Thêm nhiều địa phương công bố điểm tốt nghiệp THPT

Phú Yên: bốn học sinh đồng đậu thủ khoa



Tại Phú Yên, ông Trần Khắc Lễ, phó giám đốc sở Giáo dục và đào tạo cho biết tỉ lệ đậu tốt nghiệp THPT năm nay là 86,41%, hệ giáo dục thường xuyên là 28,38%. Trong khi năm ngoái, tỉ lệ đậu tốt nghiệp khối THPT là 64%, giáo dục thường xuyên chỉ hơn 4%.



Cũng theo ông Lễ, về tỉ lệ đạt điểm trung bình trở lên, môn hóa học đạt tỉ lệ cao nhất: 89,51%, kế đến là lịch sử 73,96%, toán 79,85%, ngữ văn 64,52%, địa lý 63,01%. Ngoại ngữ là môn có tỉ lệ thấp nhất, chỉ 51,02%.



Tỉnh Phú Yên có 37 học sinh tốt nghiệp loại giỏi (chiếm tỷ lệ 0,38%); 484 thí sinh đạt loại khá (chiếm tỷ lệ 5,05%). Trường có tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp cao nhất là THPT chuyên Lương Văn Chánh với 100% học sinh đậu tốt nghiệp. Bốn học sinh đồng đậu thủ khoa của tỉnh, với 53 điểm, đều là học sinh của trường này: Nguyễn Trần Thế Hùng (lớp 12 lý), Nguyễn Quỳnh Như (12 ngoại ngữ), Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh (12 ngoại ngữ) và Trần Ngọc Tiên (12 ngoại ngữ).



Ngoài ra, Phú Yên cũng có 11 trường có tỷ lệ đậu tốt nghiệp trên 90%. Trường có tỷ lệ học sinh tốt nghiệp thấp nhất là THPT dân lập Lê Thánh Tôn với 64,81%.



Hải Phòng: 18 trường đậu tốt nghiệp 100%



Theo ông Đỗ Thế Hùng, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Hải Phòng, tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ trung học phổ thông năm nay của tỉnh này là 98,86%. Trong số hơn 22.500 thí sinh của tỉnh, có tới gần 500 em đỗ loại giỏi, chiếm gần 2,2%.



Tỷ lệ đậu tốt nghiệp hệ giáo dục thường xuyên của Hải Phòng cũng cao, trên 94%, trong đó có một học sinh tốt nghiệp loại giỏi.



So với năm học 2008-2009, năm học này, học sinh hệ giáo dục phổ thông đậu tốt nghiệp tăng 5,23%, hệ giáo dục thường xuyên đậu tốt nghiệp tăng gần 25%. Có 18 trường trung học phổ thông (chiếm trên 30% tổng số trường) và 2 trung tâm giáo dục thường xuyên (trong tổng số 14 trung tâm) của Hải Phòng có 100% số học sinh đậu tốt nghiệp, tăng 7 trường và 2 trung tâm so với năm học 2008-2009. Toàn thành phố có hàng chục học sinh đạt 55 điểm trở lên.



Sơn La: Lội ngược dòng



Năm 2009, Sơn La là tỉnh có tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông thấp nhất nước, chỉ đạt 38,76%. Trước thềm kỳ thi tốt nghiệp năm nay, ông Trương Văn Thắm, phó giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Sơn La mong muốn mùa thi năm nay sẽ tăng tỷ lệ này lên trên 50%. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Trang, phó giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Bắc Kạn, đơn vị chấm bài thi tự luận cho Sơn La thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp của tỉnh Sơn La rất cao. Cụ thể, môn sử đạt trên 90%, môn địa và văn đạt trên 70% và môn toán đạt trên 80%. Với kết quả từng môn như trên, tỷ lệ đậu tốt nghiệp của Sơn La chắc chắn trên 80%.



Sáng nay, Bắc Kạn, Yên Bái đã bàn giao bài thi cho Sơn La. Theo bà Cẩm Thị Kiểu, giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Sơn La, khoảng cuối giờ chiều nay hoặc muộn nhất sáng sớm mai sẽ có kết quả thi.



Lạng Sơn: Hệ bổ túc tăng gần 30%



Chiều qua, sở Giáo dục và đào tạo Lạng Sơn đã hoàn tất công tác ráp điểm thi. Theo đó, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh này là gần 93,8%, tăng gần 8% so với năm 2009. Hệ giáo dục thường xuyên, tỷ lệ đậu cũng đạt gần 80%, tăng gần 30% so với năm 2009. Trong số các môn tự luận thì sử có tỷ lệ đậu cao nhất, lên gần 86%. Các môn văn, địa, toán đều đạt trên 76%.



Theo ông Hồ Mạnh Hưng, giám đốc sở GD&ĐT Lạng Sơn, đây là kết quả của ba năm nỗ lực bồi dưỡng học sinh yếu kém của Lạng Sơn. Ngay từ đầu học kỳ hai, sở đã lên kế hoạch phụ đạo cho những học sinh yếu kém. So với mọi năm, đề thi năm nay dễ hơn nên thí sinh làm bài tốt hơn, ông Hưng cho biết.



Chiều nay nhiều tỉnh sẽ công bố



Chiều nay hoặc sáng mai các tỉnh thành còn lại ở phía bắc sẽ công bố kết quả thi. Ông Đặng Văn Hướng, giám đốc sở GD&ĐT Bắc Ninh cho biết, Quảng Ninh - đơn vị chấm điểm bài thi của tỉnh Bắc Ninh - đã chuyển điểm cho tỉnh, chiều tối nay sẽ công bố.



Còn ông Dương Văn Khang, phó chánh văn phòng sở Giáo dục và đào tạo Bắc Giang, tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay của tỉnh là 97,8%, tăng gần 10% so với năm 2009. Ở hệ bổ túc, tỷ lệ này là 93,8%, tăng 21% so với năm ngoái.



Đại diện sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tuyên Quang, ông Đoàn Văn Ninh cho biết Lào Cai - đơn vị chấm bài thi của tỉnh - đã gửi trả kết quả thi. Thí sinh sẽ được công bố điểm đúng với lịch trình của bộ.



Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh, Nguyễn Khắc Hào cũng cho biết, hiện Thừa Thiên - Huế đã gửi điểm cho tỉnh từ đêm qua (15.6), tuy nhiên do trục trặc từ hệ thống vi tính cho nên phải đến ngày mai thí sinh Hà Tĩnh mới biết được điểm thi của mình.



Hà Nội: công bố kết quả ngày 18.6



Theo sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, đến thời điểm này, bài thi tự luận và trắc nghiệm của thí sinh Hà Nội đã cơ bản chấm xong. Các bài thi tự luận của Hà Nội năm nay do Bắc Giang, Hà Nam, Phú Thọ, Thái Bình và Vĩnh Phúc chấm. Kết quả thi tự luận cho thấy, điểm thi của thí sinh năm nay khá cao so với những năm trước, đặc biệt là môn địa lý và lịch sử.



Từ nay đến hết 17.6, sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội và các hội đồng chấm sẽ ghép điểm bài thi tự luận, chuyển kết quả bài thi và đĩa chứa dữ liệu kết quả bài thi tự luận cho tỉnh khác, đồng thời nhận kết quả bài thi và đĩa dữ liệu kết quả bài thi tự luận từ các tỉnh được giao nhiệm vụ chấm bài của thí sinh Hà Nội. Sau đó sẽ ghép điểm bài thi tự luận và thi trắc nghiệm và xét kết quả tốt nghiệp cho thí sinh. Kết quả tốt nghiệp tạm thời sẽ được công bố vào ngày 18.6, đúng theo quy định của bộ Giáo dục và đào tạo.





Theo SGTT