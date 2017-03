Thí sinh 53 tuổi thi đại học đạt điểm cao

Hai bố con cùng đi thi



Trong cơn mưa chiều cuối tháng 7, chúng tôi tìm đến gia đình bác Hoàng Văn Toán. Trong căn nhà tươm tất, gọn gàng, chúng tôi trò chuyện với thí sinh thi đại học ở tuổi 53 với mái tóc đã điểm bạc. Qua trao đổi, chúng tôi mới hay bác Toán vẫn chưa biết điểm thi của mình, nhưng bác rất tự tin về kết quả bài thi của mình.



Kỳ thi đại học vừa qua, bác Toán cùng người con trai đầu của mình là anh Hoàng Văn Tĩnh (SN 1985) dự thi vào trường ĐH Hồng Đức. Trước đây, anh Tĩnh từng thi đỗ và học hai trường: trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Học viện Quân Y. Vì một số lý do cá nhân, nên anh Tĩnh thôi học về ôn thi lại.



Năm nay, anh Tĩnh lại tiếp tục cùng bác Toán thi trường ĐH Hồng Đức và cũng đạt điểm cao. Bác Toán còn hai người con là con gái Hoàng Thị Thúy (SN 1987) học trường ĐH Y Hải Dương và con trai Hoàng Văn Triều (SN 1991) học Trường Học viện An ninh, hiện tại anh Triều đã được trường gửi sang Học viện Quân y học tiếp.







Ở tuổi 53, bác Hoàng Văn Toán (sinh năm 1960, ở xã Thanh Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) dự thi vào Trường ĐH Hồng Đức và đạt 22 điểm.



Theo Nguyễn Giang - Duy Tuyên (DT)



Bác Toán cho biết trước đây, năm 1981, bác từng học Trường Mỹ thuật Hà Nội, nhưng do gia đình đông anh em và khó khăn nên sang năm thứ 2, bác phải bỏ dở công việc học hành. Trở về với cuộc sống thường ngày bác Toán vẫn không ngừng trau dồi kiến thức trong sách vở và học hỏi thêm các kiến thức trên các phương tiện truyền thông đại chúng.Do đam mê sự học từ nhỏ và công việc hàng ngày không có nhiều vất vả nên bác vẫn tự học, tự mày mò, nghiên cứu kiến thức. Bác thường xem sách báo, thời sự, ti vi để tìm hiểu thêm. Sở trường của bác là khối A, nhưng sau này bác thấy bộ môn khoa học xã hội là rất cần thiết nên bác đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu.“Hiện nay hầu như học sinh rất ngại học các môn xã hội, nên tôi muốn học các môn xã hội xem nó khó như thế nào, cũng muốn lấy kiến thức đó để dạy con mình”, bác Toán tâm sự.Ở nhà, dù không có bằng cấp, nhưng có kiến thức, nhiều học sinh trong vùng đã đến nhờ bác kèm học thêm. Cũng từ khi nhận dạy kèm các học sinh ôn thi, có khá nhiều người đỗ vào các trường đại học. Từ đó nhiều người đã đến nhờ bác kèm dạy con mình, bác Toán cũng vui vẻ nhận lời và mở thành một lớp chuyên kèm cặp các học sinh ôn thi đại học.Ngoài ham mê học hỏi thì bác Toán còn có năng khiếu kẻ, vẽ trang trí nội thất trong nhà. Trong công việc cũng cần hiểu biết nhiều về vấn đề xã hội và cũng một phần muốn chỉ bảo cho con cái của mình. Muốn có một tiêu chí chuẩn mực trong đạo đức xã hội, nên bác Toán vẫn quyết tâm đi thi. Được biết năm nay bác Toán đăng ký thi vào khối C Trường ĐH Hồng Đức và khối A Trường ĐH Sư phạm I.Bác Toán vui vẻ cho biết: “Hôm đi thi, khi vào cổng trường thì bác bị các bạn sinh viên tình nguyện chặn lại không cho vào. Tôi phải bảo là con tôi mang thiếu giấy tờ nên tôi phải mang gấp vào cho nó. Nói xong các bạn tình nguyện cho tôi vào. Khi vào tới cổng thì lại bị các anh bảo vệ, công an không cho vào. Khi tôi bảo tôi vào đi thi các anh không tin, sau một lát trò chuyện và đưa giấy báo dự thi thì các anh ấy với tin và cho tôi vào thi. Do tuổi cao, mắt kém nên khi vào phòng thi, tôi đã được các giám thị hướng dẫn tận tình đề làm phần thông tin trong bài thi”.“Khi ngồi trong phòng thi tôi bị ám ảnh vì tuổi đã cao nên hơi ngại, nhưng việc học là sự cần thiết và lâu dài nên tôi đã cố gắng bình tĩnh làm bài thật tốt. Hầu như bài làm tôi đều khá tốt, riêng khối A tôi chấm được khoảng 25 điểm”, bác Toán chia sẻ.Có được những kết quả đó là nhờ sự nỗ lực, chịu khó và quyết tâm cao của bác Toán. Bên cạnh đó, mọi người trong gia đình không những không phản đối mà ngược lại rất ủng hộ, động viên khích lệ bác.Khi chúng tôi hỏi bác về cách học tập để đạt được kết quả cao như vậy, bác cười vui vẻ cho biết: “Tôi cũng là người có tuổi rồi và cũng không có nhiều thời gian để ôn bài giống giới trẻ. Tôi thường xem sách báo, tivi, đài để tìm hiểu thông tin. Khi làm bài thì dựa vào hiểu biết bên ngoài là chính”.Không chỉ có kiến thức các môn học bình thường, mà bác còn tự mày mò, tìm hiểu, bác Toán còn biết thêm tiếng Trung.Khi được hỏi về dự định sau khi đỗ đại học, bác Toán cho biết sẽ quyết tâm đi học: “Nếu thi đậu, tôi sẽ vừa học vừa làm để nuôi gia đình và các con”.