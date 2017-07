Thí sinh hồi hộp với trường tốp trên

Không lưu trữ dữ liệu xét tuyển của các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM vừa trình Bộ GD&ĐT lịch triển khai nhóm lọc ảo, xét tuyển phía Nam từ ngày 26 đến 30-7 của 85 trường ĐH chính thức tham gia nhóm lọc ảo phía Nam. Trong công văn này xác định: Theo quy định của nhóm phía Nam, nhóm điều phối hoàn toàn tôn trọng quyền tự chủ của các trường thành viên trong nhóm về công tác xét tuyển. Do đó nhóm điều phối sẽ không lưu trữ dữ liệu xét tuyển của các trường thành viên trong nhóm và các gói dữ liệu của các trường công an, quân đội và các trường thuộc miền Trung. Nhóm điều phối đề nghị Vụ Giáo dục ĐH ngày 26-7 mở cổng chính thức trên hệ thống nhằm: Nhóm điều phối thực hiện chức năng xét toàn quốc, xét theo nhóm trực tiếp trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, nơi lưu trữ dữ liệu toàn quốc/nhóm chính thức. Sau đó, các trường thành viên trong nhóm phía Nam sẽ lên hệ thống chính thức của Bộ GD&ĐT lấy danh sách xét tuyển của trường mình gồm danhmuc.dat, tuyensinh.dat theo như lộ trình nhóm điều phối đính kèm để thực hiện công tác xét tuyển. Sáu lần lọc ảo Bộ GD&ĐT cũng đang đề nghị Ban Trường học Bộ Công an, Cục Nhà trường Bộ Quốc phòng gửi danh sách thí sinh trúng tuyển về Bộ trước ngày 28-7. Từ ngày 28 đến 30-7, Bộ GD&ĐT sẽ lọc ảo cho các trường mỗi ngày hai lần. Mỗi lần lọc ảo dữ liệu sẽ được chuyển cho các trường để điều chỉnh. Lần cuối cùng các trường sẽ có được điểm chuẩn chính xác nhất để ngày 1-8 công bố cho thí sinh.