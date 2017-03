Thêm nhiều trường dự kiến điểm trúng tuyển

Theo đó, ngành sư phạm toán, sư phạm hóa học, sư phạm ngữ văn, sư phạm âm nhạc, giáo dục tiểu học: 21; sư phạm vật lý, sư phạm tiếng Pháp: 20; giáo dục mầm non: 19,5; sư phạm sinh: 18,5; sư phạm lịch sử: 18; toán học: 17; sư phạm tin học, sư phạm địa lý, văn học: 16; quản lý giáo dục: 15,5; sư phạm kỹ thuật công nghiệp, tâm lý học giáo dục, giáo dục chính trị, giáo dục công dân, giáo dục đặc biệt, chính trị học, công nghệ thông tin, sinh học, Việt Nam học, công tác xã hội, tâm lý học: 15; sư phạm tiếng Anh: 29 (hệ số 2); sư phạm mỹ thuật: 24,5 (hệ số 2); giáo dục thể chất: 23 (hệ số 2).

Trường ĐH Ngoại thương đã công bố điểm trúng tuyển dự kiến. Cơ sở phía Bắc có điểm sàn khối A: 24 điểm và khối A1-D: 22,5. Điểm trúng tuyển dự kiến các ngành ngôn ngữ gồm ngôn ngữ Anh: 30 điểm (tiếng Anh hệ số 2), các ngành ngôn ngữ còn lại 29 điểm; ngành kinh tế khối A: 26, khối A1-D: 24; ngành tài chính ngân hàng A: 25, A1-D: 23,5; các ngành còn lại bằng điểm sàn theo khối thi. Cơ sở phía Nam có điểm sàn khối A: 24 điểm và khối A1-D: 23 điểm. Dự kiến điểm trúng tuyển ngành kinh tế khối A: 25, khối A1-D: 24; các ngành còn lại bằng điểm sàn theo khối thi.

Điểm thi của Học viện Ngoại giao năm nay cao nên dự kiến điểm trúng tuyển sẽ tăng 2-5 điểm. Ngành quan hệ quốc tế học tiếng Anh A-A1: 21,5, D1: 24,5; quan hệ quốc tế học tiếng Pháp: 19; ngôn ngữ Anh: 29,5-30 điểm; kinh tế quốc tế: 22; luật quốc tế A: 19, D1: 21,5, D3: 20,5; truyền thông quốc tế A: 21, D1: 22, D3: 23.

Mặc dù tuyển các khối A, C và D1 nhưng chỉ riêng khối C, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có 1.959 thí sinh đạt điểm thấp nhất năm ngoái là 15, trong khi chỉ tiêu 1.550. Dự kiến điểm trúng tuyển nhiều ngành sẽ tăng 2-5 điểm. Ngành báo chí chuyên ngành báo in C: 21,5, D: 20; báo ảnh C: 22, D: 19,5; báo phát thanh C: 22, D: 20,5; báo truyền hình C: 23, D: 20,5; quay phim truyền hình C: 19,5, D: 16,5; báo mạng điện tử C: 21,5, D: 20,5; thông tin đối ngoại C: 20, D: 18; quan hệ quốc tế C: 21,5, D: 20; quan hệ công chúng A: 18, D: 21; quảng cáo A: 19, D: 19,5; xuất bản C: 18, D: 17,5.

Chiều qua, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng là trường CĐ đầu tiên trong cả nước công bố điểm trúng tuyển. Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô: 16; công nghệ kỹ thuật cơ khí: 15,5; công nghệ kỹ thuật điện-điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 15; công nghệ thông tin: 14,5; công nghệ kỹ thuật nhiệt, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 14; công nghệ kỹ thuật điện tử-truyền thông, kế toán: 13,5.

ThS Lê Thị Ngọc Thảo, Quyền Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cho biết năm nay trường có 2590 chỉ tiêu thì có 5472 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Tuy tỉ lệ cao nhưng trường dự kiến dành hơn 60% chỉ tiêu để xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.

