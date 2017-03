Thí sinh Nguyễn Đức Ngà được nhập học Học viện CSND

Như đã đưa tin, Ngà đã trúng tuyển Học viện CSND với 29 điểm (cộng thêm điểm ưu tiên). Qua xác minh hồ sơ, Công an huyện Nam Đàn phát hiện cha của Ngà là ông Nguyễn Đình Hóa vào năm 1993 từng bị phạt chín tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích nhưng Ngà không khai vào hồ sơ. Chiếu theo quy định, Ngà không đủ tiêu chuẩn chính trị vào ngành công an nên hồ sơ nhập học của Ngà tạm gác lại.

Ngà viết đơn “cầu cứu” lên Bộ Công an.

Sau đó Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang đã chỉ đạo cho giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu kiểm tra xác minh trường hợp của thí sinh Ngà.

Đại tá Dư Văn Bình, Trưởng phòng Tổ chức Chính trị - Hành chính Công an tỉnh Nghệ An, cho biết: Qua kiểm tra cho thấy sau khi bị tuyên mức án trên, cha của Ngà cùng gia đình chấp hành tốt chủ trương, chính sách sống hòa thuận với bà con, được mọi người yêu quý. Công an tỉnh Nghệ An xét thấy nhân thân của gia đình Ngà tốt, bản thân Ngà cũng là đảng viên nên đã gửi công văn báo cáo Bộ Công an xem xét cho nam sinh được nhập học Học viện CSND.

Hiện Tổng cục Chính trị Công an nhân dân đã yêu cầu Công an tỉnh Nghệ An hướng dẫn em Ngà khai báo bổ sung hồ sơ đầy đủ, trung thực theo đúng quy định của Bộ Công an.

Trước đó, Tổng cục Chính trị CAND đồng ý chiếu cố tiêu chuẩn về chính trị cho em Bùi Kiều Nhi (18 tuổi, trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) được 29 điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2015, được nhập học vào Học viện Chính trị CAND. Cha đẻ của Nhi (hiện đã mất) từng bị xử phạt chín tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ vào năm 1992 nhưng khi làm hồ sơ nhập học, Nhi cũng không khai vào hồ sơ.

ĐẮC LAM