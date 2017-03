Thêm nhiều trường ĐH công bố điểm, 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã công bố điểm thi tuyển sinh 2009. Trường có hai thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30 điểm là thí sinh Đàm Văn Đông, SBD 2984 và thí sinh Đào Ngọc Cường, SBD 1775. Cả hai cùng đạt ba điểm 10 tuyệt đối. Đây là hai thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 đầu tiên trong cả nước. Trước đó, mới có một thí sinh ở ĐH Y Hà Nội đạt 29,75 được làm tròn thành 30 điểm.

Ngoài ra, trường ĐH Kinh tế Quốc dân còn có 11 thí sinh đạt điểm 29,5 (chưa làm tròn) là các thí sinh Đinh Văn Học SBD 18715, Phan Chí Thanh SBD 12315, Trần Tiến Đạt, SBD 2823, Nguyễn Hoàng Hiệp, SBD 4738, Đặng Thành Nam, SBD 9284, Phạm Thu Phương, SBD 111041, Phạm Thị Hà, SBD 3695, Vũ Văn Hùng, SBD 6379, Vũ Văn Định, SBD 2967, Nguyễn Thùy Trang, SBD 4764, Đoàn Thu Hà, SBD 3560.

Học viện Tài chính: Điểm chuẩn khối A khoảng 22,5

“Kết quả thi tương đương năm 2008. Dự kiến điểm chuẩn khối A sẽ không thấp hơn năm trước” - Ông Ngô Thế Chi, Giám đốc Học viện Tài chính dự báo sau khi trường công bố điểm thi sáng ngày 27-7.

Theo ông Chi, điểm chuẩn dự kiến vào trường khối A năm nay tương đương với mức 22,5 điểm của năm 2008. Trong số thí sinh dự thi vào trường, có hơn 3.600 thí sinh đạt kết quả thi tổng điểm ba môn từ 22 điểm trở lên.

Học viện có hai thủ khoa khối A cùng đạt 29,5 điểm.

Trường ĐH Hùng Vương: Điểm trúng tuyển nhiều ngành sẽ lấy bằng điểm sàn

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) cho hay.

Ông Hùng đánh giá kết quả thi khối A của trường năm nay thấp hơn năm trước, chủ yếu do điểm thi hai môn toán và hóa thấp hơn. Còn đối với các khối thi khác, nhất là khối C, kết quả thi nhìn chung cũng tương đương năm 2008. Ông Hùng dự báo điểm chuẩn các ngành khối A của trường năm nay sẽ phải thấp hơn, còn các ngành khối C, B và D có thể không biến động so với năm 2008. Trong đó, sẽ có một số ngành khối A, B có điểm trúng tuyển bằng điểm sàn năm 2009 của Bộ GD- ĐT.

“Số ngành điểm chuẩn bằng điểm sàn của trường năm nay sẽ nhiều hơn năm 2008. Vì vậy, trường sẽ chờ bộ công bố điểm sàn các khối thi rồi mới xác định điểm trúng tuyển cho các ngành” - ông Hùng cho biết.

ĐH Đồng Tháp: nhiều chỉ tiêu nguyện vọng 2

2.212 thí sinh có điểm thi (chưa cộng điểm ưu tiên) vào Trường ĐH Đồng Tháp từ 13 điểm trở lên, bằng với điểm chuẩn thấp nhất năm ngoái, trong khi chỉ tiêu tuyển của trường năm nay là 2.550! Năm nay trường này có 10.381 thí sinh dự thi. Tổng điểm thi cao nhất thuộc về sáu thí sinh thi khối C (có điểm từ 24-26), kế đến là khối A 23,5 điểm…

Tỉ lệ bài thi dưới điểm 5 môn toán khối A chiếm đến 97,40%; trong 4.277 thí sinh dự thi chỉ có một điểm 8,25! Còn môn hóa chiếm đến 98,78% bài thi dưới trung bình, điểm cao nhất là 8. Môn vật lý khá hơn khi điểm cao nhất là 9,5, tỉ lệ dưới điểm 5 chiếm 75,80%. Tương tự, môn toán khối B cũng có đến 97,56%, môn hóa có 96,76% dưới trung bình. Môn sinh là môn chính cũng có đến 75,06% dưới điểm 5.

Môn văn có sáu thí sinh đạt điểm từ 8 trở lên, cao nhất đạt 8,5 điểm. Còn môn lịch sử và địa lý có điểm cao nhất đạt 9,5. Môn văn khối D1 có điểm môn văn cao nhất là 8,5, tuy nhiên điểm môn tiếng Anh chỉ đạt 7 và chỉ có 30 thí sinh đạt từ 5 trở lên trong số 1.419 thí sinh dự thi.

Ngành sư phạm toán có điểm chuẩn năm ngoái là 15 thì năm nay chỉ có 30 thí sinh đạt (chỉ tiêu 100). Ngành sư phạm địa lý có 90 chỉ tiêu và điểm chuẩn năm trước là 17,5 thì năm nay chỉ có 44 thí sinh đạt.

Còn ngành sư phạm tin học có 100 chỉ tiêu thì chỉ có 7 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên theo chuẩn năm trước. Ngành sư phạm kỹ thuật công nghiệp chỉ có 2 thí sinh đạt 13 điểm (40 chỉ tiêu). Như ngành sư phạm tiếng Anh dù đã nhân hệ số 2 môn Anh văn nhưng chỉ có 38 thí sinh đạt, trong khi chỉ tiêu là 90…

Thủ khoa của trường là thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Tiền (Cao Lãnh, Đồng Tháp), số báo danh 10839, thi ngành sư phạm ngữ văn khối C đạt 26 điểm.

ĐH Quy Nhơn: 1.415 thí sinh 15 điểm trở lên/ chỉ tiêu 3.800

Trường ĐH Quy Nhơn có 20.108 thí sinh dự thi nhưng điểm thi đạt từ 15 trở lên theo chuẩn thấp nhất năm ngoái chỉ có 1.415 thí sinh (chưa cộng điểm ưu tiên, không nhân hệ số). Năm nay trường có 3.800 chỉ tiêu.

Tính đến thời điểm này ở phía Nam thì Trường ĐH Quy Nhơn là trường đầu tiên có điểm 9 môn văn, tuy nhiên điểm thi các môn còn lại không cao. Điểm dưới trung bình môn toán khối A là 97,09%, vật lý 71,63%, hóa 96,66%, sinh 69,65%, toán khối B 97,26%, hóa khối B 94,27%, văn khối C 69,98%, lịch sử 90,23%, văn khối D1 74,84%, toán khối D1 96,11%, Anh văn 96,24%...

18,5 điểm chuẩn cho ngành sư phạm toán học của năm ngoái thì năm nay chỉ có 27 thí sinh đạt. Trong khi đó, ngành sư phạm sinh - kỹ thuật nông nghiệp chỉ có hai thí sinh đạt từ 21 điểm trở lên (bằng chuẩn năm ngoái), điểm từ 17,5 trở lên có 20 thí sinh. Ngành sư phạm tiếng Anh cũng chỉ có 16 thí sinh đạt 17,5 điểm… Theo trường này, điểm chuẩn các ngành năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái và dành nhiều chỉ tiêu cho nguyện vọng 2.

Thí sinh Nguyễn Tòng Xuân (học sinh Trường THPT Số 2 An Nhơn, Bình Định), số báo danh 13453, thi ngành sư phạm toán đạt 28 điểm là thủ khoa của trường này.

