Thi ĐH khối A 2010: Điểm chuẩn sẽ bằng năm trước

Điểm chuẩn phụ thuộc đề thi, lượng thí sinh, trình độ thí sinh Theo số liệu của Pháp Luật TP.HCM, số thí sinh dự thi thực tế năm 2008 là 618.994, đến năm 2009 có 638.192 và năm nay có 653.532 thí sinh. Mặc dù thí sinh tăng hằng năm nhưng điểm sàn khối A vẫn không thay đổi. Tính từ năm 2005 đến nay thì năm 2009, 2008 và 2006 là 13, còn năm 2005 và 2007 là 15. Theo các chuyên gia tuyển sinh, điểm sàn, điểm chuẩn phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng đề thi và trình độ của thí sinh. Một nguyên tắc bất di bất dịch là để thi dễ thì điểm chuẩn tăng, đề thi khó thì điểm chuẩn sẽ giảm. Cũng như vậy, như có một “quy luật ngầm”, nếu năm nay trường này có số thí sinh dự thi tăng thì điểm chuẩn sẽ tăng và năm sau chắc chắn số thí sinh dự thi sẽ giảm. 104 thí sinh bị kỷ luật Cuối buổi sáng qua (5-7), các thí sinh thi khối A và V đã hoàn tất ba môn thi. Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi tuyển sinh 2010, Bộ GD& ĐT, cho biết: Mặc dù thời tiết quá khắc nghiệt, nhất là miền Bắc luôn ở nhiệt độ 40oC nhưng kỳ thi vẫn diễn ra an toàn, nghiêm túc. Trái với tâm trạng lo lắng chiều qua vì cho rằng đề thi vật lý vừa dài vừa khó, nhiều sĩ tử đã thở phào nhẹ nhõm vì đề thi hóa vừa sức. Sau ba môn thi, cả nước có 104 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 18 khiển trách, năm cảnh cáo và 81 đình chỉ thi (so với năm 2009 giảm một trường hợp). Lỗi chủ yếu vẫn do mang điện thoại di động vào phòng thi. Q.VIỆT - T.NHƯ Thi đợt hai: Phải phổ biến kỹ quy chế thi Chiều 5-7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận đã có công điện gửi chủ tịch hội đồng tuyển sinh đợt thi thứ hai sẽ tổ chức vào ngày 9 và 10-7 tới. Theo đó, cán bộ coi thi không tự ý giải thích bất cứ nội dung gì có liên quan đến đề thi; phổ biến kỹ cho cán bộ coi thi các quy định của quy chế thi, nhất là cán bộ coi thi lần đầu, không để bị vi phạm và xử lý, không để nhầm lẫn, thất lạc, mất mát bài thi của thí sinh. Đặc biệt, cán bộ coi thi phải phổ biến kỹ quy chế tuyển sinh cho thí sinh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 8-7: nhắc nhở thí sinh tuyệt đối không được mang điện thoại di động vào trong phòng thi, không để thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý kỷ luật do không được nghe phổ biến quy chế. Đối với các môn thi tự luận, cán bộ coi thi thứ nhất chỉ ký vào giấy thi và giấy nháp của thí sinh sau khi thí sinh đã ghi đầy đủ họ tên, số báo danh và các mục cần thiết khác trên tờ giấy thi và giấy nháp. Đối với các tờ giấy thi và giấy nháp bổ sung cũng thực hiện theo đúng quy định trên. Đối với các môn thi trắc nghiệm, cả hai cán bộ coi thi ký vào phiếu trả lời trắc nghiệm và giấy nháp trước khi phát cho thí sinh.