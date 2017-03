Thí sinh chê cao đẳng

Đến thời điểm này, ngay cả những trường CĐ tốp đầu vẫn rất sốt ruột vì số thí sinh nhập học nguyện vọng 1 còn thấp so với chỉ tiêu. Ông Bùi Mạnh Tuân, Phó hiệu trưởng Trường CĐ Công thương TP.HCM, cho biết: “Năm ngoái, trường chỉ gọi thí sinh trúng tuyển một lần là đủ nhưng năm nay phải tuyển thêm gần 1.500 chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 1. Cho đến lúc này, tỷ lệ thí sinh đến nhập học chỉ 40%”. Tương tự, TS Lê Trung Đạo, Trưởng phòng Đào tạo Trường CĐ Tài chính hải quan, cho hay năm nay trường chỉ tuyển 500 chỉ tiêu nhưng do thí sinh nguyện vọng 1 nhập học ít quá nên phải tuyển thêm hơn 200. Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM cũng chỉ có khoảng 30% thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhập học.



Trường công lập đã khó khăn, các trường CĐ ngoài công lập lại càng lao đao hơn. Năm ngoái, chỉ trong 2 ngày nhập học Trường CĐ Bách Việt đã có 1.000 sinh viên, trong khi năm nay chỉ có 400 thí sinh tới làm thủ tục. Hiện trường mới có khoảng 1.000 thí sinh nhập học trên tổng số 2.300 chỉ tiêu. Thí sinh nhập học tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn cũng thấp nên trường tiếp tục tuyển thêm hàng ngàn chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung đợt 2.



Tình hình cũng diễn ra tương tự ở bậc CĐ của các trường ĐH. Thạc sĩ Trương Tiến Sĩ, Phó trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết ngành tài chính ngân hàng bậc CĐ năm nay có 58 thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 nhưng mới có 27 người đến làm thủ tục nhập học. Thạc sĩ Lâm Thành Hiển, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, cho biết so với năm 2012 số lượng thí sinh chọn bậc CĐ đã giảm ít nhất 30%.



Lý giải về sự giảm sút đáng kể này, đại diện các trường đều cho rằng nguyên nhân quan trọng xuất phát từ Thông tư 55 về liên thông chính quy của Bộ GD-ĐT. Theo đó, thí sinh muốn thi liên thông lên bậc học cao hơn nếu chưa đủ 36 tháng kể từ ngày thi tốt nghiệp, sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh chung với thí sinh chính quy.



Trong khi đó, tiến sĩ Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn, nhận định thêm: “Điểm sàn năm nay cũng chưa được hợp lý. Mặt bằng điểm của thí sinh năm nay cao, nhưng khoảng cách điểm sàn giữa ĐH và CĐ cũng chỉ là 3. Do đó, thí sinh sẽ đậu vào các trường ĐH vì nhiều trường lấy bằng điểm sàn, số lượng còn lại vào CĐ rất ít”.





Theo Mỹ Quyên - Hà Ánh (TN)