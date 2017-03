Thi đại học 2010, đợt 2: Trận đấu cuối, cạnh tranh nghẹt thở

Ngày mai (8-7), cả nước có trên 700.00 thí sinh làm thủ tục dự thi ĐH đợt hai, gồm các khối thi B, C, D và các khối năng khiếu.

Nóng bỏng cuộc đua vào công lập

Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM năm nay có trên 12.000 thí sinh đăng ký dự thi các khối B, C, D và tranh nhau 2.800 chỉ tiêu. Trường ĐH Luật TP.HCM cũng có trên 8.500 thí sinh đăng ký dự thi vào các khối C và D. Nếu tính cả đợt 1 thi khối A thì Trường ĐH Luật TP.HCM có trên 10.000 thí sinh tranh nhau 1.700 chỉ tiêu. Tại ĐH Đà Lạt, trong đợt 2 này có trên 7.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trường có nhiều thí sinh nhất là ĐH Y Dược TP.HCM với gần 23.000 thí sinh tranh nhau 1.500 chỉ tiêu. Các trường Nông Lâm, Y Phạm Ngọc Thạch cũng hứa hẹn có cuộc đua nghiệt ngã. Do lượng thí sinh ảo giảm nên tỉ lệ thí sinh dự thi thực sẽ sát sao với số đăng ký và cuộc cạnh tranh ở đợt 2 này sẽ gay gắt hơn đợt 1.

Thí sinh khối A gỡ gạc ở đợt 2

Do đề đợt 1 vừa qua khá khó nên những thí sinh nộp hồ sơ cả hai khối sẽ quyết liệt hơn trong cơ hội thứ hai này. Tình trạng ùn tắc ở các bến xe Huế, Vinh ngay sau giờ thi đợt 1 chấm dứt cho thấy quyết tâm Nam tiến của các thí sinh Trung, Bắc.

Ông Phạm Tấn Hạ, Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM, dự đoán: “Dự báo đợt 2 này sẽ có trên 80% thí sinh dự thi. Một số thí sinh dự thi khối A sẽ tiếp tục dự thi thêm khối D (toán, ngoại ngữ, văn)”.

Có nhiều thí sinh trong số này sẽ làm thủ tục dự thi đại học đợt hai sắp tới. (ảnh chụp tại Hội đồng thi Trường Hùng Vương, TP.HCM) Ảnh: HTD

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết mọi năm con số dự thi vào trường này đạt khoảng 85%. “Phần lớn thí sinh dự thi vào ĐH Y Dược là những thí sinh giỏi. Ngay từ đầu họ đã chọn vào trường này. Vì vậy tâm lý của các thí sinh có phần ổn định. Chưa kể nhiều thí sinh giỏi dự thi cả hai khối A, B, vì vậy khả năng tăng số thí sinh trong đợt thi khối B vào trường này là hợp lý” - ông Anh nhận định.

Ông Nguyễn Văn An, Phó phòng Đào tạo Trường ĐH Cần Thơ, dự báo: “So với đợt 1 thì đợt 2 khối C, B, D hằng năm thường không tăng số thí sinh dự thi thực tế. Nhưng năm nay có thể tăng thêm vài phần trăm vì tỉ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp tăng”.

Sẽ công bố điểm thi từ đầu tháng 8 Kết thúc kỳ thi ĐH đợt 1, hôm qua hầu hết các trường ĐH bắt tay rọc phách và chấm bài thi của thí sinh. Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM cho biết đến ngày 14-7, sau khi kết thúc kỳ thi ĐH đợt 2 mới gom tất cả bài thi hai đợt lại chấm chung. Trường ĐH Y Dược TP.HCM chấm thi ngày 13-7, đến khoảng ngày 3-8 sẽ công bố điểm thi. ĐH Đà Lạt, ĐH An Giang, ĐH Cần Thơ sẽ chấm thi cả hai đợt cùng lúc từ ngày 12-7 và ngày 2-8 sẽ công bố điểm thi. Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội cho hay khoảng đầu tháng 8 có thể biết điểm vì trường sẽ gộp chung bài thi của hai đợt để chấm. Đến thời điểm này, ĐH Thăng Long có thể là trường công bố điểm chuẩn sớm nhất ngày 24-7. Chiều 6-7, ông Đỗ Thanh Duy, thành viên Ban Chỉ đạo thi tuyển ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT, cho biết vào đầu tháng 8, các trường ĐH thi đợt 1 phải hoàn tất việc chấm thi để gửi về Bộ và công bố. Về chỉ tiêu của tổng số 379 trường ĐH, CĐ sẽ tuyển sinh năm 2010 có 190 trường chính thức tuyển sinh với số lượng chỉ tiêu thấp hơn năm ngoái và chỉ có năm trường ĐH được tăng chỉ tiêu nhưng mức tăng của từng trường không lớn. Ông Duy dự đoán điểm chuẩn có thể xấp xỉ như năm 2009. TỐ NHƯ

XUÂN CHIỂU