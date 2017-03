Thi ĐH-CĐ năm 2009 (đợt 2): Hồ sơ ảo chiếm một phần ba

Đà Nẵng: Thí sinh rối với địa điểm thi ĐH Đà Nẵng có thay đổi ba địa điểm thi đối với các TS dự thi khối C tại hai điểm thi ĐH Sư phạm (Hội đồng 1 và Hội đồng 2) và điểm thi Trường THPT Thái Phiên. ĐH Đà Nẵng đã thông báo cho TS qua các kênh như Sở GD&ĐT các tỉnh, thành, qua Internet, qua báo chí và liên lạc trực tiếp với TS qua điện thoại (nếu có). Tuy nhiên sáng qua, nhiều TS vẫn đến làm thủ tục tại điểm thi cũ vì không nhận được thông báo. Tại Trường THPT Thái Phiên, các tình nguyện viên đã hướng dẫn đường cho phụ huynh và TS tới điểm thi mới. ĐH Đà Nẵng cũng điều một xe ôtô tới chở các TS. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Trưởng ban đào tạo ĐH Đà Nẵng, cho biết sáng ngày 9-7, đối với các TS đăng ký dự thi khối C đến dự thi theo địa chỉ cũ là ĐH Sư phạm thì cho TS vào dự thi ngay tại địa điểm đó cùng TS khối M, T với đề thi khối C. Giám thị thông báo cho TS đó biết luôn sẽ chuyển đến địa điểm mới trong các buổi thi sau.