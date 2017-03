Thí điểm quyền tự chủ cho 5 trường ĐH công lập

Hội thảo góp ý vào dự thảo đề án "Thí điểm đổi mới quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại một số trường đại học công lập” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức đã diễn ra ngày 16/9, tại Hải Phòng, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng một số trường đại học công lập.



Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ (do UNDP tài trợ), liên quan đến công tác cải cách hành chính về cung ứng dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và văn hóa.



Đề án “Thí điểm đổi mới quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại một số trường đại học công lập” liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ về quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.



Bước đầu, đề án đề xuất tổ chức thí điểm về giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại năm trường đại học công lập. Nội dung thí điểm tự chủ, tự chịu trách nhiệm tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức biên chế và tài chính, nhân sự.



Các trường tổ chức thực hiện thí điểm phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Nhà nước và đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có một số nhóm ngành chuyên môn đào tạo bao quát và là những trường trực thuộc Bộ.



Bản đề án cũng đề xuất phương án trình phê duyệt đề án, tổ chức thực hiện và sơ tổng kết đánh giá về các nội dung thí điểm.



Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng đóng góp ý kiến vào dự thảo, trong đó chú trọng đến các nội dung tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế, tài chính, nhân sự.



Các đại biểu cho rằng việc thí điểm thành công mô hình giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các trường đại học sẽ là cơ sở để thay đổi các cơ chế hiện hành, đáp ứng mục tiêu cải cách hành chính.



Dự án Hỗ trợ Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ do UNDP tài trợ, được thực hiện trong giai đoạn từ 2009-2012.



Dự án hỗ trợ các hoạt động của các cơ quan Chính phủ liên quan đến việc tổng kết, đánh giá Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; xây dựng bộ chỉ số giám sát đánh giá cải cách hành chính tại các bộ ngành, các địa phương; thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ; tăng cường hệ thống cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính và nhiều hoạt động khác liên quan đến việc thiết kế và thí điểm hệ thống đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của công chức viên chức, xác định cơ cấu công chức và vị trí việc làm, cải cách chính sách tiền lương.



Một hội thảo của Bộ Y tế lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Đề án thực hiện tự chủ trong lĩnh vực bệnh viện công cũng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 9/2011.





