Thí sinh được phép điều chỉnh những gì?

Nếu đến hết ngày 10/6 vẫn chưa nhận được GDDT, thí sinh cần liên hệ ngay với nơi mình đã nộp hồ sơ, sở GD-ĐT hoặc phòng đào tạo của trường ĐH, CĐ để tìm hiểu. Qua đó thí sinh sẽ biết được thông tin cụ thể, xác định GBDT bị trục trặc, thất lạc ở khâu nào để tìm lại hoặc có hướng giải quyết. Để làm sáng tỏ những vấn đề trên, PV đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH,Bộ GD-ĐT Thưa ông nếu đến ngày thi mà các em vẫn chưa nhận được giấy báo dự thi hoặc đánh mất thì sẽ được giải quyết như thế nào? Trên thực tế, thường bị thất lạc giấy báo dự thi (GBDT) nhất là các đối tượng thí sinh tự do, thí sinh vãng lai. Nguyên nhân chủ yếu là do thí sinh ghi địa chỉ không rõ ràng, chính xác. Nhiều trường hợp khai địa chỉ tạm hoặc nhờ địa chỉ dẫn đến bị thất lạc. Hằng năm, các Sở cho biết còn tồn không ít GĐT do không gửi được cho thí sinh vì địa chỉ không chính xác. Đối với những trường hợp thí sinhvẫn chưa nhận được giấy báo dự thi hoặc đánh mất thì cần phải liên hệ với trường để biết thông tin về số báo danh, địa điểm thi, phòng thi…sau đó vẫn được đến dự thi bình thường. Tuy nhiên, khi đi thi phải mang theo phiếu ĐKDT số 2 để làm căn cứ cho các cán bộ làm công tác tuyển sinh giải quyết. Bộ GD-ĐT đã đề nghị các trường tạo điều kiện thuận lợi và tối đa cho thí sinh dự thi. Kể cả những em đến dự thi mà bị mất hết giấy tờ tùy thân cũng cho làm giấy cam đoan rồi dự thi bình thường. Trong trường hợp thí sinh phát hiện giấy báo dự thi có sai sót thì cần phải làm những gì? Nếu thấy GBDT của mình sai sót thì thí sinh cũng không cần quá lo lắng. Ngày 3/7, khi làm thủ tục dự thi đối với thí sinh dự thi ĐH khối A và ngày 8/7 đối với khối B, C, D hoặc 14/7 đối với thi CĐ, thí sinh cần báo với cán bộ làm công tác tuyển sinh của các trường về những sai sót trong GBDT. Những sai sót thường gặp là về ngày tháng năm sinh, mã ngành, đối tượng, khu vực... Vì vậy khi đến làm thủ tục dự thi các em phải mang theo phiếu ĐKDT số 2 và các minh chứng như bản photocopy thẻ thương binh của cha mẹ đối với những em là con thương binh, giấy khai sinh đối với những em là người dân tộc thiểu số... để cán bộ tuyển sinh đối chiếu, bổ sung, chỉnh sửa sai sót. Rất nhiều thí sinh thắc mắc là trong ngày đến làm thủ tục dự thi thì có được phép thay đổi mã ngành dự thi, khối thi? Vậy ông giải thích một cách chi tiết về vấn đề này? Khoản 2, Điều 23 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành đã quy định: Theo đúng lịch thi đã công bố, trong ngày đầu tiên của kỳ thi, Ban Thư ký phân công cán bộ phổ biến quy chế thi, hướng dẫn thí sinh đến phòng thi, bổ sung, điều chỉnh những sai sót về họ, tên, đối tượng, hộ khẩu thường trú, khu vực tuyển sinh, môn thi, khối thi, mã ngành của thí sinh. Những bổ sung và điều chỉnh này, cán bộ tuyển sinh của trường phải ghi xác nhận vào tờ phiếu ĐKDT số 2 và cập nhật ngay vào máy tính. Như vậy, trong ngày làm thủ tục dự thi, trừ những trường hợp bị sai sót hoặc nhầm lẫn được bổ sung, điều chỉnh theo quy định, các trường hợp còn lại không được thay đổi. Đối với những thí sinh thuộc đối tượng ưu tiên, thuộc diện ưu tiên xét tuyển…nhưng quên nộp giấy tờ chứng nhận lúc làm hồ sơ ĐKDT thì các em có thể nộp bổ sung trong ngày đến làm thủ tục dự thi? Tất cả các trường hợp thí sinh quên hoặc chưa nộp bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh cần mang theo và nộp cho cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường ngay trong ngày làm thủ tục dự thi của mỗi đợt thi. Xin cảm ơn ông! Theo Nguyễn Hùng (Dân Trí)