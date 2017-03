Thi ĐH 2010 đợt một: Thí sinh ảo giảm, thí sinh dự thi tăng không nhiều

Thí sinh chống chọi với nắng nóng Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, một đợt nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ kéo dài 7-8 ngày, bắt đầu từ 2-7. Ở Bắc Bộ, nắng nóng tăng dần và sẽ đạt đỉnh điểm vào giữa tuần tới. Đợt nắng nóng này tương tự như giữa tháng 6 vừa qua, nhiệt độ phổ biến ngoài trời từ 32oC đến 44oC, có nơi trên 44oC. Ở Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 40oC đến 44oC, riêng vùng núi các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị nhiệt độ có thể lên tới 45oC-46oC. Trong khi phía Bắc và Trung Bộ nắng nóng gay gắt thì thí sinh thi tại Đà Lạt khá bất ngờ trước cái lạnh tại đây. Nhiều thí sinh không chuẩn bị áo ấm đã phải lập tức ra chợ trang bị đồ ấm cho mình. Được thi vì kiên trì… khiếu nại! Đến 8 giờ ngày 3-7, thí sinh Nông Quốc Huấn (Dăk Nông) dự thi vào Trường ĐH Kinh tế-Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) vẫn không được vào phòng thi do không có giấy báo dự thi. Theo Huấn, em đã nộp hồ sơ tại Trường Dự bị ĐH Dân tộc trung ương Nha Trang từ tháng 5 nhưng đến ngày 25-6 em vẫn không nhận được giấy báo dự thi. Em thắc mắc thì được trường trả lời đến ngày làm thủ tục dự thi cứ đem phiếu số 2, giấy tờ liên quan đến làm thủ tục và dự thi bình thường. Ngày 2-7, cán bộ tại Hội đồng thi Trường ĐH Kinh tế-Luật bảo em phải quay lại nơi nộp hồ sơ để xin xác nhận bị mất hoặc thất lạc giấy báo dự thi mới được thi. Sáng 3-7, Huấn tiếp tục xuất trình đầy đủ phiếu số 2 (có xác nhận), bằng tốt nghiệp THPT và các giấy tờ liên quan và kiên trì… khiếu nại. Cuối cùng, hội đồng thi yêu cầu Huấn viết giấy cam đoan, nộp ảnh, sau đó mới được cấp lại giấy báo dự thi. K.HUY - D.ANH Phòng trọ, chỗ để xe đắt đỏ Sáng 3-7, nhiều chủ nhà trọ tại TP.HCM đã đẩy giá phòng trọ lên rất nhiều lần so với ngày thường. Tại làng đại học Thủ Đức, nhiều chủ trọ cho thuê đợt một (từ 3 đến 5-7) thì giá từ 400.000 đến 600.000 đồng/phòng/người. Nhiều chủ trọ khác cho thuê phòng nghỉ trưa với giá 50.000 đồng/người. Tại nội thành khu vực xung quanh Trường ĐH KHXH&NV, quận 1, TP.HCM, nhiều chủ trọ cũng cho thí sinh và phụ huynh thuê với giá 300.000 đồng/thí sinh/đợt thi, mỗi phòng ở từ 15 đến 20 người. Ngoài ra, nhiều dịch vụ ăn uống, giải khát tại các địa điểm thi cũng đã đẩy giá lên gấp hai lần so với bình thường. Thậm chí các bãi giữ xe ở đối diện Trường ĐH KHTN trong buổi sáng làm thủ tục cũng đã chém đẹp với giá 15.000 đồng/xe máy. H.GIANG Sửa giá vé gửi xe Tại điểm thi Trường Trung học Thực hành của Trường ĐH Sài Gòn, tất cả vé xe có giá 2.000 đồng đều được sửa lại là 1.000 đồng. Ông Nguyễn Trọng Thủy, nhân viên bảo vệ tại đây, cho biết đây là chủ trương chung của Trường ĐH Sài Gòn trong suốt những ngày thi tuyển sinh nhằm hỗ trợ thí sinh một phần chi phí. QD Dở khóc dở cười vì nhầm ngày thi! Trường ĐH Thương mại Hà Nội đã báo nhầm cho TS dự thi khối D tập trung làm thủ tục dự thi vào sáng 3-7 và sau đó đã báo lại khối D làm thủ tục dự thi vào ngày 8-7. Tuy nhiên, nhiều thí sinh tại cụm thi Vinh do không nhận được giấy báo thi lần hai nên sáng 3-7 đã đến làm thủ tục dự thi khối D. Vậy là các thí sinh này dở khóc dở cười khi ở lại Vinh chờ ngày thi đợt hai thì tốn kém mà quay về nhà chờ thi đợt hai cũng vất vả! Đ.LAM Luyện thi đến phút chót Tại điểm thi Trường Trung học Thực hành của Trường ĐH Sài Gòn, phụ huynh của thí sinh Bùi Minh Trí, số báo danh 21323 đã đến làm thủ tục dự thi giùm vì thí sinh bận… luyện thi ngày cuối! Còn tại điểm thi Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Thạc sĩ Trần Đình Lý, thành viên hội đồng tuyển sinh của trường, cho biết có hai phụ huynh đến nghe phổ biến quy chế thi thay thí sinh vì thí sinh bị bệnh đột xuất. Q.DŨNG