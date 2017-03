Thi tốt nghiệp THPT lần hai: Trên 20 ngàn thí sinh bỏ thi

Số thí sinh bị ốm không thể dự thi cũng tăng đột biến với gần 100 em. Số thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi cũng tăng vọt với 167 trường hợp, trong đó có 31 trường hợp thi hộ bị phát hiện.

Trong ngày thi đầu tiên (18-8) xảy ra bốn trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông trên đường đến điểm thi.

Hơn 20 trường hợp thi hộ bị phát hiện tại Thanh Hóa và Nghệ An. Theo thống kê của Sở GD-ĐT Nghệ An, số thí sinh bỏ thi trong ngày thi thứ hai cũng khá cao ở môn vật lý. Ông Lê Hồng Quân, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Sở GD&ĐT Thanh Hóa, cho biết kết thúc ngày thứ hai thi tốt nghiệp có khoảng 470 thí sinh bỏ thi (chiếm 2% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi).