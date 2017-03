Thí sinh cả nước đang thi môn Văn

Thống kê của Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho hay tổng số thí sinh đăng ký dự thi (ĐKDT) tốt nghiệp THPT năm 2013 là 946.064 em, so với năm 2012 giảm 17.507 thí sinh (1,82%).



Trong đó, có 854.3T55 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, so với năm 2012 giảm 1.916 em, tương đương giảm 0,223%; GDTX có 91.759 thí sinh ĐKDT, so với năm 2012 giảm 15.591 em (14,5%).



Cả nước đã chuẩn bị 40.361 phòng thi (giảm 259 phòng so với năm 2012).