chỉ B ngoại ngữ Anh Văn “đảm bảo thi là đậu” 1 triệu đồng nhưng phải đích thân đi thi mới được”. Cũng không có gì là quá khó, có xe đưa đón từ huyện Châu Thành đến địa điểm thi tại trung tâm ngoại ngữ ở quận Thủ Đức (TP.HCM), đi về trong ngày, mỗi lần đi có ít nhất là khoảng 50 người.

Đề thi thì được cung cấp trước, “sáng ôn, chiều thi” đảm bảo không rớt. Theo những “thí sinh thi thật”, tham gia dự thi thì nội dung phần thi trắc nghiệm được ôn và giải đáp trên 50% số câu hỏi; còn phần thi vấn đáp thì rất đơn giản, những câu mà học sinh lớp 6 hiện nay có thể trả lời được như: "What’s your name?; Where are you from?"... Buồn cười hơn là thí sinh có thể trả lời bằng tiếng Việt khi quá bí (?!).

Qua tìm hiểu của chúng tôi thì hầu hết những học giả này cần lấy chứng chỉ thật để hợp thức hoá trong công tác, nhằm có cơ hội thăng tiến hoặc hợp thức hóa để lấy bằng cấp đầu ra ở các trường trung cấp, cao đẳng, đại học tại chức.

Chị Nguyễn Thị Đ., học viên lớp trung cấp kế toán ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Châu Thành là một “điển hình”. Chị Đ. cho biết, điều kiện để được cấp bằng tốt nghiệp của lớp trung cấp kế toán là học viên phải có chứng chỉ A ngoại ngữ nên phải thi để lấy chứng chỉ. Khi được cò Hương tư vấn, chị thi luôn chứng chỉ B, "chả tốn thêm nhiều tiền so với chứng chỉ A" và cũng chả đòi hỏi phải có chứng chỉ A trước mới được thi. Quá tiện!

Còn trường hợp của anh P. ở thị xã Sa Đéc thì thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ để bổ sung hồ sơ đi học lớp chuyên ngành do cơ quan đưa đi. Cũng có nhiều người thi để đó khi cần mang ra sử dụng.

Hiện “học giả” là những cán bộ, công chức, viên chức ở huyện Châu Thành, thị xã Sa Đéc trót đã nhận được bằng đang âu lo không biết sử dụng tấm bằng thật này như thế nào cho phù hợp. Không biết đây có phải là chuyện “tiền mất, bằng cũng mất”?