Thí sinh thiếu một quả thận, trường quân sự trả về

Thí sinh Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở huyện Nam Đàn, Nghệ An) trúng tuyển Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) với 29 điểm nhưng tạm dừng làm thủ tục nhập học vì khi làm hồ sơ không khai cha từng có tiền án. Ngà là học sinh giỏi vượt khó nhiều năm. Kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2015 vừa qua Ngà đạt được tổng điểm khối A là 28 (toán: 9, hóa và lý đều 9,5 điểm) và khối B đạt 27 điểm. Ngày 12-9, Ngà nhận được giấy báo của Học viện Cảnh sát nhân dân thông báo trúng tuyển và nhập học vào ngày 22-9. UBND tỉnh Nghệ An đã vinh danh và tặng Ngà 10 triệu đồng vì em đậu ĐH điểm cao. Sau đó, Công an huyện Nam Đàn xác minh thì biết năm 1993 cha Ngà bị phạt chín tháng tù treo. Hiện Ngà đã viết đơn cầu cứu Bộ Công an và Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.