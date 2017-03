Thí sinh lại 'quậy tưng' phòng thi

Theo đó, phụ trách điểm thi đã lập biên bản đề nghị Công an phường, quận đưa thí sinh rời khỏi phòng thi và đưa về phường làm việc.

Trước đó ngày 3-7, cũng tại điểm thi này khi thi môn lịch sử một thí sinh tự do sử dụng tài liệu. Khi giám thị lập biên bản thí sinh này van xin không được đã la hét, đập đầu vào tường đòi tự tử không chịu ký vào biên bản. Lo ngại ảnh hưởng đến trật tự phòng thi và thí sinh làm bài. Phụ trách cụm thi đã đề nghị lực lượng công an áp giải thí sinh này vào phòng hội đồng câu lưu vì đề thi đã bóc. Hai giám thị đã ký vào biên bản vi phạm của thí sinh trước sự chứng kiến của công an.

Hôm qua (3-7), 18 thí sinh tự do thuộc cụm thi ĐH Y Dược TP.HCM cũng đã lớn tiếng yêu cầu giám thị cho vào thi môn Địa lý, dù trước đó 18 thí sinh này đã bị đình chỉ thi môn Văn do sử dụng tài liệu.