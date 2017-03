Thí sinh tự do đăng ký thi THPT tại TP.HCM giảm 50%

Số thí sinh tự do đăng ký thi THPT quốc gia năm 2016 tại TP.HCM giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: P.ĐIỀN

Ông Cường đánh giá so với cùng kỳ số thí sinh tự do đăng ký thi THPT tại cơ quan đại diện của Bộ giảm khoảng 50%. Lý do kỳ thi năm nay mỗi tỉnh, thành đều có cụm thi, theo đó thí sinh đăng ký ở các địa phương, thay vì dồn về TP.HCM đăng ký thi nhiều như các năm trước. Đồng thời tỉ lệ thí sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng năm 2015 nhiều do có nhiều hình thức xét tuyển, trong đó có phương án xét học bạ ba năm THPT. Phần lớn thí sinh đăng ký từ 3-4 môn thi.



Theo ông Cường, phòng tuyển sinh bố trí nhân viên nhận hồ sơ đăng ký của thí sinh đến 17 giờ ngày 30-4. Sau đó, sẽ phân loại hồ sơ chuyển về các cụm thi do các trường đại học chủ trì để nhập liệu.