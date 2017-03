Thí sinh lỡ cơ hội vào ĐH vì ghi nhầm CĐ

Tại hội đồng thi Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM), hầu hết những trường hợp đến điều chỉnh sai sót trong hồ sơ đăng ký dự thi là chỉnh sửa họ, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng, khu vực ưu tiên… Những thí sinh đến muộn quá thời gian làm thủ tục dự thi đều được hướng dẫn nếu không có sai sót về giấy báo dự thi thì phải có mặt sớm vào ngày thi chính thức để đóng lệ phí dự thi.







Thí sinh làm thủ tục dự thi sáng 8-7 tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Ảnh: QUỐC DŨNG



Tại hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn, nhiều giấy báo dự thi bị in thiếu tên trường THPT, tên quận, huyện, thị xã. Thí sinh Lê Thị Loan (Đắk Nông) bị mất giấy tốt nghiệp THPT tạm thời nên phải làm giấy cam đoan, chụp hình tại chỗ.Cá biệt, thí sinh Nguyễn Thị Mỹ Sương, dự thi ngành sư phạm mầm non hệ ĐH nhưng do Trường ĐH Sài Gòn in nhầm thành hệ CĐ nên thí sinh này được hội đồng thi điều chỉnh lại.Trong khi đó, rất nhiều thí sinh ghi nhầm ngành thi hệ ĐH thành hệ CĐ. Chẳng hạn thí sinh Nguyễn Thị Minh Tâm (Lâm Đồng), dự thi vào ngành giáo dục tiểu học hệ ĐH nhưng trong hồ sơ đăng ký dự thi và phiếu số 2 ghi nhầm thành hệ CĐ ngành giáo dục tiểu học nên không được chỉnh sửa. Nếu trúng tuyển, thí sinh này sẽ học hệ CĐ dù điểm có đủ để vào hệ ĐH.Cũng tại hội đồng này, thí sinh Chung Tố Nghi, dự thi vào Trường ĐH Sài Gòn, lo lắng vì không có bằng tốt nghiệp THPT. Trước đây thí sinh này học hệ trung cấp của Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng, đối tượng học là những học sinh chưa tốt nghiệp THPT. Đến năm 2011 thì tốt nghiệp trung cấp, đồng thời được công nhận hoàn tất trình độ văn hóa. Do đó, Chung Tố Nghi chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp mà không có bằng tốt nghiệp THPT. Sau khi xác minh, Trường ĐH Sài Gòn chấp nhận cho thí sinh này dự thi với bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.Tại hội đồng thi Trường Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, thí sinhVõ Thị Đào (Hà Tĩnh) xin điều chỉnh tên trường THPT đã học là THPT Cù Huy Cận, thay cho Trung tâm Kỹ thuật Can Lộc như trong khi giấy báo dự thi. Tuy nhiên, do trường THPT mới thành lập hơn hai năm nên chưa có trong danh mục tuyển sinh của Bộ. Sau khi xác minh lại, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã chỉnh sửa lại đúng tên trường cho thí sinh này. Thí sinh Chúc Diễm Thúy (Khánh Hòa) bỏ quên giấy báo dự thi ở quê đã được trường cấp lại.