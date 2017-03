Thí sinh được tham gia phát hiện tiêu cực

Siết lại kỷ cương, tăng cường xử lý sai phạm là những điểm mới dự kiến có nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Thí sinh dự thi tuyển sinh ĐH năm 2012 - Ảnh: Minh Giảng

Sự việc sai phạm nghiêm trọng để xảy ra tình trạng giải bài, ném bài, quay cóp tại điểm thi Trường THPT dân lập Đồi Ngô, Bắc Giang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2012 đã được ông Ngô Kim Khôi, cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Bộ GD-ĐT, nhắc lại khi nhìn nhận những hạn chế của kỳ thi năm trước.

Theo ông Khôi, kết quả chấm thẩm định bài thi tốt nghiệp THPT năm 2012 cho thấy điểm thi tăng đột biến so với các năm trước và trùng lặp nhiều ở một mức điểm. Nhiều bài thi chấm sai, chấm không đúng đáp án. Một số lượng đáng kể bài thi có điểm khác biệt so với điểm chấm thẩm định, nhiều bài thi có mức điểm công bố cao hơn so với chấm thẩm định từ 1-2 điểm, cá biệt cao hơn 3 điểm và cao hơn so với đáp án, thang điểm của Bộ GD-ĐT. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT ở nhiều hội đồng thi trong 16 tỉnh sai lệch nhiều so với thực chất.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cũng được Bộ GD-ĐT thừa nhận xảy ra tình trạng một số đơn vị thu tiền của học sinh để mời giáo viên tập huấn, luyện thi tại địa phương hoặc đưa đội tuyển về Hà Nội tập huấn gây bức xúc cho dư luận.

Kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2012 được nhận định vẫn còn những sai sót trong coi thi, chấm thi. Tuy nhiên vấn đề bất cập nhất là việc một số trường “vượt rào” trong xác định chỉ tiêu, không chuẩn bị đủ điều kiện đảm bảo chất lượng, không thực hiện đúng cam kết thành lập trường. Một số trường không đạt cả về tiêu chí giảng viên quy đổi và diện tích sàn xây dựng. Có những trường xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ GD-ĐT bày tỏ quan điểm kiên quyết “nói không” với tiêu cực thi cử và sai phạm trong các khâu của tuyển sinh ĐH-CĐ.

Một trong những giải pháp mạnh là không cấm thí sinh mang thiết bị điện tử có chức năng ghi âm, ghi hình vào phòng thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Cùng với đó là việc mở rộng diện hậu kiểm, chấm thẩm định và công bố công khai kết quả này để dư luận cùng giám sát. Bộ GD-ĐT cũng công bố sẽ tăng cường xử lý sai phạm trong tuyển sinh, đào tạo ở bậc ĐH-CĐ theo hướng quy trách nhiệm và xử lý người đứng đầu cơ sở đào tạo.

Dự kiến năm 2013, Bộ GD-ĐT tiếp tục giao chủ động cho các trường ĐH-CĐ trong công tác xét tuyển với nhiều đợt xét tuyển, mỗi đợt kéo dài ít nhất 20 ngày. Ngoài 10 trường khối văn hóa nghệ thuật được phép tuyển sinh riêng, các trường ĐH-CĐ còn lại duy trì hình thức tuyển sinh theo “ba chung”.

Năm 2013 sẽ bổ sung quy định tuyển thẳng đối với học sinh đoạt giải hội thi sáng tạo kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó cho phép các trường trên địa bàn Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại ba khu vực trên với mức điểm thi thấp hơn điểm sàn của Bộ GD-ĐT 1 điểm và phải học dự bị 6 tháng.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga khẳng định năm 2013 sẽ ngừng hẳn tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ trái quy định, giảm chỉ tiêu đào tạo liên thông, giảm chỉ tiêu đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường ĐH theo lộ trình 20%/năm, chấm dứt đào tạo trung cấp chuyên nghiệp trong các trường ĐH vào năm 2017.

Theo V.HÀ (TTO)