Thi ĐH, CĐ năm 2009 (đợt 2): Ngày thi đầu, vi phạm giảm

Nhận xét đề thi ĐH 2009 đợt hai Môn văn khối C và D: Đề mở, hay nhưng khó đạt được điểm cao Điều mà các giáo viên giảng dạy môn văn và thí sinh dễ nhận ra là đề thi môn văn khối C lượng kiến thức trải đều ở hai chương trình lớp 11 và 12. Đề văn khối C quá hay ở tất cả các câu 1, 2, 3a, 3b nhưng không dễ tí nào. Vì vậy, học sinh trung bình và trung bình khá sẽ khó lấy được năm điểm. Đề thi này phân hóa trình độ thí sinh rất rõ ràng trong việc tuyển chọn những thí sinh có năng lực thực sự. (GV Nguyễn Đức Hùng - TT bồi dưỡng văn hóa và luyện thi ĐH Vĩnh Viễn TP.HCM) Đề thi môn văn khối D ra đúng với tiêu chí tuyển sinh đối với những thí sinh có học bài và nắm bắt được kiến thức sâu. Đây là dạng đề đòi hỏi thí sinh nắm được kiến thức từ văn học sử, xã hội và văn học; biết suy luận, so sánh và vận dụng được kỹ năng viết văn. Đề thi không ra ngoài phạm vi chương trình cơ bản và nâng cao, tuy nhiên khó có thể đạt được điểm cao. (GV Vũ Ngọc Bình, Trường THPT Tạ Quang Bửu, quận 8, TP.HCM) Môn sinh: Nhiều câu hỏi đánh đố thí sinh Mức độ phân hóa của đề thi rất cao, khá nhiều câu đánh đố đòi hỏi học sinh phải có tư duy sâu, có kỹ năng và kỹ xảo tính toán tốt mới hoàn thành đề thi kịp giờ và đạt yêu cầu. So với các đề thi trắc nghiệm của những năm trước, đề thi năm nay xứng đáng là đề thi tuyển sinh đúng nghĩa. Phần ứng dụng di truyền được đề cập khá tốt, phù hợp với xu thế ứng dụng. Ở câu 55 (phần chương trình nâng cao), nếu dựa vào SGK, học sinh có thể chọn sai đáp án do SGK ghi sai tên nhóm VK (trang 252, Sinh học 12 nâng cao). (GV Nguyễn Thị Kim Quy, Trường THPT Trưng Vương, TP.HCM) Môn toán khối D: Nhiều câu hỏi phân loại thí sinh Nhìn chung, đề thi môn toán khối D năm nay bám sát chương trình THPT, đảm bảo mức độ yêu cầu của đề thi tuyển sinh ĐH, phù hợp với thời gian làm bài và có khả năng phân loại trình độ của thí sinh. Bài toán tổng hợp là bài toán hay nhưng không quá khó so với phần lớn thí sinh, thí sinh có học lực giỏi sẽ làm tốt bài này. Có nhiều câu phân loại trình độ thí sinh. Dự đoán học sinh trung bình khá có thể làm được 5-6 điểm, học sinh khá có thể được tám điểm và một số học sinh giỏi sẽ đạt điểm 10 tuyệt đối. (GV Hà Vũ Kiều Giang, TP.HCM) Mời bạn đọc xem bài giải đề thi ĐH 2009 đợt 2 tại www.phapluattp.com.vn