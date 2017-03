Thi hộ em trai, anh bị công an tạm giữ

Chiều 3/6, thông tin từ Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Quang Trung (huyện Tân Phú, Đồng Nai) cho biết, hội đồng thi này vừa bàn giao đối tượng N. V. C. cho lực lượng Công an huyện Tân Phú để cơ quan này điều tra về hành vi thi hộ em trai môn Địa lý.



Trước đó, vào giờ thi môn Địa lý sáng cùng ngày, C. đã dùng thẻ dự thi của em trai mình là N. V. H. (18 tuổi) vào phòng thi làm bài hộ. Khi đang làm bài thì C. bị cán bộ coi thi phát hiện, lập biên bản và tiến hành đình chỉ thi.



Được biết, C. hiện đang làm việc tại TPHCM. Em trai của C. là N. V. H., là thí sinh tự do của Trung tâm dạy nghề huyện Tân Phú. Hội đồng thi tốt nghiệp Trường THPT Quang Trung cho biết, toàn bộ kết quả bài thi trước đó của H. sẽ bị hủy. Đối với những bài thi còn lại, H. sẽ không được tham gia và năm tới thí sinh này cũng không được tham dự thi tốt nghiệp THPT.



Chiều cùng ngày, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT 2013 tại Đồng Nai cho biết, trong ngày thi thứ hai, có 100% thí sinh hệ THPT, GDTX dự thi môn Sinh; 99.94% thí sinh THPT, 96.01% thí sinh GDTX dự thi môn Địa lý. Tổng số thí sinh bỏ thi đến hiện tại là 65 trường hợp. 1 trường hợp đình chỉ thi ở hội đồng thi Trường THCS Quang Trung (huyện Tân Phú) vì thi hộ. Các hội đồng thi khác diễn ra nghiêm túc, an toàn, không xuất hiện tình trạng phao thi.





