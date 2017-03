Thi tốt nghiệp THPT: Nghiêm… nhưng vẫn còn sai

Nghệ An: không còn “loạn thi”. Chỉ ba TS bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào trong phòng thi. Tại các hội đồng thi THPT Kim Liên, THPT Nam Đàn 2 (huyện Nam Đàn, Nghệ An) không còn cảnh “loạn thi” người nhà đưa bài giải cho TS như những năm trước đây. Nghệ An có 134 TS bỏ thi, bốn TS bị tai nạn giao thông trên đường đi xem số báo danh và đi thi. Quảng Nam: Một TS lên cơn tâm thần. vào buổi thi môn toán, tại Hội đồng thi Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc), TS NHM lên cơn tâm thần, quậy phá làm náo loạn tại điểm thi này. Được biết, trước đây M. có tiền sử bệnh nhưng một thời gian dài không có biểu hiện bất thường. Trước đó, bốn môn thi văn, hóa, địa, sử M. vẫn làm bài thi bình thường. Bình Định: TS bị tai nạn được đề nghị đặc cách. Ông Trần Văn Quý, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định, cho biết Sở đang xem xét để xét đặc cách tốt nghiệp cho TS Lê Thị Hoa bị tai nạn giao thông trên đường về nhà sau khi kết thúc ngày thi thứ nhất. Nếu em Hoa đủ các điều kiện theo quy chế… sẽ được xét đặc cách tốt nghiệp. Vũng Tàu: Giám thị xé nhầm bài thi. Tại phòng thi số 53, Hội đồng thi Trường THPT Vũng Tàu, giám thị Nguyễn Quốc Oanh đã xé bài thi môn toán của bảy TS do nhầm với giấy thi viết sai. Theo quy định, những bài thi viết sai của TS, giám thị phải thu lại khi TS xin đổi tờ giấy thi khác. Hội đồng thi đã lập biên bản, niêm phong số bài thi trên. May mắn là bảy bài thi trên chỉ bị xé phần phách và vẫn còn dính vào bài thi. Sở đã tạm thời không phân công coi thi tiếp đối với giám thị Nguyễn Quốc Oanh. An Giang: Có sáu TS bị đình chỉ thi. Có 191 TS hệ THPT và 248 TS hệ giáo dục thường xuyên bỏ thi. Không có giám thị nào, phạm quy chế thi. Đồng Tháp: Hai TS hệ giáo dục thường xuyên bị đình chỉ thi do mang tài liệu vào phòng thi. Không có giám thị vi phạm quy chế thi.