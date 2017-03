Thí sinh thi vào ĐH Quốc gia TP.HCM giảm

Theo đó, lượng hồ sơ vào các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM năm nay giảm 15%-20% so với năm ngoái. Cụ thể, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn nhận được gần 11.000 bộ (giảm 1.700 bộ so với năm 2010), ĐH Khoa học tự nhiên hơn 14.300 bộ (giảm 5.700), ĐH Kinh tế-Luật hơn 9.200 hồ sơ (giảm hơn 3.000). Còn các trường ĐH Bách khoa, ĐH Công nghệ thông tin, ĐH Quốc tế, khoa Y chỉ tăng nhẹ 1%-2%. Ngoài ra, lượng hồ sơ vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM gần 23.000 bộ (giảm hơn 1.000 so với năm trước), ĐH Tài chính-Marketing nhận hơn 31.300 bộ (giảm 5.000), ĐH Sài Gòn nhận gần 40.000 bộ (giảm 12.000).

Dẫn đầu các trường phía Nam năm nay vẫn là Trường ĐH Cần Thơ với hơn 82.000 bộ (tăng gần 1.500). Kế đến là Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM với hơn 81.000 bộ (tăng gấp đôi năm 2010). Tương tự, ĐH Y Dược TP.HCM là hơn 25.500 bộ (tăng 3.000), ĐH Sư phạm TP.HCM hơn 17.600 bộ (tăng 2.500)… Tại phía Nam, các sở GD&ĐT Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Bình Định sẽ gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến các trường ĐH, CĐ.

Q.DŨNG - B.PHƯỢNG