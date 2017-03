Thí sinh thi hát bị mất cắp 200 triệu đồng

Chị Thu cho biết mang tiền lên Hà Nội và thuê phòng nghỉ trong thời gian tham dự một cuộc thi hát do một đài truyền hình tổ chức tại Hà Nội.

Ngay sau đó, công an xác định được kẻ trộm là Lê Thị Hằng (ngụ phường Xuân La, quận Tây Hồ), nhân viên dọn phòng của nhà nghỉ. Tại cơ quan công an, Hằng khai do thấy khách nghỉ trọ có quá nhiều tiền nên đã ăn trộm.