Thi tốt nghiệp THPT: Sử, Địa sẽ ít điểm 9-10

Sân trường ngổn ngang phao thi Trong ngày 3-6, đoàn thanh tra của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển dẫn đầu đã tiến hành thanh tra đột xuất các hội đồng thi tại huyện Thạch Thất và Ba Vì, Hà Nội. Theo đánh giá của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, công tác coi thi tại ba hội đồng thi mà đoàn có dịp kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng thừa nhận công tác giám thị vẫn còn bộc lộ một số yếu kém. Trong khi đó, một nhóm học sinh tại Hội đồng thi Trường THPT Phan Đình Phùng bàn luận sôi nổi sau buổi thi là vào đầu giờ thi vẫn có thí sinh có thể sử dụng được phao thi: “Phòng tôi lúc đầu có thể nhìn được, sau chặt lắm. Tôi chép được một câu sau thì ngỏm hẳn” - một thí sinh cho biết. Tài liệu của các thí sinh vứt ngổn ngang trước cổng Trường Quốc Học. Ảnh: V.LONG Kết thúc hai môn Địa lý và Lịch sử, các hội đồng thi ở Thừa Thiên-Huế như Trường Quốc Học, Hai Bà Trưng, Trần Cao Vân… xuất hiện nhiều phao thi phôtô hoặc chép tay được xếp nhỏ bằng bàn tay do một số thí sinh thi xong vứt ngổn ngang trước cổng trường và một số nơi trong trường. Đặc biệt, môn Lịch sử tại các cổng phụ Trường Hai Bà Trưng dày đặc những tài liệu như “ruột mèo” bị vò lại hoặc xé ra thành nhiều mảng. Tại Nghệ An, cũng có tình trạng thí sinh vứt “phao” rải từ phòng thi xuống đến chân cầu thang. Tại Hội đồng thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng và Trường THPT chuyên ban Phan Bội Châu (TP Vinh), cuối buổi thi nhân viên phục vụ và một số học sinh phải nhanh chóng thu gom “phao” được thí sinh xả ở sân trường, cầu thang, trong phòng thi.