Thi THPT quốc gia 2016: Không tổ chức cụm thi liên tỉnh

Cụ thể, kỳ thi được tổ chức như năm 2015 với hai loại hình cụm thi: Cụm dành cho các thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp và cụm dành cho thí sinh có dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Điểm mới là Bộ không tổ chức cụm thi liên tỉnh. Mỗi tỉnh, TP trực thuộc trung ương đều sẽ có hai loại hình cụm thi. Thí sinh không phải đi thi nhờ bên tỉnh bạn như năm 2015. Tuy nhiên, tùy tình hình cụ thể của địa phương, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định không tổ chức cụm thi tốt nghiệp mà tổ chức cho cả hai đối tượng thí sinh dự thi ở cụm thi đại học tại địa phương.





Với quy định mới, các thí sinh sẽ đỡ phí thời gian đi xa trong việc thi cử. Ảnh: HTD

Một điểm mới khác là năm 2016, Bộ GD&ĐTquy định chặt chẽ hơn so với năm 2015 về việc điều chỉnh điểm trong phúc khảo bài thi. Cụ thể, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm. Trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực thì xử lý theo quy định.