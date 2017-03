Thi chắc đậu thì thi làm gì?

Cần nghiên cứu kỹ phương thức đánh giá

Có một cách để xem kết quả thi tốt nghiệp THPT có phản ánh đúng học lực của học sinh không là: so sánh kết quả thi với kết quả xếp loại học lực trong năm của học sinh. Sở GD&ĐT đều nắm được địa phương mình có bao nhiêu % học sinh đạt học lực từ trung bình trở lên, báo cáo con số đó lên Bộ, Bộ so sánh con số đó với tỉ lệ tốt nghiệp xem có tương ứng không. Lãnh đạo Bộ cũng đã có ý kiến về việc chấm thanh tra một số địa phương, theo tôi, việc so sánh nói trên có thể là căn cứ để chọn địa phương tiến hành chấm thanh tra.

Về việc có nên bỏ kỳ thi tốt nghiệp THPT hay không, theo tôi phải nghiên cứu rất kỹ. Các nước như Pháp, Nga, Trung Quốc… hiện nay vẫn có kỳ thi quốc gia tương đương với thi tốt nghiệp THPT của ta. Việc học trong nhà trường bao giờ cũng phải gắn với đánh giá, chỉ có điều phương thức đánh giá như thế nào thì cần nghiên cứu kỹ.

GS PHẠM MINH HẠC, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT

Nên cấp chứng nhận hoàn thành 12 năm học

Về lâu dài, theo tôi, việc tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT là không cần thiết. Chỉ cần học sinh hoàn thành 12 năm học thì cấp cho các em một giấy chứng nhận, vậy là đủ.

Ai nghĩ rằng thi mà kiểm tra được chất lượng giáo dục thì người đó hoàn toàn nhầm. Việc học của các em là quá trình trong suốt 12 năm, làm sao chỉ thi ba, bốn ngày mà phản ánh đúng được! Thi thì có thể gian dối được chứ 12 năm học thì không thể gian dối. Chi bằng ta nên chăm chút cho suốt 12 năm đó để kết thúc quá trình học thì trình độ của người học là một kết quả tất yếu.

Ý tưởng hợp nhất hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH thì càng tệ hại hơn. Bản chất của hai kỳ thi này hoàn toàn khác nhau. Thi vào ĐH là một sự chọn lựa thì nên giao cho người chọn lựa (trường ĐH, CĐ) tự lựa chọn lấy.

GS HỒ NGỌC ĐẠI

BẢO PHƯỢNG ghi