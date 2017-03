Thí sinh thở phào với môn Văn

Hồi hộp… rồi thở phào!

Đề thi mang tính thời sự và nhân văn cao

Theo nhận định của một số giáo viên, đề thi môn Văn năm nay hay, mang tính thời sự và nhân văn cao. Hành động cứu người của cậu học trò Nguyễn Văn Nam (Nghệ An) được đưa vào câu nghị luận xã hội của đề thi gây sự “giật mình” cho thí sinh nhưng đọc kỹ đề thí sinh vẫn có thể giải được. “Đề này là vừa tầm. thí sinh dễ lấy điểm 5, điểm 6 nhưng chắc là khó lấy 8, 9 điểm vì học sinh cần có cách học suy luận, liên tưởng tốt”.

Một giáo viên dạy môn văn nhận định.

Duy Ân, học sinh trường Trần Nguyên Khai, dự thi tại Hội đồng thi Trường chuyên Lê Hồng Phong nói: “Đề văn không khó. Nhưng em thấy không tự tin lắm về bài làm, vì câu 1 lý thuyết mà thông qua tác phẩm nên rất khó nhớ, nhưng chắc ít thì cũng được hơn điểm trung bình”.





Quan sát tại nhiều Hội đồng thi khu vực quận 3, 5, 1 cho thấy nhiều thí sinh hoàn thành bài thi sớm. Tiêu biểu tại Hội đồng thi Trường chuyên Lê Hồng Phong, rất nhiều thí sinh đã rời phòng thi khi thời gian làm bài chỉ mới hết 2/3 thời gian thi.



Nhiều thí sinh hoàn thành bài thi môn văn khi mới chỉ hết 2/3 thời gian làm bài (ảnh chụp tại Hội đồng thi trường chuyên Lê Hồng Phong). Ảnh: ANH PHÚ





Chiều nay thí sinh tiếp tục thi môn Hóa Học với thời gian 60 phút. Mời bạn đọc đón xem đề thi và gợi ý giải đề các môn thi tốt nghiệp THPT 2013 trên báo Pháp Luật TP.HCM số ra ngày mai hoặc tại đây

Là môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT nên nhiều thí sinh tỏ ra áp lực trước khi vào phòng thi. Ngay từ sáng sớm, trước cổng các Hội đồng thi tại khu vực TP.HCM không ít thí sinh còn tranh thủ lấy sách ra ôn lại bài.Sáu giờ sáng, tại Hội đồng thi THPT Phước Long (quận 9 - TP.HCM), Thùy Trang, học sinh trường THPT Nguyễn Huệ cùng nhóm bạn cùng lớp vẫn cầm tập tài liệu dày cộm, ăn vội bữa sáng, tranh thủ đọc lại những bài quan trọng trước khi vào phòng thi. Thùy Trang cho hay: “Dù tụi em đã ôn rất kỹ nhưng vì là môn thi đầu tiên nên vẫn lo. “Đầu có xuôi duôi mới lọt”, em tranh thủ đọc thêm chút biết đâu trúng đề. Hi vọng môn này thi tốt để có tâm lý thi mấy môn sau”.Trao đổi qua điện thoại sau khi vừa thi xong môn văn, Thùy Trang cho biết: “Em nhẹ cả người. Đề môn văn cũng không khó như em tưởng. Em thấy đề thi năm nay hay và dễ hơn năm trước. Em thấy thích câu nghị luận xã hội về cậu học sinh dũng cảm cứu người mà thời gian qua báo chí có phản ánh. Em đoán mình làm được từ 6 đến 7 điểm”.Tương tự, tại Hội đồng thi trường THPT Nguyễn An Ninh nhiều thí sinh cũng hoàn thành bài thi khi thời gian làm bài còn đến hơn 20 phút. Một số thí sinh tại Hội đồng thi này dù ra sớm nhưng vẫn phải ngồi lại trong khu vực thi chờ đến hết giờ thi mới được ra ngoài.Tại Hội đồng thi Phước Long (quận 9 – TP.HCM), PV chứng kiến nhiều thí sinh đã tới điểm thi nhưng lại yêu cầu phụ huynh đưa về thay đồ đồng phục rồi mới trở lại dự thi. Tình trạng này khiến hơn chục thí sinh đến phòng thi trễ. Gần đến giờ phát đề thí sinh mới tới điểm thi. Tương tự tại Hội đồng thi trường chuyên Lê Hồng Phong, một số thí sinh yêu cầu phụ huynh quay về lấy đồ đồng phục trước khi vào dự thi.Theo tìm hiểu của PV, đa phần những trường hợp này cho rằng khi mặc đồng phục sẽ được giám thị coi thi “nới” hơn so với những thí sinh mặc thường phục. Một số trường hợp lại nghĩ không mặc đồng phục trường sẽ không được thi nên dẫn đến tình trạng trên.Tuy nhiên quy định hiện hành không yêu cầu thí sinh mặc đồng phục khi dự thi tốt nghiệp THPT. Vì thế thí sinh nên chọn trang phục phụ hợp, thoải mái nhất để hoàn thành tốt nhất bài thi ở các môn thi sau.