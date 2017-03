Thêm nhiều trường thay đổi tuyển sinh 2014

“Vừa qua, trường có thông báo năm 2014 chỉ tuyển sinh khối A ngành kỹ thuật dệt may, kỹ thuật vật liệu và nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học. Tuy nhiên, hội đồng tuyển sinh vừa họp và quyết định chỉ có nhóm ngành hóa - thực phẩm - sinh học tuyển khối A, còn các ngành/nhóm ngành còn lại vẫn tuyển cả hai khối A và A1 như mọi năm, riêng ngành kiến trúc tuyển khối V”.

Ông Thông cũng cho biết khi đăng ký dự thi vào trường, thí sinh được đăng ký thêm một nguyện vọng chuyển ngành (vào các ngành ĐH dự kiến còn chỉ tiêu sau nguyện vọng 1) và một nguyện vọng vào hệ CĐ trong ngày 3-7 tại phòng thi (danh mục các nhóm ngành/ngành được đăng ký được in trên mặt sau giấy báo dự thi). Các ngành/nhóm ngành tuyển hai khối A và A1 sẽ có chung một điểm trúng tuyển, một số ngành tuyển theo nhóm ngành sinh viên được phân ngành/chuyên ngành vào năm thứ hai.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tuyển sinh các khối A, A1 và D1 nhưng chỉ tổ chức thi tuyển khối A, A1 còn khối D1 không tổ chức thi. Thí sinh thi khối D1 sẽ đăng ký dự thi nhờ tại các trường có tổ chức thi khối D1 trong cả nước theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Trường ĐH Sài Gòn giảm mạnh chỉ tiêu so với 3.900 của năm trước. Năm nay trường chỉ tuyển 3.000 chỉ tiêu, trong đó ĐH là 2.500 (giảm 300) và CĐ là 500 (giảm 600). Các ngành ĐH giảm hơn một nửa chỉ tiêu là giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, Việt Nam học, khoa học môi trường…; còn các ngành CĐ sư phạm đều giảm chỉ còn 20 chỉ tiêu mỗi ngành, riêng hai ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học giảm còn 60 chỉ tiêu so với 150 của năm trước. Ngoài ra, trường bổ sung khối thi cho một số ngành. Theo đó, ngành ngôn ngữ Anh, sư phạm tiếng Anh thêm khối A1 bên cạnh khối D1; ngành giáo dục tiểu học thêm khối C bên cạnh các khối A, A1, D1.

Q.DŨNG