Thí sinh méo mặt với liên thông vào đại học

2013 là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT cho phép người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, TCCN, CĐ nghề, CĐ chưa đủ 36 tháng (kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ thi lên trình độ CĐ hoặc ĐH) được thi cùng với kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ chính quy do Bộ GD-ĐT tổ chức.



Với quy định này, thí sinh thuộc diện nói trên sẽ thi theo đề thi chung của Bộ và được quyền xét tuyển các nguyện vọng (NV) tiếp theo như những thí sinh khác, nếu không đậu NV1 nhưng có kết quả thi trên điểm sàn...

Tuy nhiên, theo phản ánh của thí sinh Bùi Thị N. dự thi ngành Kế toán, em cũng nhiều bạn đăng ký dự thi liên thông vào Trường ĐH Kinh tế Quốc dân theo đề chung của Bộ, nhưng chờ mãi không thấy nhà trường thông báo điểm chuẩn của hệ này trên mạng.Sốt ruột, N. cùng các bạn đến trường hỏi thì được câu trả lời "điểm chuẩn thi liên thông trường ấn định như hệ chính quy là: 22,5 điểm". Kèm theo trả lời là Giấy xác nhận kết quả điểm thi nhà trường gửi lại thí sinh để xét tuyển vào các nguyện vọng kế tiếp.Hoang mang với "ứng xử" của nhà trường, N. cho rằng: "Việc nhà trường ấn định một điểm chuẩn chung là không công bằng với diện thi liên thông. Các trường khác như ĐH Ngoại thương, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Học viện Tài chính, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội....xác định 2 loại điểm chuẩn. Khi cầm hồ sơ đi gõ cửa các trường có tuyển nguyện vọng 2 thì đều nhận được lời từ chối."Vì lẽ đó Bùi Thị N., D.T.A, N.V.K đã làm đơn xin nhà trường xem xét hạ điểm chuẩn liên thông để có cơ hội được học tiếp ngành học yêu thích tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân.Trao đổi với PV, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Nguyễn Quang Dong cho biết, nhà trường đã nhận được phản ảnh và đã trao đổi với các em về mức điểm chuẩn. Cụ thể, nhà trường không phân biệt thí sinh liên thông mà các em dự thi được bình đẳng như các thí sinh thi ĐH chính quy. Do đó, mức điểm chuẩn trường vào ấn định và công bố là 22,5 điểm.Vẫn theo ông Dong, với những thí sinh không đạt điểm vào trường nhưng có kết quả cao hơn điểm sàn quy định của Bộ GD-ĐT - nhà trường đã gửi Giấy báo điểm để các em có cơ hội xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo.Về thắc mắc không có thí sinh nào đậu hệ liên thông - ông Dong cho rằng vì điểm đầu vào trường ấn định cao nên có thể không có thí sinh nào đạt. Mặt khác, trường không mở lớp riêng cho thí sinh liên thông thi theo đề chung của bộ nên nếu các em trúng tuyển sẽ học chung với thí sinh chính quy. Tuy nhiên, với những thí sinh trúng tuyển diện liên thông sẽ được xem xét miễn giảm các môn đã học ở bậc học dưới.Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Bùi Anh Tuấn cho biết, trong quy định đối với thí sinh là học sinh tốt nghiệp THPT và diện thi liên thông thì hồ sơ dự thi như nhau, không phân biệt đối tượng dự thi."Chỉ khác nhau ở điểm sau khi trúng tuyển thì trên cơ sở kết quả học tập ở giai đoạn trước thì nhà trường sẽ xem xét miễn giảm những môn học nào được bảo lưu kết quả" - lời ông Tuấn. Khi được bảo lưu thì thời gian học tập sẽ được rút ngắn lại. Việc miễn giảm căn cứ vào quá trình học và chương trình đào tạo tại thời điểm thí sinh theo học do nhà trường quyết định.Bộ không quy định điểm sàn riêng ĐH liên thông. Do đó, việc xác định điểm chuẩn do các trường quyết định. Tùy từng trường, có trường xác định điểm chuẩn liên thông riêng nhưng có trường chỉ ấn định điểm chuẩn chung.Về thắc mắc có trường 1 điểm chuẩn chung, có trường xác định 2 điểm chuẩn cho chính quy và liên thông sẽ gây khó khăn cho thí sinh trong việc xét tuyển NV2 đối với thí sinh thi liên thông, ông Tuấn khẳng định: Với những thí sinh không đỗ thì nhà trường phải có trách nhiệm cung cấp cho các em Giấy xác nhận kết quả thi để đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào các trường khác bình thường như những thí sinh khác.Khi các em nộp hồ sơ xét tuyển vào trường khác - nếu như trường đó không đào tạo liên thông thì các em xét tuyển như thí sinh bình thường. Nghĩa là thí sinh được xét tuyển liên thông hoặc không liên thông. Với những thí sinh có nguyện vọng học liên thông thì phải tìm hiểu trường đó có đào tạo và còn chỉ tiêu hay không."Còn Bộ đã giao tự chủ cho các trường thì trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo trường được quyết 1 loại điểm chuẩn chung như Trường ĐH Kinh tế Quốc dân cũng không sai" - ông Tuấn nói.Ông Dong cũng cho biết, nguyện vọng của thí sinh mong muốn nhà trường có mức điểm chuẩn riêng. Vấn đề này đã được báo cáo Hội đồng tuyển sinh xem xét và có câu trả lời cho các em trong thời gian sớm nhất.