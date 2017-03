Thi ĐH đợt 1: Đã có thí sinh đạt 9,75 điểm môn Toán

Thí sinh trao đổi sau buổi thi môn Toán khối A sáng 4/7/2013. (Ảnh: Khánh Hiền)



Theo Hồng Hạnh (Dân trí)



Trao đổi với PV, ông Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết, trường đã chấm gần xong môn Toán. Nhận định ban đầu phổ điểm thi của thí sinh cao hơn năm trước từ 1 - 1,5 điểm. Chưa có bài thi nào đạt điểm 10. Mới có 1 bài thi đạt 9,5 điểm.Ông Lập cho hay, đề thi đại học toán khối A vài năm trở lại đây rất ít thí sinh đạt điểm tuyệt đối, mặc dù phổ điểm trung bình có cao hơn. Năm 2012, toán khối A cả nước mới có 2 thí sinh đạt điểm 10. Năm nay với đề thi có tính phân loại cao như vậy thì e cũng không có điểm tuyệt đối nhiều, bởi điểm thi tính lẻ tới 0,25 điểm. Bên cạnh đó, những em giỏi xuất sắc đoạt giải quốc tế, quốc gia đã được tuyển thẳng vào đại học. Do vậy, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ bằng hoặc cao hơn năm trước một chút.Trường ĐH Thủy lợi, trao đổi với PV, lãnh đạo nhà trường cho biết, đến ngày 15/7 trường sẽ chấm xong môn Toán. Qua chấm sơ bộ ban đầu phổ điểm thi của thí sinh tương đương với năm trước. Đặc biệt đã có bài thi môn Toán đạt 9,75 và nhiều bài đạt điểm 9. Dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ không thấp năm trước.Theo quy định của Bộ GD-ĐT, các trường phải hoàn thành công tác chấm thi cuối tháng 7 để công bố điểm thi cho thí sinh. Tuy nhiên, hiện nay nhiều trường đại học phải đi thuê chấm hoàn toàn như trường ĐH Văn Hóa Hà Nội, ĐH Công Đoàn, ĐH Hà Nội, ĐH Đại Nam... nên điểm thi đều phải phụ thuộc vào các trường thuê chấm.PGS.TS Đinh Thị Vân Chi, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Văn Hóa cho biết, vì năm nay bài thi đông hơn năm trước nên nhà trường dự kiến mời khoảng 50 giáo viên chấm các môn thi tự luận. Do có barem chấm thi của Bộ GD-ĐT nên rất yên tâm về chất lượng bài thi.Còn trường ĐH Công đoàn, với các môn thi tự luận, nhà trường mời giáo viên trường sư phạm về chấm, còn môn Toán nhờ giáo viên trường ĐH Bách khoa chấm. Nhà trường cố gắng cuối tháng 7 hoàn thành công tác chấm thi để công bố điểm cho thí sinh.Để đảm bảo công tác chấm thi nghiêm túc, khách quan, Bộ GD-ĐT thành lập các đoàn thanh tra đột xuất kiểm tra công tác chấm thi ở một số Hội đồng tuyển sinh.Thanh tra công tác chấm thi sẽ giám sát việc thực hiện quy trình làm phách và công tác bảo mật phách; kiểm tra việc thực hiện quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với cán bộ chấm thi và thủ tục mời người ngoài cơ sở đến chấm thi kiểm tra thực hiện theo quy định về ký hợp đồng chấm thi với các trường khác kiểm tra việc tổ chức thảo luận đáp án, thang điểm và chấm tập thể…Thang điểm và hệ số điểm thi, Bộ GD-ĐT quy định chấm như sau: Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Đối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm.Riêng các môn năng khiếu và các môn thi theo phương pháp trắc nghiệm có thể theo thang điểm khác, nhưng điểm toàn bài phải quy về thang điểm 10. Việc tính hệ số do máy tính thực hiện. Chỉ các môn năng khiếu và ngoại ngữ mới nhân hệ số.Cán bộ chấm thi phải chấm bài thi đúng theo thang điểm và đáp án chính thức đã được Chủ tịch HĐTS phê duyệt (đối với các trường tự ra đề thi) hoặc Trưởng ban Đề thi của Bộ GD-ĐT phê duyệt (đối với các trường dùng chung đề thi của Bộ GD-ĐT).Khi chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.Những bài làm đúng, có cách giải sáng tạo, độc đáo khác với đáp án có thể được thưởng điểm. Mức điểm thưởng do cán bộ chấm thi đề xuất và do Trưởng môn chấm thi trình Trưởng Ban chấm thi quyết định, nhưng không vượt quá 1 điểm.