Thí sinh U60 đi thi tốt nghiệp

Trong số này, có thí sinh Ngô Minh Láng (sinh năm 1960) quê ở xã Hòa Tú 2, huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).



Thí sinh Ngô Minh Láng cho biết: "Tôi hiện nay là Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Tú 2, đã lên chức ông nội ông ngoại rồi nhưng cũng ráng thi cho có tấm bằng tốt nghiệp THPT. Thời trai trẻ, vì nhiều hoàn cảnh khác nhau nên không được học tới nơi tới chốn, bây giờ ráng thi với các cháu thôi".









Thí sinh Ngô Minh Láng (sinh năm 1960).







Thí sinh Âu Trường An



Thí sinh Ngô Minh Láng cho biết, ông đã tham dự 3 kỳ thi trước nhưng chưa đạt kết quả nên tiếp tục ôn thi "dùi mài kinh sử" để thi cho đến lúc nào đạt kết quả mới được. Ông Láng nói: "Mình thi để cho các cháu thấy chuyện học không kể tuổi tác, hơn nữa, mình làm ở Hội Nông dân, gần gũi với nông dân mà không hiểu biết nhiều cũng khó lắm. Vì vậy phải học để hiểu biết nhiều hơn nữa, mà đã học là phải đi thi chứ".Cùng thi chung với thí sinh Ngô Minh Láng còn có chiến sĩ Âu Trường An (sinh năm 1991), quê ở xã Hòa Tú 2 (huyện Mỹ Xuyên). Hiện nay anh Âu Trường An đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng với nhiệm vụ lái xe. Mục đích của anh An là thi đậu để tiếp tục đạt ước mơ phục vụ lâu dài trong quân đội. Anh An cho biết: "Tôi làm bài cũng tàm tạm thôi, ráng thêm ở các môn còn lại".