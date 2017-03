Thí sinh lo âu vì đề Toán khó

10h15, nhiều thí sinh bước ra khỏi trường thi với vẻ mặt lo âu vì đề Toán khó so với năm ngoái. Căng thẳng, nắng nóng khiến nhiều em ngất xỉu ngay trong phòng thi. Một số giám thị, công an đã bị lập biên bản do mang điện thoại di động.

Gợi ý giải đề thi môn Toán, khối A năm 2008 9h30, cổng ĐH Giao thông Vận tải đông kín người nhà thí sinh. Sau buổi sớm khá mát mẻ, thời tiết Hà Nội về trưa nóng oi ả. Mỗi khi có một thí sinh ra sớm, người nhà thí sinh lại đổ xô đến hỏi han. Theo ghi nhận của PV, nhiều thí sinh cho rằng đề năm nay tương đối khó. Cầm máy tính và tờ nháp trong tay, Hoàng Quốc Chung (Thường Tín, Hà Tây) thi ĐH Giao thông Vận tải tranh thủ so kết quả với các thí sinh khác. Vừa xem cậu vừa chia sẻ: "Khó nhất là câu 2 bài 4, em chỉ làm được 60%, phòng em có tới 2 bạn ngủ trong phòng thi, đến lúc hết giờ thì về". Còn anh Hà Đăng Đoàn, một giáo viên Toán đứng đón em nhận định: "Đề phức tạp hơn năm ngoái nhưng có khả năng phân loại thí sinh tốt. Học sinh khá có thể đạt điểm 7, 8. Câu 2 bài 5 là câu tương đối khó nên đòi hỏi thí sinh phải tư duy". Thời tiết oi bức cộng với sự căng thẳng của trường thi đã khiến khá nhiều thí sinh bị ngất ngay trong phòng thi. Gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi và lo lắng, Nguyễn Anh Tuấn thi ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội tâm sự với anh trai về việc cậu đã bỏ mất mấy câu. "Làm xong 4 câu đầu, em bị ngất. Giám thị bôi dầu một lúc em mới tỉnh và làm bài tiếp nên chất lượng bài thi không tốt", Tuấn buồn bã nói. Trao đổi với PV, Hiệu phó Vũ Thanh Te, Trưởng ban coi thi ĐH Thủy Lợi cho biết, sáng nay, điểm thi THPT Cát Linh có một thí sinh bị ngất. Sau khi ăn bánh mỳ và uống sữa, thí sinh này đã tỉnh lại và hoàn thành tốt bài thi. Còn Trưởng phòng Đào tạo ĐH Hà Nội Hà Đình Phát cho biết, tại khu nhà C, có thí sinh bị cảm và bị bỏng gần như toàn thân nhưng vẫn chống nạng đi thi. Theo Hiệu phó ĐH Ngoại thương Nguyễn Thị Quy, sáng nay trường có một thí sinh bị khiển trách. "Trống báo hết giờ nhưng em này vẫn cố tình làm bài. Nhắc nhở 2 lần mà không thấy em này ngừng bút, giám thị buộc phải lập biên bản khiển trách", cô Quy cho biết. Tại TP HCM, chỉ sau 1,5 giờ làm bài đã có những thí sinh lững thững đi ra khỏi cổng hội đồng THCS Lê Quý Đôn với vẻ mặt khá căng thẳng. 9h45, từng tốp thí sinh bắt đầu đi ra khỏi các hội đồng với những tâm trạng trái ngược nhau. Tuy nhiên, tất cả các em được hỏi đều chung quan điểm "đề Toán khó hơn năm ngoái". Mỗi một em đi ra, các phụ huynh lại đổ xô tới hỏi han, nhưng hầu hết các em này chỉ trả lời gọn lỏn: "Đề khó", rồi vội vã lẩn vào đám đông. Tại hội đồng này, phụ huynh đứng chờ con làm bài thi môn Toán đứng, ngồi chen chúc, kéo dài suốt hai bên vỉa hè đường Võ Văn Tần, quận 3. Ngồi bệt ngay trước cổng trường với vẻ sốt ruột và mệt mỏi, chị Trần Thị Lanh, có con dự thi vào ĐH Kinh tế TP HCM nói, "trống ngực đập thùm thụp mỗi lần có thí sinh đi ra". Chị Lanh quê Bắc Giang, cho biết, hai mẹ con "khăn gói quả mướp" vào thành phố từ 18/6. Mặc dù ngoài Hà Nội cũng có ĐH Kinh tế, nhưng con gái chị cứ nhất quyết vào TP HCM thi "vì nghe nói trong này dễ xin việc. Nếu thi đỗ, trong quá trình học quen môi trường, sẽ thuận lợi khi tốt nghiệp". Nguyễn Thùy Trang (quê Phan Thiết, Bình Thuận), thi tại THCS Lê Quý Đôn cho biết, vẫn làm được hết các câu hỏi. "Đề khá "hóc" nên trừ đi sai sót, có lẽ chỉ đạt 7 điểm", Trang nói, vẻ phấn khởi. Tại Hội đồng thi ĐH Bách khoa TP HCM, nhiều thí sinh cũng tự tin khẳng định làm được 90% bài thi. Tuy nhiên tại đây hầu hết là học sinh của một số trường chuyên như Lê Hồng Phong, Trung học sư phạm thực hành... Còn tại THCS Collettet, điểm thi của ĐH Mở, hai nam sinh Nguyễn Văn Quang, và Ngọc Sáng, đến từ tỉnh Long An cho biết chỉ làm đúng khoảng 40%. "Các câu hỏi liên quan đến khảo sát và tích phân bọn em làm tốt, nhưng câu giải phương trình thì lạ và khó so với những gì em được luyện thi ở Long An", Sáng nói. Thậm chí, tại Hội đồng ĐH Sư phạm TP HCM, không ít thí sinh òa khóc với người thân ngay khi bước ra khỏi cổng hội đồng thi vì thất vọng với kết quả làm bài môn Toán. Trao đổi với PV, Giám đốc cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT TP HCM cho biết sáng nay thanh tra Bộ đã phát hiện sai phạm của giám thị tại một số hội đồng. Cụ thể, tại hội đồng thi ĐH Dân lập kỹ thuật công nghệ, thanh tra phát hiện một ủy viên hội đồng mang máy tính xách tay vào khu vực thi, một cán bộ coi thi để túi xách trên bàn trong quá trình coi thi, một công an mang điện thoại di động. Tại điểm thi Học viện hành chính quốc gia, có hai giám thị ký tên vào giấy thi trước khi thí sinh điền thông tin, một cán bộ coi thi mang điện thoại di động. Hội đồng ĐH Tôn Đức Thắng cũng phát hiện một công an dùng điện thoại di động. "Các trường hợp này đều bị thanh tra Bộ lập biên bản, hoặc nhắc nhở, tùy mức độ", ông Quốc Anh nói. Chiều nay, thí sinh thi Vật lý trong thời gian 90 phút. Nhóm phóng viên (vnexpress)