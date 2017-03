Thi thử THPT môn văn, gửi đề thi môn sử

Buổi thi môn văn đầu tiên, khi mở túi đề thi tại Trường THCS-THPT Võ Văn Kiệt cùng bốn trường khác thì “gặp” đề thi môn sử.

Tức là đã bỏ lộn đề thi sử vào túi đề thi văn. Sở tức tốc gửi đề thi văn qua email, in ra phát cho học sinh, do đó học sinh những trường bị lộn đề phải làm bài sau 15 phút so với nơi khác trong tỉnh. Đề thi sử coi như bị lộ.

Hôm sau, sở cho người đến tất cả các trường trong toàn tỉnh đổi lại đề thi sử khác, thu hồi đề bị lộ về. Sở cũng cho người đến các trường, đóng kín cửa ra vào, mở toàn bộ bảy túi đề thi của bảy môn còn lại xem có “lộn” nữa không, rồi mới niêm phong lại.

Chiều 1-4 thi môn lý, phát hiện sai hai câu trắc nghiệm. Ban ra đề thi của sở hướng dẫn các trường khi chấm cho đủ 0,2 điểm mỗi câu sai này.

Sáng 3-4, sở lại thông báo sửa đề thi môn tiếng Anh với câu trắc nghiệm đã in: “In my opinion, Jerry will not likely to win the tennis match”.

Nay sửa lại: “In my opinion, Jerry is not likely to win the tennis match” (will sửa thành is). Trước đó, ban ra đề thi còn đề nghị một số mã đề thi môn sinh, môn tiếng Anh ghi thời gian làm bài 180 phút sửa lại là 90 phút cho từng tờ một rồi mới phát cho học sinh.

Ngày 5-4, ông Phạm Văn Cường - giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên - xác nhận có những sai sót trong quá trình ra đề, chuẩn bị đề thi thử kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại tỉnh này như đã phản ánh.

Ông Cường cho biết những sai sót trên được phát hiện kịp thời và khắc phục ngay nên không ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức thi cũng như kết quả thi cử của học sinh.

“Các cán bộ, nhân viên có trách nhiệm trong việc ra đề, in sao đề, đưa đề thi vào phong bì đã thiếu tập trung, thiếu kiểm tra kỹ lưỡng nên để xảy ra những sai sót nêu trên. Chúng tôi sẽ kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm khắc đối với những người để xảy ra những sai sót này” - ông Cường nói.

Theo ông Cường, kỳ thi này sở tổ chức với mục đích chính tập dượt cho thí sinh biết cấu trúc đề thi của kỳ thi THPT quốc gia chứ không nhằm mục đích lấy điểm đánh giá học sinh.