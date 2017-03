Thi đại học đợt 2: Có gần 200 ngàn thí sinh "ảo"

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi sáng nay là gần 586.000 em trên tổng số gần 785.600 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 74,59%.



Như vậy, có khoảng gần 200.000 thí sinh "ảo" trong đợt này.



So với năm 2010, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi của đợt 2 tăng 1,49% (năm 2010, tỷ lệ này là 73%).



Cả nước có 110 trường tổ chức thi trong đợt này, với trên 22.300 phòng thi tại 905 điểm thi. Để phục vụ công tác thi cử, các trường đã phải huy động tới gần 66.000 người làm công tác tuyển sinh.



Tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ông Nguyễn Viết Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết tỷ lệ thí sinh dự thi của trường năm nay là 77,4%, tăng 3,4% so với năm 2010 (tỷ lệ thí sinh dự thi đợt 2 năm 2010 của trường là 73%).



Không tăng nhiều như Đại học Sư phạm, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục sáng nay của Đại học Hà Nội chỉ tăng nhẹ. Theo ông Đặng Đình Cung, Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại học Hà Nội, năm ngoái, trường có 59% thí sinh dự thi. Năm nay, con số này là 59,14%. Tuy nhiên, theo ông Cung, do tổng số lượng hồ sơ đăng ký vào trường năm nay nhiều hơn 1.800 bộ so với năm ngoái nên mặc dù tỷ lệ giảm nhẹ nhưng số lượng thí sinh thực tế đến dự thi vẫn tương đương.



Tương tự, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục của Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng tăng nhẹ. Theo Trưởng phòng Đào tạo của trường là ông Đoàn Văn Vệ, có 51,5% thí sinh đến trường trên tổng số 4.800 hồ sơ. Ngành được thí sinh đầu quân nhiều nhất là Công nghệ sinh học với khoảng 2.000 bộ trong khi chỉ tiêu chỉ có 100 em.



Tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, có trên 75% đến làm thủ tục. Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, số thí sinh sai sót trong hồ sơ phải sửa chữa sáng nay không nhiều. Trường cũng tiếp nhận hồ sơ xin xét tuyển của một thí sinh bị liệt chân ở Hà Nội.



Ở các trường nhóm trên, tỷ lệ thí sinh dự thi cũng không nhiều biến động. Cụ thể, Đại học Ngoại thương có trên 2.700 thí sinh đến làm thủ tục trên tổng số gần 4.400 hồ sơ đăng ký, đạt tỷ lệ trên 64%, ổn định so với các năm trước.



Tại Đại học Y Hà Nội, con số này là 73,2%. Ông Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết, tổng số thí sinh đến làm thủ tục là gần 13.700 em trên tổng số 18.700 hồ sơ đăng ký. Năm nay, trường có 26 điểm thi tại ba cụm là Hà Nội, Vinh và Quy Nhơn. Ngành được thí sinh chọn nhiều nhất là bác sĩ đa khoa.



Sáng mai, thí sinh sẽ dự thi môn đầu tiên, môn văn với các khối C, D, và môn sinh đối với khối B.





Theo Phạm Mai (Vietnam+)