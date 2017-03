Thí điểm kiểu bê nguyên xi

Không ép buộc trẻ học Sở GD&ĐT TP.HCM đã lập một ban chất lượng dự nhiều giờ dạy tiếng Anh của Poly tại các trường. Nhận định ban đầu của ban chất lượng, trẻ học rất linh hoạt, thông minh và có khả năng tập trung cao hơn khi được làm quen với ngôn ngữ thứ hai. Chưa kể hiện nay, phụ huynh có nhu cầu cho trẻ mầm non học tiếng Anh rất lớn nhưng Sở chưa thể kiểm soát và đánh giá hết chương trình ở các trung tâm bên ngoài như thế nào. Vì vậy, thông qua đợt thử nghiệm dạy tiếng Anh lần này, hy vọng sẽ có phương án dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non phù hợp nhất để nhân rộng. Đây là chương trình thí điểm, không phải là chương trình dạy ngoại ngữ của Sở. Hội đồng chuyên môn của Sở sẽ đánh giá và giới thiệu cho các trường. Nếu thấy hay các trường có thể mời họ về dạy cho các cháu nhưng phải trên tinh thần tự nguyện, không ép buộc. Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG, Trưởng phòng GD mầm non,

Sở GD&ĐT TP.HCM Chưa đạt chuẩn về phòng ốc, môi trường Mục đích của chương trình là đem tiếng Anh đang được giảng dạy ở Hàn Quốc thử nghiệm dạy cho trẻ mầm non tại Việt Nam xem có phù hợp không. Nếu thấy hợp, trung tâm sẽ xây dựng một chương trình hoàn chỉnh trình Sở GD&ĐT TP.HCM để áp dụng giảng dạy khi phụ huynh có nhu cầu cho trẻ học. Tôi thấy khả năng lứa tuổi của các cháu mầm non tại Việt Nam không khác gì các bé ở Hàn Quốc về mặt trí tuệ, tiếp nhận ngôn ngữ thứ 2 như tiếng Anh, chỉ khác ở chỗ môi trường và điều kiện phòng ốc để trẻ hứng thú, thoải mái hơn thì Việt Nam chưa đạt được. Ông SEBASTIAN HONG,

Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục Poly, Hàn Quốc