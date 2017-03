Thi tốt nghiệp THPT: Lỡ làm cả hai phần tự chọn, phải gạch bỏ một

Ông Nguyễn Văn Ngai, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, lưu ý với các thí sinh: Các môn thi tự luận và trắc nghiệm đều có hai phần lựa chọn cho học sinh phân ban và không phân ban. Theo đó, đề thi gồm hai phần chung và riêng. Thí sinh buộc phải làm phần chung, còn phần riêng nếu thí sinh lỡ làm cả hai phần thì phải gạch bỏ một phần trước khi nộp bài. Như thế thì bài thi của thí sinh mới được xem là hợp lệ.

Thí sinh phải có mặt lúc sáu giờ ngày 28-5

Ngày hôm qua (26-5), lực lượng thanh tra của Sở và của Bộ đã kiểm tra 81 hội đồng thi THPT và 24 hội đồng thi bổ túc THPT tại TP.HCM. Ông Ngai cho biết: “Qua kiểm tra cho thấy các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, các sở, ban, ngành y tế, công an, bưu điện, điện lực, cảnh sát giao thông đã sẵn sàng hỗ trợ kỳ thi nghiêm túc, an toàn. Công tác sao in đề cũng đã hoàn tất và chưa ghi nhận thông tin thiếu sót gì về đề thi”.

Được biết, TP.HCM có hơn 50.000 thí sinh dự thi hệ THPT và 11.516 thí sinh dự thi hệ bổ túc, trong đó thí sinh tự do là 918 em. Ông Ngai lưu ý: Thí sinh phải có mặt tại hội đồng thi lúc sáu giờ sáng ngày 28-5 để dự lễ khai mạc và nghe phổ biến quy chế thi.

Đà Nẵng: Có thêm lực lượng thanh tra lưu động

Trưởng phòng Giáo dục trung học, Sở GD&ĐT Đà Nẵng, ông Nguyễn Minh Hùng, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, Đà Nẵng có 11.137 thí sinh dự thi tại 22 hội đồng thi cho hệ THPT và 2.552 thí sinh hệ bổ túc tại sáu hội đồng thi khác. Trước đó, các trường THPT đã hướng dẫn cho học sinh lớp 12 những quy định về nội quy thi, cách thức làm bài, đặc biệt là kỹ thuật làm bài trắc nghiệm môn vật lý, ngoại ngữ và sinh học.

Theo ông Hùng, để đảm bảo kỳ thi được an toàn, nghiêm túc, ngoài lực lượng thanh tra đứng điểm tại các hội đồng thi, Đà Nẵng sẽ có thêm lực lượng thanh tra lưu động của ban chỉ đạo kiểm tra của TP và thanh tra ủy quyền của bộ. Đối với những hội đồng thi có biểu hiện tụ tập đông đúc ở bên ngoài, TP sẽ tăng cường thêm công an bảo vệ và cảnh sát cơ động để đảm bảo an toàn phòng thi.

Các ngành chức năng của TP cũng đã tập trung cao độ trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Theo đó, Công an TP Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo các phòng công an trực thuộc và lên kế hoạch bảo vệ cụ thể cho kỳ thi này. Trong đó nhấn mạnh việc ngăn chặn tình trạng hành hung cán bộ coi thi và quản lý chặt các điểm photocopy trên địa bàn, tránh tình trạng phôtô tài liệu cho thí sinh mang vào phòng thi.

Ông Hùng khẳng định: “Đến giờ này, mọi thứ đã sẵn sàng. Dự kiến hôm nay (27-5), đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục &Đào tạo sẽ vào Đà Nẵng thanh tra lần cuối, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp 2008.

Huế: Khủng hoảng phòng trọ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM hôm qua (26-5), bà Nguyễn Thị Thu Hà, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2007-2008, ngành giáo dục tỉnh tiếp tục thực hiện chủ trương thi tập trung tại địa bàn TP Huế với 16.559 thí sinh dự thi. Theo đó, Sở GD&ĐT tổ chức 34 hội đồng thi, trải đều ở tất cả các trường THCS và THPT trên toàn địa bàn TP Huế.

Hôm qua, hàng ngàn phụ huynh và thí sinh từ các huyện A Lưới, Nam Đông, Quảng Điền, Phú Lộc, Hương Thủy, Phong Điền... đã đổ về TP Huế tìm thuê phòng trọ, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đúng vào thời điểm này, sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở TP Huế chưa nghỉ hè nên việc tìm phòng trọ cho thí sinh và phụ huynh là cực kỳ khó khăn. Rất nhiều thí sinh, phụ huynh đi suốt cả ngày vẫn chưa kiếm được chỗ trọ.

Để giải quyết tình trạng thiếu phòng trọ đối với các thí sinh và phụ huynh các huyện ở xa, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên-Huế đã huy động toàn bộ lượng phòng trọ của học sinh dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn TP Huế để đón thí sinh và phụ huynh vào ở trọ miễn phí. Tuy nhiên, số phòng này vẫn không đáp ứng được nhu cầu.

Theo ghi nhận của phóng viên, lợi dụng lượng người cần thuê trọ khá lớn, các chủ nhà trọ đã đồng loạt nâng giá, ép giá đối với học sinh và phụ huynh thuê phòng. Giá phòng trọ đã tăng cao gấp 2-3 lần so với những ngày trước đây, có giá 20-30 ngàn đồng/người/ngày (giá cũ là 10.000 đồng/người/ngày).