Thi dưới 1 điểm vẫn vào lớp 10 công lập !

Học sinh lớp 9 thi lên lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương (TP.Quy Nhơn) sau khi làm bài xong - ảnh: Trần Thị Duyên



Theo Đình Tuấn - Trần Thị Duyên (TN)



Năm nay Ninh Thuận vẫn áp dụng phương thức thi tuyển kết hợp với xét tuyển cho kỳ tuyển sinh lớp 10. Điểm xét tuyển dựa trên kết quả rèn luyện đạo đức và học tập của mỗi năm trong 4 năm học ở cấp THCS.Quy định cụ thể như sau: hạnh kiểm tốt, học lực giỏi: 5 điểm/năm; hạnh kiểm khá, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực khá: 4,5 điểm; hạnh kiểm khá, học lực khá: 4 điểm; hạnh kiểm trung bình, học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt, học lực trung bình: 3,5 điểm; hạnh kiểm khá, học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình, học lực khá: 3 điểm; những trường hợp còn lại: 2,5 điểm. Điểm xét tuyển trong kỳ tuyển sinh được tính theo công thức: điểm thi môn toán, văn nhân hệ số 2 + điểm rèn luyện của 4 năm + điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Như vậy, trước khi thi 2 môn toán và văn thì số học sinh (HS) đã có số điểm của 4 năm rèn luyện từ 13 đến 20 điểm là 5.884/7.474 (78,7%). Thế nhưng theo kết quả tuyển sinh của 15 trường THPT có điểm trúng tuyển bằng hoặc dưới 15 điểm thì HS chỉ cần đạt bình quân mỗi môn chưa đến 0,5 điểm là trúng tuyển. Thậm chí có thí sinh chỉ 0,25 điểm môn toán, 0,5 điểm văn cũng trúng tuyển và ung dung vào học lớp 10 hệ công lập. Thống kê có 35/144 HS thi vào Trường THPT Nguyễn Huệ điểm môn toán là 0,25.Đề thi môn toán của Sở GD-ĐT được những thầy cô giáo có uy tín và kinh nghiệm thừa nhận là vừa sức, có sự phân hóa và bám sát chương trình theo chuẩn kiến thức, kỹ năng chủ yếu của lớp 9. Thế nhưng chỉ có 17,1% HS có điểm toán từ 5 trở lên (năm 2011 đạt 26,5%), trong khi đó 40,5% bài từ 0 - 2 điểm. Riêng môn văn có 484 bài từ 0,25 - 2 điểm.Từ những số liệu trên cho thấy cách dạy và học cũng như cách cho điểm, đánh giá xếp loại có độ chênh rất lớn so với thực lực của HS. Trong một kỳ thi tuyển với đề thi khách quan, kết hợp coi thi và chấm thi khá nghiêm túc thì HS lại có điểm thấp đến kinh ngạc.Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Bình Định) năm học 2012-2013 mới đây đã khiến nhiều phụ huynh và thí sinh bức xúc do đề… sai cả môn toán thường và toán chuyên.Ngày thi đầu tiên (14.6), ở đề toán thường, bài 5 (1 điểm), đề ra: “Cho ba số a, b, c khác 0 thỏa mãn 1/a+1/b+1/c = 0. Chứng minh rằng ac/c2 + bc/a2 + ac/b2 = 3”. Trong khi đó, đúng ra phải là “ab/c2 + bc/a2 + ac/b2 = 3”.Thí sinh T.L.A.K thi vào lớp chuyên toán tại phòng thi số 3, hội đồng thi Trường THPT Trưng Vương (TP.Quy Nhơn) đã phát hiện đề sai và báo cáo lên giám thị. Một lát sau, thí sinh A.K và cả phòng thi nhận được câu trả lời từ vị giám thị: “Cứ làm đi, đề sai Sở chịu”. Một số thí sinh đã phải tự sửa đề mới có thể tiếp tục thực hiện bài thi.Hôm sau, đề toán chuyên lại tiếp tục sai và sai đến 2 câu. Bài 4, giả thuyết đưa ra là: “Cho tam giác ABC, lấy 3 điểm D, E, F theo thứ tự trên các cạnh BC, CA, AB sao cho AEDF là tứ giác nội tiếp. Trên tia AD lấy điểm P (D nằm giữa A và P) sao cho DA.DP = DB.DC”. Câu 4c của bài này: “Gọi S và S’ lần lượt là diện tích 2 tam giác ABC và DEF. Chứng minh rằng: S/S’ ≤ (EF/2AD)2”. Đúng ra phải là S’/S ≤ (EF/2AD)2. Bài 5 lại sai ở phần điều kiện. Lẽ ra, phải là “Cho các số a, b, c sao cho abc ≤ 1 và a3 > 36” thì mới có thể chứng minh được bất đẳng thức: “a2/3 + b2 + c2 > ab + bc + ca”. Trong khi đó, đề sai khi ra “Cho các số a, b, c sao cho abc > 1 và a3 > 36”.Một giảng viên Khoa Toán ĐH Quy Nhơn nhận định: “Đây chỉ là đề cho HS trình độ khá lớp 9, người biết toán một chút nhìn vô là thấy sai rồi. Không hiểu Sở ra đề có thành lập hội đồng phản biện không mà lại để lọt những cái sai cơ bản như thế!”.Ông Đào Đức Tuấn - Phó giám đốc Sở GD-ĐT Bình Định, giải thích: “Mặc dù chúng tôi có tổ chức hội đồng ra đề và phản biện đề (gồm 2 người) nhưng do công việc quá căng thẳng, sai sót trong quá trình đánh máy, người tổng hợp lại không để ý nên mới xảy ra chuyện ngoài mong muốn”.Thêm một điều khiến phụ huynh và thí sinh bức xúc là Sở GD-ĐT Bình Định không công khai đáp án. Ông Tuấn khẳng định: “Từ trước tới nay Sở không công khai đáp án sau kỳ thi vào lớp chuyên Trường Lê Quý Đôn. Sai sót lần này là một tai nạn nghề nghiệp. Sở cũng đã chỉ đạo hội đồng chấm thi phải đảm bảo quyền lợi cho HS nhưng chỉ có thể ở mức tương đối thôi”. Theo đó, thí sinh nào không làm câu sai thì được 1/2 số điểm của câu. Thí sinh không biết đề sai, vẫn cứ làm thì được trọn điểm.